Un mechón de Diego y el sueño de Cipolletti: el look maradoneano de Nehuén García antes de la final

El lateral izquierdo será titular contra San Martín de Formosa y en la previa lució su mechón en el entrenamiento.

Nehuén García apareció en el último entrenamiento de Cipolletti con un cambio de look que no pasó inadvertido. El defensor surgido de las inferiores del Albinegro se tiñó un mechón de pelo de blanco, en un estilo que recordó inmediatamente a Diego Armando Maradona durante su regreso a Boca en 1995. Una coincidencia que apareció justo en la previa del partido más importante del año para el conjunto rionegrino.

Este sábado, a las 15.30, Cipolletti realizó su último entrenamiento en la localidad cordobesa de Devoto, en la previa de la final del Federal A contra San Martín de Formosa. Entre movimientos, ejercicios y trabajos con pelota, García llamó la atención por su nuevo peinado: cabello oscuro y un mechón blanco que contrasta con el resto de su cabeza.

La imagen remite directamente a 1995, cuando Diego regresó al fútbol con la camiseta de Boca y una franja amarilla en el pelo. Aquel mechón apareció por primera vez en septiembre, durante un amistoso contra Corea del Sur, y se volvió inolvidable el 7 de octubre, cuando el Diez volvió oficialmente a la Bombonera frente a Colón.

Dos zurdos, dos mechones y dos historias

Hay diferencias. El de Diego era amarillo, casi dorado, como la franja de Boca. El de Nehuén es blanco, como el de la camiseta de Cipolletti. También cambia el costado: Maradona lucía su mechón del lado derecho y García lo lleva del izquierdo. Pero existe una coincidencia futbolística: los dos son zurdos.

En 1995, Maradona tenía 34 años y regresaba después de una suspensión de 15 meses por el doping del Mundial de Estados Unidos. Su mechón tenía una explicación que iba más allá de la moda. Era una forma de rebeldía frente a quienes pretendían imponer reglas sobre la apariencia de los futbolistas. Diego lo resumió con una expresión que quedó asociada a aquella época: “Todo en repudio”.

Nehuén, en cambio, tiene 25 años y atraviesa un momento completamente diferente. Es un futbolista formado en Cipolletti, conoce el club desde chico y se convirtió en una pieza importante del equipo que está a un partido de regresar a la segunda categoría después de 25 años.

La última práctica antes de la final

García aparece como uno de los candidatos firmes a integrar el equipo titular. Sin embargo, Fabián Enríquez, entrenador de Cipolletti, evitó confirmar los once. Según explicó en la conferencia de prensa previa, la formación será comunicada a los propios futbolistas este sábado por la noche, después de la cena.

Mientras tanto, el Albinegro espera. El domingo tendrá enfrente a San Martín de Formosa en el estadio Juan Pablo Francia, de San Francisco, con un ascenso a la Primera Nacional en juego.

En 1995, Diego volvió a Boca con un mechón amarillo para desafiar al mundo. En 2026, Nehuén García llegó a una final con uno blanco. No llevan la misma camiseta ni persiguen la misma historia. Pero hay algo que comparten: una zurda, un mechón y las ganas de dejar una marca.