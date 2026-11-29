El Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas, pero el calor ya se siente y tendrá un pico importante por la tarde. Preocupación por El Niño.

El domingo arrancó templado en Neuquén . A las 8 de la mañana ya el termómetro marcaba 21°C, con el cielo apenas nublado, sin viento y una humedad del 45 por ciento. Fue una tregua muy breve porque la ola de calor que castiga adesde mediados de semana todavía no terminó, y la tarde volverá a ser difícil de soportar, según el Servicio metereológico Nacional (SMN).

El calor más fuerte quedó atrás, aunque no tan lejos. El pasado viernes fue el día más caluroso de la semana y el sábado siguió casi igual. Un fin de semana con máximas de 36 y 35 grados. Este domingo será apenas un poco más benigno, porque la temperatura bajará muy poco.

Los dos pronósticos que siguen de cerca la región coinciden en el número. Según el pronóstico oficial del SMN, la máxima será de 34 grados por la tarde y la mínima, de 16. Para la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), que elabora un pronóstico específico para la capital, el día será mayormente despejado, también con 34 grados.

Ola de calor en Neuquén empezó a finales de noviembre. Maria Isabel Sanchez

Lo que cambia entre un organismo y otro es la forma de la jornada. El SMN prevé una mañana mayormente nublada, con 19 grados. Después de las 12 llegará el salto térmico y por la tarde se alcanzarán los 34 grados, con cielo parcialmente nublado.

A la noche el calor no se irá del todo y la temperatura rondará los 30 grados. La AIC, en cambio, espera una noche cubierta y mucho más fresca, con 13 grados.

El momento más crítico será la segunda mitad de la tarde, alrededor de las 16.40. En la última jornada de calor fuerte, la temperatura siguió subiendo durante la tarde y tocó su punto máximo alrededor de las 17. Para hoy se espera algo parecido: el peor tramo iría de las 15 a las 18, incluso con una temperatura que podría rozar los 37°C. El sol se pondrá a las 20.40.

El viento, el otro protagonista

El viento también será parte del domingo. El SMN prevé velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora durante todo el día, con dirección sudoeste a la mañana, oeste por la tarde y otra vez sudoeste por la noche. Las ráfagas de entre 42 y 50 km/h aparecerán a la mañana y por la noche.

La AIC prevé viento del sudoeste de 35 km/h durante el día, con ráfagas de 39. A la noche rotará al sudeste, con ráfagas de hasta 47 km/h. No hay chances de lluvia: el SMN da entre 0 y 10 por ciento.

Cómo sigue la semana

El lunes cambia el escenario. La AIC anticipa posibles tormentas durante el día, con una máxima de 29 grados y viento del sudeste de 37 km/h. A la noche el tiempo seguirá inestable y la temperatura bajará a 10 grados. El SMN es más conservador: espera 32 grados de máxima para el lunes y 31 para el martes.

El martes, según la AIC, volverán las posibles tormentas, con 31 grados. Hacia la noche el cielo se despejará y la temperatura caerá a apenas 4 grados, con ráfagas de hasta 62 km/h.

El alivio real llegará el miércoles. El SMN prevé una máxima de 23 grados y una mínima de 11. Después el calor volverá de a poco: 30 grados el jueves, 28 el viernes y 33 el sábado, con una mínima de 21 [VERIFICAR: la mínima del sábado aparece alta en el pronóstico del SMN; conviene chequearla antes de publicar].

El Niño, ¿un verano menos sofocante?

Esta semana de extremos ocurre mientras se desarrolla uno de los eventos de El Niño más intensos de las últimas décadas. La NOAA lo clasificó como "muy fuerte", y la Organización Meteorológica Mundial le da una probabilidad cercana al 100% de que siga al menos hasta febrero de 2027.

Para la región, el pronóstico va en contra de lo que se vive estos días. Mauricio Gorostarzu, jefe de la estación del SMN en Cipolletti, adelantó lluvias levemente superiores a lo normal en el norte de la Patagonia, sobre todo en el centro y norte de Neuquén. Hasta enero, las temperaturas serían normales o incluso un poco más bajas en algunos sectores, con menos olas de calor prolongadas.

El problema llegaría después. Hacia fines de enero y en febrero, la influencia de El Niño se debilitaría y volverían los días más secos y calurosos. Los datos de lluvia ya muestran un año fuera de lo común en el valle: en julio cayeron unos 80 milímetros en Cipolletti, frente a un promedio histórico de 11 a 12, y en octubre se superaron los 60 milímetros, cuando lo habitual es de 20 a 25.

El Niño podría provocar lluvias inusuales en varias regiones de la Argentina durante el verano 2027.

No todos los especialistas esperan un verano tranquilo. Eduardo Sierra, asesor en cambio climático de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, advirtió por fuertes oscilaciones térmicas y condiciones secas en las zonas de estepa, un dato clave para la prevención de incendios rurales. Cindy Fernández, de Meteored, explicó que en los meses cálidos la influencia directa de El Niño se debilita en las latitudes altas, y entonces los sistemas de circulación locales pesan más sobre los frentes fríos y los episodios de calor.

Cuidados ante el calor

Para hoy, las recomendaciones son las de siempre en una tarde de 34 grados. Hay que tomar agua aunque no se tenga sed, evitar el sol directo en las horas más calurosas, usar protector, gorra y ropa liviana, y reducir la actividad física intensa en la primera parte de la tarde. También hay que prestar atención a los chicos, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas.