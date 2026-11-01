Regional Amateur: Alianza de Cutral Co, el único bastión de Lifune que queda en carrera

El Gallo goleó en casa y pasó de ronda en el Regional. Ya tiene rival para cuartos de final de la zona Patagónica.

Alianza de Cutral Co respondió con una actuación contundente en el momento decisivo y se convirtió en el único representante de Lifune que continúa en carrera en el Torneo Regional Amateur . En el estadio Álvaro Pedro Ducás, el Gallo aplastó 4 a 0 a Cruz del Sur de Bariloche, cerró la serie de octavos de final con un global de 4 a 0 y aseguró su lugar entre los ocho mejores de la Región Patagónica.

Después del empate sin goles registrado en el partido de ida, el equipo neuquino hizo valer la localía y resolvió la eliminatoria con una gran producción ofensiva. Dante Cardozo abrió el marcador a los 50 minutos del primer tiempo , mientras que en el complemento llegaron los tantos de Alan Riquelme, a los 7, y Laureano Doello, por duplicado, a los 18 y 45 minutos .

La diferencia pudo ser incluso mayor, en una jornada en la que Alianza mostró superioridad y no dejó margen para la reacción del conjunto barilochense.

El próximo desafío del Gallo será ante otro equipo de Bariloche: Estudiantes Unidos, que consiguió su clasificación el sábado al vencer 1 a 0 a Maronese. El Pincha había igualado sin goles en Neuquén y definió la serie en su cancha con un tanto de Franco Montero. De esta manera, el Dino se despidió del certamen y Alianza tendrá que volver a viajar a la cordillera para disputar el primer partido de los cuartos de final.

La otra eliminación neuquina se produjo en El Chañar. San Patricio venció 3 a 1 a Atlético Regina, pero no le alcanzó para revertir la diferencia que había sufrido en el encuentro de ida, cuando cayó 3 a 0 como visitante. El Santo ganó la revancha, aunque el Albo se quedó con la clasificación por un global de 4 a 3.

Así, entre los tres representantes de Lifune que habían llegado a los octavos de final, solamente Alianza logró superar la tercera ronda. El equipo de Cutral Co sostendrá la bandera neuquina en la competencia, que otorga cuatro ascensos al Federal A.

Deportivo Roca, en juego

El panorama regional todavía tiene una serie pendiente. Deportivo Roca recibe este domingo a Jorge Newbery de Carmen de Patagones, después del empate 0 a 0 registrado en el partido de ida. El Naranja buscará aprovechar la localía en el Luis Maiolino para avanzar a cuartos de final.

Si consigue la clasificación, su próximo rival será Atlético Regina, que dejó en el camino a San Patricio. La definición de esa llave completará el cuadro de la próxima instancia, en la que Alianza ya tiene asegurado su lugar y conoce a su adversario.