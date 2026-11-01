Cipolletti ya tiene rival para los cuartos de final por el segundo ascenso

El Albinegro ya conoce al equipo que deberá enfrentar en su primera serie por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Se terminó la espera para Cipolletti. Juventud Antoniana de Salta será el rival del Albinegro en los cuartos de final d e la Reválida del Federal A , la instancia que marcará el comienzo de su camino hacia el segundo ascenso a la Primera Nacional. El equipo salteño consiguió su clasificación al eliminar a Sol de América de Formosa y quedó como el peor ubicado entre los siete ganadores de los octavos de final.

La definición del último clasificado también terminó de confirmar el cruce. Sportivo Las Parejas estuvo cerca de dar el golpe frente a Alvarado, pero no pudo sostener la ventaja de 2 a 0 conseguida en Mar del Plata .

El conjunto santafesino había perdido 1 a 0 en la ida y, con el empate en el resultado global, el equipo marplatense avanzó por ventaja deportiva. Si Sportivo mantenía la diferencia, habría sido el adversario de Cipolletti.

Omar Novoa

De esta manera, el conjunto dirigido por Fabián Enríquez volverá a encontrarse con Juventud Antoniana, un adversario al que conoce muy bien y que ya enfrentó en la última fecha del Nonagonal B. En aquella oportunidad, Cipo consiguió un triunfo fundamental por 2 a 0 en Salta, con goles de Andrés Almirón y Nicolás Peralta, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los cuartos de final de la pelea por el primer ascenso.

La serie tendrá un condimento importante para el equipo rionegrino: la ventaja deportiva por su ubicación en el ordenamiento general. Cipolletti ingresó directamente a esta instancia por haber disputado la final del primer ascenso y quedó primero en la clasificación de los equipos que se incorporaron a la Reválida. Por eso, jugará la revancha como local y, si al cabo de los dos encuentros existe igualdad en puntos y diferencia de gol, avanzará a semifinales. Ese beneficio también se mantendrá en la próxima ronda en caso de pasar.

La hinchada de Cipo reventó el estadio en los últimos partidos. En Brasil no lo pueden creer. Omar Novoa

En cuanto al calendario, el primer partido está previsto para el domingo 6 de noviembre, a las 17, en Salta, mientras que la revancha se jugará una semana después en La Visera de Cemento. Se espera oficialización de días y horarios.

La dirigencia albinegra trabaja en la logística del viaje y, aunque la primera alternativa es trasladarse en colectivo, no descarta contratar un vuelo si consigue el respaldo económico necesario de sponsors.

La baja de Cipo

El cuerpo técnico de Enríquez también deberá resolver cómo reemplazar a una pieza importante. Andrés Almirón recibió tres fechas de suspensión después de la final frente a San Martín de Formosa y no estará disponible para el cruce. El volante había sido uno de los protagonistas de la campaña y también convirtió en el último triunfo ante Juventud Antoniana.

Para Cipo será una nueva oportunidad de recuperarse del golpe que significó perder por 2 a 0 la final disputada en San Francisco y mantener vigente el objetivo de llegar a la Primera Nacional. Del otro lado estará un rival con el que ya se midió hace pocas semanas, pero que ahora tendrá una motivación diferente: avanzar en una serie eliminatoria y meterse entre los cuatro mejores de la Reválida.

El camino hacia el segundo ascenso ya tiene nombre propio para el Albinegro: Juventud Antoniana.