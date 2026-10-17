Por la crecida del arroyo Carranza cortaron la Ruta 5: hasta cuándo durará la interrupción

El paso entre Rincón de los Sauces y Añelo continúa interrumpido este sábado. Comenzaron a reparar el terraplén afectado por el temporal.

El temporal de lluvia que afectó la comarca petrolera dejó serias consecuencias que afectaron los caminos. Este sábado se informó que la Ruta Provincial 5 permanece cortada por la crecida del arroyo Carranza , que afectó el desvío provisorio del secto r donde se ejecuta la obra del puente y sus accesos.

La interrupción complica la conexión entre Rincón de los Sauces y Añelo , en Vaca Muerta, mientras avanzan las tareas para recuperar las condiciones de circulación.

El Consorcio de Cooperación COARCO–SERVIPET informó que este sábado a las 7 comenzaron los trabajos de reconstrucción del terraplén. Sin embargo, la habilitación dependerá del comportamiento del arroyo y de las verificaciones de seguridad que se realicen una vez terminadas las reparaciones.

Aunque las precipitaciones cesaron y el agua comenzó a bajar, el camino continúa intransitable.

Gentileza Municipalidad de Añelo

Cómo avanzan los trabajos en el arroyo Carranza

Las fuertes lluvias registradas durante la semana provocaron un aumento significativo del caudal del arroyo Carranza. El desborde afectó el paso provisorio utilizado para atravesar el sector de la obra y obligó a suspender completamente el tránsito.

Este sábado, el consorcio confirmó el inicio de las tareas de remediación, centradas en reconstruir el terraplén del desvío provisorio para restablecer la transitabilidad.

La interrupción había sido comunicada el viernes 16 de octubre a la 1:10, cuando el incremento del caudal comprometió el desvío.

En un primer aviso, el consorcio informó que, debido a la crecida y a la afectación del camino provisorio, se disponía el corte total de la circulación desde el momento de la comunicación.

Qué deben tener en cuenta quienes circulan por Vaca Muerta

Desde COARCO–SERVIPET solicitaron respetar estrictamente la señalización preventiva y las indicaciones del personal de obra. También pidieron evitar el ingreso y cualquier intento de cruce por sectores que no estén habilitados.

La recomendación se mantiene aun cuando se observe una disminución del caudal: la circulación continúa interrumpida y la apertura requiere una evaluación de las condiciones del camino.

El consorcio indicó que informará la habilitación una vez finalizados los trabajos y verificadas las condiciones de seguridad.

El fuerte temporal en Añelo dejó evacuados y calles anegadas

Durante el jueves, Añelo fue una de las localidades más afectadas por el temporal que se desató de manera repentina y sorprendió a sus habitantes.

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional había emitido previamente una alerta amarilla por tormentas, las precipitaciones más intensas estaban previstas originalmente para la noche. Sin embargo, el fenómeno se adelantó y provocó importantes complicaciones durante la jornada.

Las imágenes del diluvio comenzaron a circular rápidamente a través de las redes sociales y mostraron calles completamente cubiertas de agua, importantes acumulaciones de barro y sectores afectados por el escurrimiento proveniente de las bardas.