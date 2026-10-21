Una joyita: apadrinado por Gildo Insfran y visitado por Dani Alves, así es el rival de Cipo

San Martín de Formosa es el otro finalista del Federal A y tiene varias particularidades en su prontuario.

San Martín de Formosa será el rival de Cipo en la final del Federal A, pero su historia trasciende lo futbolístico. La relación con el gobernador Gildo Insfrán , una bandera con la leyenda "Gracias Gildo 2027" detrás de uno de los arcos y la reciente visita del brasileño Dani Alves forman parte de la particular escena que rodea al club formoseño. En el plantel, además, sobresale la experiencia de Gervasio Núñez , el volante ofensivo con recorrido por Primera División y el fútbol internacional.

La Franja se ganó su lugar en la definición después de eliminar a Olimpo de Bahía Blanca . Tras el empate 1-1 en la ida, se impuso 2-0 en Formosa y cerró la serie con un global de 3-1. Ahora tendrá enfrente a Cipolletti , en la final por el primer ascenso a la Primera Nacional, el domingo 25 de octubre en San Francisco, Córdoba.

El año pasado, San Martín perdió la final del Reducido por el segundo ascenso ante Atlético Rafaela. Fue 1 a 0 para el equipo santafesino en ambos partidos y 2 a 0 en el global.

Alrededor del equipo formoseño también hay una historia política y social que merece atención. Una de las imágenes que se repite en las transmisiones de sus partidos es la de una bandera con la inscripción "Gracias Gildo 2027", ubicada detrás de uno de los arcos del estadio 17 de Octubre junto con una bandera que tiene su imagen.

La presencia del mensaje electoral en el escenario deportivo expone la cercanía entre el club y el mandatario provincial.

Gildo, un gobernador con fuerte influencia

Insfrán gobierna Formosa desde diciembre de 1995 y se convirtió en uno de los dirigentes con mayor permanencia en el poder dentro de la política argentina. Su gestión es respaldada por una parte importante del electorado provincial, pero también es objeto de cuestionamientos de la oposición y organizaciones que advierten sobre la concentración de poder, el funcionamiento de las instituciones y la pobreza estructural que castiga a la gran mayoría de la gente.

Uno de los principales focos de controversia fue la reelección indefinida que permitía la Constitución formoseña. En diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional esa cláusula, al considerar que contrariaba principios republicanos establecidos en la Constitución nacional. El fallo puso un límite jurídico a la posibilidad de sucesivas reelecciones sin restricciones.

La relación de Insfrán con San Martín no se limita a la bandera que aparece en el estadio. El gobernador es reconocido como simpatizante del club y su figura forma parte del paisaje institucional de la entidad formoseña. Esa cercanía vuelve inevitable la pregunta sobre el vínculo entre el poder político y una institución deportiva con fuerte arraigo local.

La visita de Dani Alves que llamó la atención

En la previa de la semifinal contra Olimpo, San Martín recibió una visita internacional: Dani Alves, histórico lateral brasileño que brilló en el Barcelona, la Juventus y la selección de Brasil. Invitado por la dirigencia del club, participó de una clínica de fútbol en el estadio 17 de Octubre junto al plantel profesional y jugadores de las divisiones formativas.

La visita se produjo en el marco de una gira religiosa por el norte argentino. Alves también fue recibido por Insfrán en la Casa de Gobierno, junto con otros pastores evangélicos, durante el Congreso Profético celebrado en Formosa. Actualmente, el exfutbolista participa de encuentros religiosos como predicador.

Su presencia no pasó desapercibida por tratarse de un exfutbolista muy famoso, uno de los más ganadores de la historia del fútbol profesional, y también por su historial judicial.

Alves estuvo en prisión preventiva durante unos 14 meses tras ser acusado de agresión sexual en España. Aunque inicialmente había sido condenado a cuatro años de cárcel, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la sentencia y lo absolvió en marzo de 2025.

Desde entonces se dedica a ser pastor evangélico y llegó al país como parte de sus "misiones".

Gervasio Núñez, la experiencia de la Franja

En lo estrictamente futbolístico, uno de los nombres destacados de San Martín es Gervasio «Yacaré» Núñez. Nacido en Formosa en 1988, el mediocampista cuenta con una extensa trayectoria: comenzó su carrera profesional en Rosario Central y también jugó en Quilmes, Sarmiento de Junín, Atlético Tucumán y Central Córdoba de Santiago del Estero, entre otros equipos.

Su recorrido incluyó experiencias en el exterior, con pasos por Wisa Cracovia de Polonia, Rangers de Chile y Botafogo de Brasil. Además, integró el plantel de Atlético Tucumán que llegó a la final de la Copa Argentina en 2017. Desde 2025 defiende los colores de San Martín de Formosa, donde aporta experiencia y conocimiento de partidos decisivos.

Así llega el rival de Cipolletti a la final: un equipo que se hizo fuerte en el Federal A, con un futbolista de recorrido como Núñez y una institución atravesada por vínculos políticos y visitas que exceden el fútbol. El domingo, en San Francisco, la discusión quedará en manos de los protagonistas dentro de la cancha, con el ascenso a la Primera Nacional como premio.