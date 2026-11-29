El Congreso Provincial se reunió este último sábado en Cutral Co. El oficialismo no logró la mayoría. Las propuestas para los frentes electorales.

El Partido Justicialista de Neuquén llegó al Congreso Provincial de Cutral Co con la necesidad de resolver su estrategia electoral de cara al 14 de febrero. La sesión extraordinaria, convocada en la sede del sindicato petrolero SUPEH, tenía por objeto establecer cómo participará el peronismo en las elecciones 2027: si con sello propio, mediante un frente o en alianza con otras fuerzas.

El resultado dejó al partido frente a un problema que excede lo reglamentario. El peronismo no consiguió ordenar su posición en el momento en que el resto del escenario provincial ya acomodó sus piezas, según pudo saber LM Neuquén . Se pasó a un cuarto intermedio para la semana que viene, donde podría haber otro congreso, para dar otra oportunidad a conseguir una mayoría.

La convocatoria llevó la firma de Lucas Riquelme, presidente del Consejo Provincial. El juez federal con competencia electoral, Gustavo Villanueva , dio por válida la reunión del Consejo Provincial en la que se lo designó presidente del PJ neuquino, en reemplazo de José "Turco" Asaad, el intendente de Vista Alegre que fue expulsado.

Riquelme pertenece a Peronismo Territorial, sector que mantiene vínculos políticos con la gestión de Rolando Figueroa. Esa doble realidad atraviesa al justicialismo neuquino.

Partido Justicialista: una mayoría que no alcanza

La conducción del Consejo responde a un sector cercano al gobierno provincial, mientras que el Congreso, el órgano que define la táctica electoral, quedó en manos de la corriente que se reivindica opositora. La reunión contó con 56 congresales y expuso las diferencias entre Peronismo para la Victoria, identificado con el exsenador Oscar Parrilli, y Peronismo Territorial, referenciado con el gobernador Rolando Figueroa.

La propuesta de un frente con autonomía política obtuvo 30 votos, contra 26 del sector alineado con Figueroa, y no alcanzó los dos tercios necesarios. La carta orgánica fija un umbral alto: cualquier decisión relacionada con la conformación de un frente electoral requiere el respaldo de dos tercios de los miembros presentes. Con 56 congresales en la sala, se necesitaban 38 votos.

El kirchnerismo ganó la votación, pero no pudo convertir esa mayoría en una decisión. El Congreso pasó a un cuarto intermedio para buscar un acuerdo, y el plazo para conformar frentes electorales vence el 4 de diciembre. A esa fecha se suma otra igual de exigente: el 11 de diciembre cierra la inscripción de candidaturas.

Fuentes partidarias consultadas por LM Neuquén indicaron que se conformó una comisión especial integrada por Juan Domingo "Chule" Linares, Fabricio Torrealday, Anahí Valdez y Luis "Pichi" Sagaseta, presidente del Congreso, con la tarea de destrabar la negociación. Entre las alternativas que quedaron abiertas figura la de competir con la tradicional Lista 2 y definir luego las candidaturas por mayoría simple.

La sede del Partido Justicialista en Neuquén de la calle Roca. Sebastián Fariña Petersen

Linares, secretario del Interior del PJ, fue quien respaldó el frente para preservar la identidad y la autonomía del partido.

La colectora que no prosperó

El sector que acompaña al gobernador tampoco logró imponer su estrategia, aunque existen versiones distintas sobre cómo se planteó. En un primer momento, antes del Congreso, se barajaba la posibilidad del PJ como colectora del oficialismo, pero antes un escenario partido en la estructura del peronismo, eso se fue diluyendo.

Lucas Riquelme fue elegido por sus pares como nuevo presidente del PJ neuquino en reemplazo de José Turco" Asaad.

El escenario, de todos modos, ya se había modificado fuera del partido. El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, se sumó al armado de Figueroa a través de su partido, Frente y la Participación Neuquina, y también cerró un entendimiento con Primero Neuquén, de Mariano Gaido.

El Congreso sesionó, precisamente, en la ciudad que gobierna el excandidato peronista que hoy forma parte del frente oficialista.

La hipótesis Jorge Sobisch

La otra pregunta que dejó planteada la sesión es si el sector de Parrilli mantiene un canal de diálogo con Jorge Sobisc h. Una de las alternativas que circularon en los días previos fue un eventual acercamiento del sector de Oscar Parrilli al frente opositor que integran el exgobernador, el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, y dirigentes radicales, de acuerdo a una publicación de La Política on line.

Hasta el momento no hay un entendimiento formal, incluso Sagaseta descartó de plano esa versión. No hay acuerdo anunciado y las versiones difieren: algunos medios dijeron que la posibilidad seguía en análisis y otros que había perdido fuerza y que Parrilli buscaría armar un frente opositor de identidad peronista.

Desde el otro lado, la disposición existe. Quintriqueo adelantó que ya hay conversaciones con otros espacios políticos opositores que buscan sumarse como colectoras de Más por Neuquén. En la oposición, el único que ya tiene resuelta la cabeza de lista es Jorge Sobisch, que liderará el sello de Más por Neuquén con Carlos Quintriqueo primero en diputados y la UCR como socia.

Una eventual convergencia plantearía al kirchnerismo un dilema de identidad: acompañar a un exgobernador del Movimiento Popular Neuquino sería difícil de justificar ante su propia base, pero podría ser la única vía para conservar presencia competitiva en la elección.