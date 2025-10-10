El Pipi Romagnoli rompió el silencio y habló del presente de San Lorenzo

El ídolo del Ciclón y actual entrenador de San Martín de San Juan habló acerca de los problemas que tiene hoy en día la institución de Boedo.

Leandro 'Pipi' Romagnoli , ídolo de San Lorenzo y actual entrenador de San Martín de San Juan, habló con el equipo ESPN F12, el programa que conduce Mariano Closs, en su regreso al Nuevo Gasómetro, a minutos del inicio del partido que abre la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. Allí, el excapitán del Cuervo reflexionó acerca del presente institucional del Ciclón.

"Uno, que es de la casa, me han pasado muchas cosas acá, he nacido acá... Ver lo que pasa en San Lorenzo, en la institución, a uno le pone triste. Pero yo soy de esos que piensan que todos juntos, la cosa tiene que salir. Se tienen que jugar los referentes de la Comisión Directiva, los que quieren seguir apoyando a San Lorenzo, para que esto empiece a mejorar", expresó el Pipi en diálogo con Mariano Closs y equipo.

Y continuó: "Darle la importancia a juveniles, que hoy el plantel está con muchos juveniles jugando, y creo que entre todos esto puede mejorar. Ojalá, porque San Lorenzo es un equipo muy grande, con mucha historia, con mucha gente, y lo que merece es otra cosa".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1976675420780351675?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1976675420780351675%7Ctwgr%5Ed545b45ee1993baf5977773cd5f19677216573ba%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.espn.com.ar%2F&partner=&hide_thread=false VOLVER A CASA. Con una sonrisa enorme dibujada en su rostro, PIPI ROMAGNOLI ya está en el Nuevo Gasómetro para dirigir a San Martín de San Juan ante su amado San Lorenzo. pic.twitter.com/vTUgZlGI8L — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2025

De esta manera, uno de los nombres más importantes en la historia de San Lorenzo brindó su punto de vista acerca del duro presente que se encuentra atravesando el club de Boedo.

Pipi Romagnoli hablo acerca de su presente en San Martín de San Juan

Pipi Romagnoli se encuentra trabajando en San Martín de San Juan desde mediados de marzo. Y en la nota que brindo a ESPN F12 también habló de la levantada del equipo: "Creo que el equipo levantó en muchos sentidos. Hubo varios partidos que merecíamos un poco más, tener algunos puntos más, pero es fútbol. Hoy nos toca estar últimos, nos pasó el otro día Aldosivi, pero estamos con muchas ganas de seguir haciendo las cosas bien para salir de abajo".

"El semestre pasado, llegamos faltando seis fechas y no sacamos muchos puntos. Pero el equipo hizo 9 puntos en el semestre y en este, que faltan cinco fechas, ya llevamos 11. Pudimos achicar algunos puntos con los de arriba, como Aldosivi, que nos había sacado entre 6 y 7 puntos, y hoy los tenemos a 1. También tenemos cerca a Talleres, a Godoy Cruz, pero cuando uno juega en esta situación, de pelear abajo, me ha tocado en San Lorenzo, no es fácil, no es para cualquiera", agregó.

image

Y concluyó: "Pero hemos notado que el equipo ha cambiado, se presenta en cualquier cancha a jugar, no digo de igual a igual, pero compite, y eso es lo que nos pone más contentos".

San Martín de San Juan ascendió el año pasado a la Primera División del fútbol argentino cuándo logró quedarse con el segundo ascenso que otorga la Primera Nacional. Ahora, marcha último en la tabla de los promedios y en la tabla anual, por lo que su permanencia en la Liga Profesional de Fútbol se encuentra muy comprometida.