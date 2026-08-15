Deportivo Rincón viaja a Mendoza con el objetivo de seguir puntero

El conjunto del norte neuquino no pudo quedarse con la victoria en casa a mitad de semana y buscará sumar de a tres ante San Martín.

Después de un empate en casa, el Deportivo Rincón viaja a Mendoza para enfrentar a San Martín en la cuarta fecha de la Reválida este domingo. El León empató en Neuquén a mitad de semana y sigue puntero. El Chacarero derrotó a Sol de Mayo en Mendoza y se prendió en la pelea.

En el Libertador General San Martín, Pablo Núñez pitará el inicio del duelo a las 17. El juez sanjuanino tendrá como asistentes a Malvina Schiel y Denis Chávez. Mauro Gómez, por su parte, completará el cuerpo arbitral.

Los dirigidos por Germán Noce comenzaron de gran manera la Reválida, sin embargo, no lograron sumar de a tres a mitad de semana frente al Papero en el Moisés Gómez. Tras el empate sin goles alcanzaron los 7 puntos y para el León fue una gran oportunidad perdida para alejarse. Sin embargo, tras la paridad quedó segundo en la tabla.

El Depo está en la cima junto a Germinal, que también tiene 7 pero que goleó en Rawson a Santamarina, y detrás de los neuquinos -por diferencia de gol- está San Martín con la misma cantidad de puntos. Esto transforma en un duelo crucial el que se dará este domingo entre el Chacarero y el León.

Los de Alejandro Abaurre vienen en crecimiento, empataron en la apertura ante Costa Brava, vencieron a Santamarina en Tandil y el miércoles, a mitad de semana, derrotaron a Sol de Mayo por 2 a 1. El Chacarero, además, tendrá ante el León su segundo partido consecutivo de local, lo que suma un aliciente desde lo anímico.

Facundo Cruz es delantero de Deportivo Rincón y festeja sus goles con dedicatoria especial para la familia. Fotos: Agustín Cortez, prensa Rincón.

El último enfrentamiento entre ambos se dio en la fecha 16 de la Fase Regular. En Mendoza, San Martín venció al León por 1 a 0 con gol de Felipe Rivarola. Este fue el único encuentro disputado en el Libertador General San Martín. Los otros dos del historial fueron en Neuquén, donde el Deportivo Rincón salió victorioso.

El encuentro contará con la habitual transmisión de La Primera, AM550.

La Zona B de la Reválida tendrá cuatro partidos el domingo y uno el lunes. La jornada comenzará a las 11 en General Pico, La Pampa. Allí, Costa Brava recibirá a Guillermo Brown de Puerto Madryn. En Viedma, a las 15, Sol de Mayo hará lo propio ante Germinal. A la misma hora, Juventud Unida enfrentará en San Luis a Círculo Deportivo.

El lunes se completará la zona a las 15:30 en Tandil. En el Municipal, Santamarina jugará ante FADEP de Mendoza.