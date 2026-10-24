Camioneta de empresa de turismo volcó en Ruta 5 y hay heridos que fueron trasladados de urgencia

Ocurrió este sábado por la madrugada a 2 kilómetros de Rincón de los Sauces. En el vehículo viajaban cinco personas. Algunas de ellas sufrieron heridas de consideración.

El vuelco ocurrió en la madrugada de este sábado. Gentileza FM Patagonia.

Una camioneta perteneciente a una empresa de turismo protagonizó un brutal vuelco sobre la Ruta 5 , a unos dos kilómetros de la localidad de Rincón de los Sauces . El hecho se registró en los primeros minutos de este sábado. Viajaban cinco personas y se conoció que algunas de ellas sufrieron lesiones de consideración.

De acuerdo a información brindada por el portal FM Patagonia, el aviso sobre el accidente de tránsito ingresó a la Central de Alarmas N.º 16 de los B omberos Voluntarios a las 00:04 horas, lo que motivó el desplazamiento inmediato de dos dotaciones bajo el mando del Jefe del Cuerpo Activo, Sargento Primero Ricardo Reyes.

Según testimonios recabados en el lugar, en el vehículo se desplazaban cinco personas. Tres de los ocupantes sufrieron lesiones de consideración , mientras que los dos restantes resultaron con heridas leves y lograron salir del vehículo por sus propios medios, el cual terminó sobre la ladera de la banquina.

El personal de Bomberos trabajó en la asistencia de los heridos para facilitar su atención médica. Posteriormente, en una labor conjunta con los profesionales del Hospital local, se concretó el traslado de los afectados al nosocomio.

Por el momento, se desconoce cómo fue la mecánica de la accidente y qué fue lo que ocasionó que el conductor de la camioneta perdiera el control y terminara volcando.

En la emergencia intervino personal del cuerpo de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía y equipos de Salud.

Gentileza FM Patagonia

Una camioneta quedó destruida tras embestir a un caballo

A principios de esta semana, también sobre la Ruta provincial 5, un hombre se salvó de milagro tras chocar con su camioneta contra un caballo, en cercanías a Rincón de los Sauces y Añelo. Lo revisó personal sanitario, pero no sufrió ningún tipo de lesión. En tanto que su vehículo quedo destrozado y el equino murió en el acto.

De acuerdo a lo que trascendió, el desafortunado hecho ocurrió el martes 20 de octubre alrededor de las 2.40 de la madrugada cuando el conductor se movilizaba a bordo de su camioneta a unos 20 kilómetros de Carranza.

Fuente: Juan Carlos Parada

Un peligro frecuente

Es importante remarcar que los animales sueltos sobre las rutas de la provincia son un riesgo frecuente, sobre todo durante la noche. A esto se le suman las condiciones climáticas, el estado de la calzada y la visibilidad reducida para los conductores.

Por esta razón, es de suma importancia circular a una velocidad prudente y extremar la atención al volante.

Antecedentes recientes

Hace pocos meses, dos camionetas pertenecientes a empresas privadas protagonizaron un fuerte choque frontal sobre la Ruta 5.

El hecho ocurrió a la altura del paraje Bajo el Toro, unos 15 kilómetros antes del acceso a El Trapial, en dirección a Rincón de los Sauces.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, personal de Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces y profesionales del sistema de salud para asistir a las personas involucradas.

En ese momento, El sargento Ricardo Reyes, de Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces, informó que el cuartel fue convocado cerca de las 20 y confirmó que el siniestro dejó cuatro personas con lesiones leves, sin que se registraran víctimas fatales.

A raíz del operativo de asistencia y de las tareas para retirar los vehículos siniestrados, el tránsito permaneció demorado durante varias horas.