Lionel Scaloni al borde del llanto al hablar sobre Russo: "Ha dejado una huella imborrable"

El entrenador de la Selección argentina habló en conferencia de prensa sobre la muerte del entrenador de Boca y no pudo ocultar su emoción.

Lionel Scaloni no pudo ocultar su tristeza en conferencia de prensa al referirse sobre Miguel Ángel Russo tras su muerte. Consultado por la prensa, y dejando de lado en principio un análisis del amistoso ante Venezuela que se jugará este viernes, el entrenador de la Selección abrió la conferencia con sentidas palabras para el ex entrenador de Boca .

"Ayer (por este miércoles) recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel. Estábamos todos al tanto de la situación. Fue un tipo muy querido en el mundo del fútbol, en donde ha dejado una huella que será imborrable. Muy pocas veces se ve que estén todos de acuerdo en el pensamiento de cómo es una persona, así que muy triste y le mandamos un fuerte abrazo a toda su familia y seres queridos" , soltó el entrenador nacido en Pujato, Santa fe, con la voz quebrada al hablar.

Seguido a esto, Scaloni expresó: "A nosotros nos agarró en medio del entrenamiento y nos dejó descolocados. No sabíamos qué hacer en ese momento y entramos un poco en shock , por eso hicimos ese minuto de silencio, lo teníamos que hacer. Muy triste, es una noticia que después de eso no hay nada más importante ".

Embed

Para cerrar, dijo: "Un fuerte abrazo a sus seres queridos y gracias por todo, porque ha dejado un legado de cómo tiene que ser y comportarse uno en una cancha de fútbol... Cuando todos los hinchas de diferentes equipos están de acuerdo en cómo es una persona, eso dice mucho de él. Le mando un fuerte abrazo a su familia"

El emotivo homenaje de la selección argentina a Miguel Ángel Russo en el entrenamiento

La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo golpeó a todo el fútbol argentino, y el homenaje más emotivo llegó desde Miami, donde la Selección Argentina se encuentra entrenando. El plantel completo, junto al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, se reunió en el centro del campo de juego para realizar un sentido minuto de silencio en memoria del histórico entrenador.

En un video que se difundió rápidamente, se puede ver a los jugadores y al cuerpo técnico abrazados, formando un círculo en el césped del campo de entrenamiento. En un profundo y respetuoso silencio, recordaron al DT que falleció este miércoles a los 69 años, generando una enorme conmoción en el deporte nacional.

El gesto del equipo nacional, en la previa de una nueva jornada de trabajo en Estados Unidos, demuestra el profundo impacto y el dolor que generó en el ambiente del fútbol la partida de Russo, un técnico que dejó una huella imborrable, especialmente en Boca Juniors, pero también en muchos otros clubes del país y del exterior.