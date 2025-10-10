Paredes habló tras la muerte de Russo: la decisión de no viajar al velorio, cómo se enteró y el legado del DT

El mediocampista de Boca habló en rueda de prensa desde Estados Unidos por primera vez tras la muerte del entrenador de Boca Miguel Ángel Russo.

Pasó poco más de un día de la muerte de Miguel Ángel Russo para que Leandro Paredes pueda controlar las emociones y logre pararse frente a una cámara en medio del dolor que generó la triste noticia de quien era entrenador de Boca . A pesar del paso de las horas, la imagen del mediocampista hablando desde la concentración fue la de una persona aún conmovida.

En la previa al duelo amistoso de la Selección argentina que se disputará este viernes a las 21:00 en el Hard Rock Stadium de Miami, Paredes se reunió con los medios que realizan la cobertura de la gira por Estados Unidos y brindó las primeras palabras tras la muerte de miguelo.

“Le mandé mensajes a todo el cuerpo técnico, a su mujer también. Nos pusimos a disposición, de qué hacíamos, si viajaba o no. Tomamos la decisión porque el cuerpo técnico me dijo que Miguel hubiese querido que me quede acá, que juegue, que lo homenajee jugando al fútbol. Eso fue lo que decidimos”, contó sobre la decisión de no volver a la Argentina para presenciar la despedida al entrenador en La Bombonera.

"EL LEGADO QUE DEJA. GANÓ LO MÁS IMPORTANTE DE ESTE AMBIENTE QUE ES EL RESPETO DE TODO EL MUNDO"



Las hermosas palabras de Leandro Paredes, en plena concentración de la Selección Argentina, luego de la muerte de Miguelo Russo



#DisneyPlus Plan Premium

A su vez, con la voz entre cortada por la emoción que le generó hablar de su entrenador a nivel clubes, contó cómo se enteró de la noticia: “A mí me lo comunicó el presidente, Chiqui Tapia, porque justo pasábamos por ahí. Se lo habían dicho uno o dos minutos antes. Fue en el medio de un entrenamiento. El dolor fue muy grande”.

“Me quedo con todo. El legado que deja, la huella que el tiempo no borrará. Ganó lo más importante de este ambiente que es el respeto de todo el mundo. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento, de respeto, de cómo nos hizo vivir el deporte, la pasión, lo que ha hecho por el fútbol argentino y el club. Me lo llevo conmigo”, dijo sobre el legado de Russo, que fue despedido por grandes clubes a nivel mundial y diferentes figuras importantes del deporte, como también una gran cantidad de hinchas de distintos clubes que se acercaron a La Bombonera.

Por otra parte, contó: “Me llevaré muchas cosas. En uno de esos jueves en los que me hacía hacer solo 20 minutos aprovechaba para hablar de todo y yo le preguntaba cómo estaba. Él casi siempre me respondía que mientras esté en la Bombonera iba a estar bien, contento. Con la pasión con la que vivió es algo grandioso”. A su vez, más tarde, contó cómo vivía Miguel su última etapa: “La gente del entorno le recomendaba quedarse en casa pero se enojaba. Lo que le daba fuerza era quedarse en el club y seguir con el fútbol”.

¿Porqué Paredes no estuvo en La Bombonera en la despedida a Russo?



"EL SE HUBIESE ENOJADO MUCHO SI DEJABA LA CONCENTRACIÓN DE LA SELECCIÓN PARA ESTAR AHÍ. EL HUBIESE QUERIDO QUE LO REPRESENTE MAÑANA DE LA MEJOR MANERA... JUGANDO AL FÚTBOL"



#DisneyPlus Plan Premium

“Me lo dijeron bien claro. Él se hubiera enojado mucho si hubiese dejado la concentración para estar ahí. Él hubiese querido que lo represente mañana de la mejor manera. Trataré de hacerlo jugando al fútbol”, reiteró.