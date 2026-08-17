El Chacho Coudet cruzó a un periodista partidario: "Soy respetuoso, pero no boludo"

River tuvo un desahogo notorio el domingo con el triunfo por 2 a 0 sobre Argentinos Juniors . La victoria, por la quinta fecha del Clausura , le permitió cortar una racha de seis derrotas consecutivas por torneos de AFA , cuatro en el comienzo de este certamen. En ese sentido, el Chacho Coudet era el más criticado por la falta de funcionamiento y resultados.

El episodio se desató a partir de una consulta del periodista partidario Hernán Santarsiero, quien sugirió que Coudet había tomado la situación con cierta liviandad en su rueda de prensa anterior.

El técnico frenó la ronda de preguntas y replicó tajante: “¿Qué liviandad? ¿Vos te pensás que la paso bien cuando perdemos o no lo tomo en serio? Te equivocaste en el concepto y en el análisis. No voy a permitir que todo pase. No vi ninguna liviandad en mi conferencia pasada”. El clima se tensó aún más cuando el DT subió la apuesta: “No confundas, porque soy respetuoso pero no boludo”, soltó frente a los presentes.

El entrenador también puso en duda la responsabilidad de la prensa al momento de criticar. “Si River no gana, pago con mi trabajo. Los que hablan, ¿qué? ¿Quién dijo de ustedes que había un problema interno? ¿Se juegan su trabajo? ¿Renuncian si no hay un quilombo interno?”, recriminó. Con esa declaración, Coudet apuntó contra la lógica mediática que busca el conflicto por encima del plano deportivo: “Acá hay que ganar, sino vende no ganar y quilombo. Por eso digo que conozco el club donde estoy”.

"NO TE EQUIVOQUÉS: ¿VEN QUE NO SE PUEDE HABLAR? SOY RESPESTUOSO PERO NO BOL..."



El PICANTE cruce del Chacho Coudet con un periodista, luego de ser acusado de tomar con liviandad la seguidilla de derrotas de River en el comienzo del semestre pic.twitter.com/zKY17qgp6j — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2026

Qué más dijo Coudet

Previo a la discusión, el DT había ofrecido una mirada más calmada sobre el rendimiento del equipo. Admitió que la victoria trae un alivio general y sostuvo que la seguidilla de seis caídas al hilo por torneos AFA no se debió a quiebres en el vestuario. “Lo hablaba con Enzo, una racha así es difícil cuando está todo bien. Normalmente algo descarrilado hay. Nosotros tuvimos vestuarios de amigos y que no se saludaban, pero acá hay que ganar”, analizó.

En cuanto al panorama de lesionados, el DT mostró optimismo. Aseguró que Marcos Acuña volvió a entrenar y que Sebastián Driussi estaría disponible para el siguiente compromiso, aunque remarcó las dificultades de armado por el mercado de pases: “Es muy difícil sobre todo en la inscripción, porque había solo 5 cambios con más de 15 salidas”. Si bien no profundizó sobre Gonzalo Montiel —quien debió retirarse lesionado—, su situación quedó englobada en la seguidilla de bajas.

Asimismo, descartó cualquier tipo de cortocircuito con la dirigencia o el plantel. “Estamos contentísimos con la directiva, los jugadores también, estamos todos muy bien”, aseveró. De cara a lo que viene, fue rotundo: “Estoy tranquilo porque los jugadores me demuestran, los veo convencidos y estoy convencido. Tenemos jugadores buenísimos”.

Para finalizar, el DT dejó una reflexión sobre su manera de declarar. Reveló que le aconsejaron dar respuestas breves, pero defendió su estilo espontáneo: “No puedo venir como un robot, soy gente. Fui respetuoso y la gente también te quiere escuchar”. River se medirá este miércoles ante Independiente Santa Fe en Bogotá por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.