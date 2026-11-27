Amoblamientos Valenziana suma muebles de diseño para la cocina con promociones imperdibles por el Black Friday

Con más de 30 años de trayectoria, la firma amplió su propuesta con tres líneas personalizables y asesoramiento integral.

Reconocida por sus más de 30 años de trayectoria en el diseño y fabricación de mobiliario para dormitorios, livings y comedores, Valenziana Muebles continúa consolidando su presencia en Neuquén con la incorporación de su línea de amoblamientos de cocina a medida .

Desde la inauguración de su sucursal ubicada en Félix San Martín 354 , en la capital neuquina, la marca apuesta por una propuesta integral que combina estética contemporánea, aprovechamiento inteligente de cada rincón y un alto grado de personalización.

Según explicaron Alina y Estefanía, diseñadoras de interiores y asesoras comerciales del local, el desarrollo de cada proyecto parte de un análisis minucioso tanto del espacio arquitectónico como de las costumbres y necesidades cotidianas de cada cliente.

“Lo más importante es diseñar una cocina funcional y adecuada para cada persona, entendiendo también el contexto del hogar, porque muchas veces la cocina está integrada al comedor o al living y podemos complementar todo con muebles de nuestra propia fábrica”, destacaron las especialistas.

Tres líneas de diseño y materiales de primera calidad

La oferta de cocinas de Valenziana se estructura en torno a tres líneas principales —Gola, Vintage y Liso—, todas respaldadas por fabricación propia y garantía de un año. En el caso de la línea Gola, se distingue por su sistema de perfilería de aluminio oculto, disponible tanto en terminación aluminio como en negro.

En cuanto a la materialidad y el equipamiento, las diseñadoras detallaron que los muebles se confeccionan con frentes de melamina o laqueados sobre placas de MDF de 18 milímetros de espesor y tapacantos de PVC, acompañados por herrajes de cierre suave.

Claudio Espinoza

Una propuesta que permite resolver todo en un solo lugar

La propuesta permite resolver todas las necesidades del cliente para su cocina en un solo lugar con el acompañamiento y asesoramiento de especialistas de Valenziana.

Entre los productos para completar la obra se encuentran:

Mesadas y bachas: Opciones en piedra sinterizada y cuarzo en diversas tonalidades, junto con bachas marca Valenziana con grifería incluida.

Iluminación y electrodomésticos: Incorporación de luces LED con terminaciones superiores, inferiores y laterales, además de equipamiento de la línea Whirlpool (hornos, microondas y heladeras panelables).

Accesorios de guardado: Divisores de cubiertos extensibles, especieros, secaplatos, cestos de basura simples o dobles, columnas de almacén y sistemas rinconeros tipo riñón para optimizar esquinas de difícil acceso.

Claudio Espinoza

Acompañamiento integral y beneficios por Black Friday

El proceso de trabajo comienza en el salón comercial a partir de los planos, medidas o ideas iniciales del cliente. Una vez definida la cotización y aprobado el diseño, las profesionales realizan el relevamiento técnico en obra, el seguimiento de producción en fábrica y el control postventa tras la instalación, logrando que la cocina quede lista y en funcionamiento el mismo día del montaje.

El servicio abarca Neuquén capital y localidades del Alto Valle dentro de un radio aproximado de 40 kilómetros, incluyendo Plottier, Centenario, Cipolletti, Fernández Oro, Allen, General Roca e incluso Villa Regina.

Claudio Espinoza

Asimismo, desde el local destacaron las promociones vigentes por Black Friday, que ofrecen en cocinas un 30% de descuento abonando al contado o financiación en 12 cuotas sin interés.

Además de rebajas de hasta el 50% al contado y hasta el 35% con tarjeta y cuotas sin interés en productos seleccionados de todo el catálogo.

Quienes deseen asesorarse o solicitar un presupuesto personalizado pueden acercarse a Valenziana Neuquén (Félix San Martín 354) o comunicarse vía WhatsApp al 299 548-9399.