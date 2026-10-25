Cómo sigue el torneo para Cipo tras perder la final: el camino al segundo ascenso

El Albinegro cayó 2-0 ante San Martín de Formosa, pero todavía tiene una oportunidad de ascender.

Cipolletti perdió una final pero todavía no perdió el sueño del ascenso . La derrota por 2-0 ante San Martín de Formosa en San Francisco , Córdoba, dejó al equipo de Fabián Enríquez sin el primer boleto a la Primera Nacional. Sin embargo, el reglamento del Federal A le permite continuar en carrera por el segundo ascenso.

El Albinegro ingresará directamente a los cuartos de final de la Reválida , una instancia que reúne a los equipos que siguen peleando por el último lugar disponible en la segunda categoría del fútbol argentino. La ventaja es importante: Cipolletti no deberá disputar los octavos de final y se incorporará cuando queden definidos los siete clasificados de esa instancia.

El camino para ascender es concreto: deberá superar tres eliminatorias consecutivas. Primero tendrá que ganar su serie de cuartos de final, después avanzar en semifinales y finalmente imponerse en la definición por el segundo ascenso.

Fotos: Omar Novoa.

Según establece el reglamento del Consejo Federal, Cipolletti ocupará automáticamente la primera posición del ordenamiento de cuartos de final, por ser el equipo que llega desde la final por el primer ascenso. Los otros siete clubes se ubicarán del segundo al octavo puesto, respetando el ordenamiento que traían de la etapa anterior.

De esta manera, Cipolletti enfrentará al equipo ubicado en la octava posición. Los otros cruces serán entre el segundo y el séptimo, el tercero y el sexto, y el cuarto y el quinto.

Las eliminatorias se disputarán a doble partido, uno en cada estadio. Los equipos ubicados entre el quinto y el octavo puesto serán locales en la ida, por lo que el Albinegro comenzará su serie como visitante y definirá en La Visera de Cemento.

Fotos: Omar Novoa.

Además, tendrá una ventaja reglamentaria determinante: si la serie termina igualada en puntos y diferencia de goles, Cipolletti avanzará de ronda. Esta ventaja deportiva también corresponderá a los equipos ubicados en las posiciones segunda, tercera y cuarta durante los cuartos de final.

¿Qué equipos siguen en carrera?

Mientras Cipolletti disputaba la final por el primer ascenso, los otros 14 equipos comenzaron los octavos de final de la Reválida. Estos fueron los resultados de los partidos de ida, disputados entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre:

Juventud Antoniana – Sol de América: ganó el conjunto salteño 3-0.

Argentino de Monte Maíz – Kimberley: empataron 0-0.

Sportivo Las Parejas – Alvarado: ganó Alvarado 1-0.

Villa Mitre – Douglas Haig: ganó Villa Mitre 1-0.

Gimnasia de Concepción del Uruguay – Olimpo: empataron 0-0.

Sarmiento de La Banda – Atenas de Río Cuarto: ganó Sarmiento 3-0.

Boca Unidos – Gimnasia de Chivilcoy: partido suspendido por un incidente con pirotecnia.

Todos deberán completar sus respectivas series para definir los siete equipos que acompañarán a Cipolletti en cuartos. El rival del Albinegro todavía no está confirmado, ya que dependerá de los resultados de las revanchas y del ordenamiento reglamentario.

Fotos: Omar Novoa.

¿Cuándo vuelve a jugar Cipolletti?

El Albinegro tendrá un fin de semana de descanso mientras se completan los octavos de final de la Reválida. Las revanchas se disputarán desde el domingo 1 de noviembre y permitirán conocer a los siete equipos que avanzarán a cuartos.

Cipolletti volvería a jugar el domingo 8 de noviembre, en condición de visitante, y definiría la serie el domingo 15 en La Visera de Cemento. El calendario definitivo todavía está sujeto a confirmación oficial.

El ascenso directo se escapó en Córdoba, pero la temporada continúa. Cipolletti tendrá que recuperarse del golpe y ganar tres series para volver a la Primera Nacional después de 25 años. Ahora sabe que, al menos en los cuartos de final, contará con una ventaja importante: definirá ante su gente y un empate en el resultado global le alcanzará para avanzar, siempre que también exista igualdad en puntos.