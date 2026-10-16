Tras el fuerte temporal que afectó a la comarca petrolera, se mantiene la alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un nuevo aviso y confirmó que la zona afectada volverá a estar bajo alerta por tormentas.

Luego del fuerte temporal que afectó a la comarca petrolera y provocó importantes complicaciones en Añelo , el Servicio Meteorológico Nacional (SMN ) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para este viernes en distintos sectores de la provincia de Neuquén.

El organismo advirtió que podrían registrarse nuevas precipitaciones intensas , acompañadas por la ocasional caída de granizo.

La advertencia llega después de una jornada marcada por las intensas lluvias que sorprendieron a los vecinos de Añelo durante el jueves. El fenómeno provocó calles anegadas, viviendas afectadas y familias evacuadas, lo que obligó a desplegar un operativo de asistencia con la participación de distintas áreas municipales y organismos de emergencia.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones de inestabilidad continuarán en buena parte de la región.

Cuáles son las zonas afectadas

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la alerta amarilla comprende el este de Loncopué, el este de Picunches, el este de Ñorquín, el oeste de Añelo, el oeste de Pehuenches, el sur de Chos Malal y el sur de Minas.

El organismo nacional detalló que las áreas mencionadas estarán expuestas a tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con la posibilidad de que se registren precipitaciones abundantes durante períodos breves y ocasional granizo.

Además, indicó que se esperan valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros, aunque estas cifras podrían ser superadas de manera puntual en algunos sectores.

La acumulación de agua y barro puede dificultar nuevamente la circulación, especialmente en sectores con calles de ripio o caminos que resultaron afectados por el escurrimiento de las lluvias.

El fuerte temporal en Añelo dejó evacuados y calles anegadas

Durante el jueves, Añelo fue una de las localidades más afectadas por el temporal que se desató de manera repentina y sorprendió a sus habitantes.

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional había emitido previamente una alerta amarilla por tormentas, las precipitaciones más intensas estaban previstas originalmente para la noche. Sin embargo, el fenómeno se adelantó y provocó importantes complicaciones durante la jornada.

Las imágenes del diluvio comenzaron a circular rápidamente a través de las redes sociales y mostraron calles completamente cubiertas de agua, importantes acumulaciones de barro y sectores afectados por el escurrimiento proveniente de las bardas.

Ante esta situación, las autoridades municipales desplegaron un operativo para asistir a los vecinos y atender las consecuencias de la tormenta.

El temporal también provocó el anegamiento de varias viviendas y obligó a evacuar a algunas familias, que recibieron asistencia y contención por parte de los equipos municipales.

Tras las primeras intervenciones, las autoridades continuaron trabajando para solucionar los inconvenientes ocasionados por las precipitaciones y recuperar las condiciones de circulación en los sectores afectados.

Qué recomendaciones tener en cuenta

Frente a la continuidad de la alerta amarilla por tormentas en Neuquén, se recomienda a los vecinos extremar las precauciones.

Uno de los principales riesgos está relacionado con la acumulación de agua sobre las calles y rutas, ya que puede ocultar baches, sectores erosionados y otros obstáculos que dificultan el tránsito. Por este motivo, resulta importante evitar circular por calles anegadas, caminos con abundante barro o sectores donde se observe un importante escurrimiento de agua.

También se aconseja reducir los desplazamientos innecesarios durante las tormentas y prestar especial atención a las condiciones de las rutas y accesos a las localidades.

En caso de registrarse nuevas precipitaciones intensas, los vecinos deben evitar permanecer en espacios abiertos y buscar resguardo en lugares seguros.