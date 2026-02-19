⁠Es humano: el llamativo blooper de Nico Paz que dio la vuelta al mundo tras marcarle un gol al Milan

El autor del tanto del empate 1-1 ante Milan quedó expuesto en un llamativo blooper cuando buscaba estirar la ventaja parcial.

Habitualmente el futbolista Nicolás Paz es destacado en los medios de comunicación por sus actuaciones sobresalientes por las cuales el Real Madrid , su club de origen, intentará repatriarlo a mitad de temporada. Esta vez, más allá de un golazo al Milan en un partido que terminó 1-1, dio vuelta al mundo por un insólito blooper.

Corrían los 46 minutos de juego cuando el COMO estaba arriba en el marcador por 1-0, con gol del propio Paz, contra el Milan por la Serie A. El '10' atacaba por la izquierda a toda velocidad con el fin de desbordar y echar un centro para intentar estirar la ventaja en el marcador y conseguir tranquilidad. Sin embargo rápidamente salieron a marcarlo y la jugada terminó en un blooper insólito .

Es que el joven jugador de 21 años intentó mandar el centro pero cuando se posicionó para lanzar el disparo, rozó la pelota con el pie de apoyo y cuando intentó rematar terminó desviando el balón a la línea de fondo . Finalmente, la jugada terminó sin peligro y con el reclamo a sí mismo por lo sucedido.

Nico Paz blooper- Video ESPN

El gol de Nico Paz

¡JUSTO A NICO PAZ SE LA REGALÓ! ¡INSÓLITO ERROR DE MAIGNAN Y GOL ARGENTINO PARA EL 1-0 DE COMO ANTE MILAN!



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2026

"Irresponsable": El increíble blooper que hundió a la Juventus en una goleada histórica por Champions League

La Champions League tuvo una jornada agitada este martes con distintos partidos que llamaron la atención a nivel mundial. El primero de ellos fue el hecho de racismo que habría existido en el duelo entre Benfica y Real Madrid, donde acusan a Gianluca Prestianni de decirle "mono" a Vinicius JR. Otro fue el duelo entre Galatasaray y Juventus, enmarcado en un contexto sin polémica pero con una situación insólita.

Con sus herramientas, el duelo entre ambos equipos recorrió el mundo por un insólito blooper que hundió a la Juve en su visita a Turquía. Es que cuando el equipo estaba 3-2 abajo en el marcador a un tanto de conseguir el empate fuera de casa, los defensores se durmieron y provocaron que el rival estire una ventaja inalcanzable.

Corrían los 74 minutos cuando la Juve cortó un ataque del rival ya en área propia luego de un centro rastrero, y le quedó el balón a Khéphren Thuram, quien eligió no tirar el balón lejos para descomprimir el área sino que se puso a gambetear en el área chica ante una multitud de jugadores del elenco turco. Como era de esperar, la defensa perdió el balón en el área chica y el neerlandés Noa Lang cambió por gol para conseguir el 4-2 parcial.

¡UN ERROR QUE PUEDE SER CLAVE EN LA ELIMINATORIA! ¡Error de la defensa de la Juventus y Noa Lang puso el 4-2 de Galatasaray!



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 17, 2026

"Imperdonable", atinó a decir Jorge Barril en su relato, mientras que el comentarista Vito De Palma apuntó contra Thuram por su pase atrás: "No puede dar esa pelota a un hombre marcado de cerca en su área. Es totalmente irresponsable”.

Finalmente el encuentro terminó 5-2 para el local por lo que la Vecchia Signora quedó comprometida en la eliminatoria de 16avos de final que se resolverá el próximo miércoles desde las 17. Si quiere aspirar a seguir, la Juve debe ganar por una diferencia de tres goles para conseguir la prórroga.