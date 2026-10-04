Regional Amateur: eliminados de peso y clasificados resueltos para los cruces

Alianza avanzó y dejó a Independiente de Neuquén fuera del Regional Amateur.

El cierre de la fase de grupos del Regional Amateur dejó definiciones fuertes en la Patagonia, con varios equipos que aseguraron su lugar en la próxima instancia y otros de peso que quedaron en el camino. Entre los eliminados aparecen La Amistad e Independiente de Neuquén , mientras que San Patricio , Deportivo Roca , Alianza de Cutral Co , Maronese y Atlético Regina consiguieron avanzar o aseguraron posiciones decisivas en sus respectivas zonas.

En la Zona 11 , San Patricio del Chañar terminó primero después de vencer 1-0 a La Amistad con gol de Isaac Chaván . El Santo llegó a la última fecha condicionado por el fallo del Consejo Federal que le quitó los puntos del 3-2 obtenido ante Deportivo Roca , pero respondió dentro de la cancha y se quedó con el boleto.

La clasificación estuvo atravesada por la polémica. Antes del partido, los futbolistas de San Patricio posaron con una bandera que decía “El sistema Comet ayuda a los clubes amigos” y “La pelota no se mancha” , en rechazo a la resolución que benefició al Naranja por la situación de Leo Jeremías Dulcich .

Deportivo Roca también avanzó. El equipo roquense empató 2-2 ante Unión Alem Progresista en Allen y terminó como escolta. Lautaro Bórquez abrió el marcador, Agustín Pereira igualó para el local y Carín Najul volvió a poner arriba al Depo. En el complemento, Alexander González estableció el empate definitivo.

La gran decepción de la zona fue La Amistad. El conjunto cipoleño, habitual protagonista de este tipo de competencias y finalista por el ascenso en la temporada pasada, no consiguió superar la primera fase.

Alianza y Maronese avanzaron; Independiente quedó afuera

La Zona 12 también tuvo una definición contundente. Alianza de Cutral Co venció 2-0 a Independiente de Neuquén con un doblete de Lautaro Doello y aseguró su clasificación. El Rojo, que llegó con posibilidades, quedó eliminado.

Omar Novoa

Maronese aprovechó su oportunidad y derrotó 1-0 a Río Grande con gol de Gonzalo Fleming. El Dino alcanzó las 10 unidades, terminó segundo y consiguió acompañar a Alianza a la siguiente etapa. Río Grande ya había llegado a la última jornada sin posibilidades.

En la Zona 10, Atlético Regina ganó el duelo directo por la cima ante Independiente de Río Colorado. El conjunto dirigido por Diego Napolitano se impuso 1-0 con gol de Maximiliano Denis y terminó en el primer lugar del grupo.

Los resultados dejaron así mucho más claro el mapa de los representantes regionales que siguen en carrera, aunque todavía resta conocer cómo se ordenarán los próximos enfrentamientos.

Cómo se definirán los próximos partidos

Los emparejamientos no surgirán automáticamente de una tabla general. El Consejo Federal los establecerá teniendo en cuenta la proximidad geográfica y comunicará en los próximos días quién enfrentará a quién.

Omar Novoa

Según el esquema que se maneja para esta instancia, los equipos provenientes de determinadas zonas de cuatro integrantes podrían saltear una ronda, mientras que primero comenzarían las llaves correspondientes a grupos de tres, como el que ganó Atlético Regina.

Con la fase regular terminada, el Regional Amateur entra ahora en su etapa eliminatoria. San Patricio, Deportivo Roca, Alianza, Maronese y Regina siguen con vida, mientras La Amistad e Independiente de Neuquén se despiden antes de los mano a mano.