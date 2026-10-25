"Es el equipo de Gildo Insfrán": el insólito festejo de los jugadores de San Martín de Formosa

Los jugadores del equipo norteño celebraron con mucho revanchismo el título del Federal A, tras ganarle 2-0 a Cipolletti.

La figura de Gildo Insfrán acompañó a San Martín de Formosa durante toda su campaña en el Federal A. El nombre y el rostro del gobernador aparecen en banderas que identifican a la hinchada, tanto en el estadio del Franjeado como en sus presentaciones fuera de casa. En medio de las discusiones sobre la influencia política en el club, los cuestionamientos por los arbitrajes y las versiones sobre sus vínculos con la conducción de la AFA, los jugadores eligieron una manera particular de responder: después de conseguir el ascenso a la Primera Nacional, cantaron “es el equipo de Gildo Insfrán” .

El festejo de este domingo, tras la final ante Cipolletti , tuvo así una escena que trascendió lo estrictamente deportivo. Los futbolistas se mostraron molestos por las críticas que recibieron durante el campeonato y utilizaron el cantito para reconocer el vínculo que se le atribuye a la institución con el mandatario formoseño, además de responder con ironía a quienes pusieron en duda los méritos del equipo.

La relación entre San Martín y el poder político de Formosa fue uno de los temas recurrentes a lo largo del torneo. Sin embargo, Insfrán no asistió a la cancha durante la temporada , pese a su relación con dirigentes de la institución. Su presencia simbólica, a través de las banderas en las tribunas, contrastó con su ausencia en los partidos.

Humeler salió al cruce de las críticas

Uno de los protagonistas del desahogo fue Kevin Humeler, arquero y una de las grandes figuras de San Martín durante el campeonato, especialmente en la final frente al Albinegro. Después del ascenso, el guardameta dejó en claro que el plantel sintió los cuestionamientos y respondió con un mensaje cargado de emoción.

“La verdad es una locura. Mirá lo que es esta gente. Por todos ellos, por el club, por la presidente que se rompe el orto desde hace muchos años. Siempre remándola. Hablaron muchas cosas al pedo de nosotros, decían que nos ayudaban, que el Chiqui Tapia, que esto, que lo otro, y este equipo demostró que estuvo a la altura”, expresó.

El arquero también recordó la frustración de la temporada pasada, cuando San Martín quedó cerca de alcanzar el objetivo, y destacó el alivio que significó concretarlo en esta oportunidad.

“El año pasado fue un dolor inmenso, no lo pudimos lograr. Pegamos en el palo, pero este año se nos dio y es un alivio muy grande”, agregó.

Los cuestionamientos y el vínculo con Tapia

Las sospechas y las discusiones sobre la influencia de San Martín en la estructura del fútbol argentino también estuvieron presentes en el ambiente del Federal A. Durante la competencia se mencionaron supuestos vínculos entre el club formoseño y Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

En ese contexto, los hinchas de Olimpo de Bahía Blanca manifestaron fuertes quejas por los arbitrajes durante la serie de semifinales frente al conjunto formoseño. Esos reclamos alimentaron las discusiones en torno al recorrido de San Martín hacia la definición por el ascenso.

De todos modos, el desarrollo de la final ante Cipolletti no registró inconvenientes entre los futbolistas ni entre los dirigentes de ambas instituciones. La definición se disputó en un clima de tranquilidad y terminó con el festejo del equipo formoseño, que consiguió el objetivo deportivo.

El cantito de los jugadores, sin embargo, dejó una imagen que excedió el resultado: San Martín celebró el ascenso a la Primera Nacional y, al mismo tiempo, respondió a quienes cuestionaron su recorrido durante el torneo.