Alianza de Cutral Co goleó en casa y es la ilusión neuquina para llegar al Federal A

El Gallo aplastó a Estudiantes de Bariloche en la ida de cuartos de final de la zona Patagónica del Regional Amateur.

Rikenberg se se llena la boca de gol. Fotos: prensa de Alianza de Cutral Co

Alianza de Cutral Co volvió a demostrar que está para pelear por el ascenso. En el inicio de los cuartos de final del Regional Amateur , el Celeste se impuso con autoridad ante Estudiantes Unidos de Bariloche y construyó una ventaja de tres goles que lo acerca a las semifinales de la Región Patagónica.

El equipo de Jorge Lencina resolvió el partido en el estadio Álvaro Pedro Ducás con una actuación contundente, que probablemente lo deposite en la próxima ronda.

En la tarde del domingo, Joaquín Rikemberg fue la figura con un doblete en el primer tiempo: abrió el marcador a los 36 minutos y amplió a los 48, de penal.

El capitán gritó con todo sus goles, sabiendo la importancia que tienen.

En el complemento, Alejandro Díaz convirtió a los 41 para sellar el 3-0.

El resultado le permite al Gallo viajar a Bariloche con una diferencia importante, aunque todavía deberá completar la serie como visitante. Estudiantes Unidos, que había eliminado a Maronese en la ronda anterior, tendrá la obligación de remontar para seguir en competencia.

Alianza es el único representante de Lifune que continúa en carrera y sostiene la ilusión neuquina en un torneo que entrega cuatro ascensos al Federal A. Después de eliminar a Cruz del Sur con un global de 4-0 en octavos, el conjunto de Cutral Co volvió a mostrar su jerarquía individual y poder ofensivo en una instancia clave.

El camino todavía es largo, pero el Gallo dio otro paso firme. Con una ventaja amplia y la revancha por delante, Alianza busca mantener viva la ilusión de volver a poner al fútbol neuquino en el Federal A.

Después del partido, el jugador Tomás Capdevilla sufrió una descompensación y generó preocupación. Desde el club explicaron que "por precaución, fue trasladado a la guardia del hospital, donde recibió la atención médica correspondiente. Afortunadamente, se encuentra en buen estado de salud y está todo bien".

Los otros resultados de la ida de los cuartos de final del Regional Amateur: