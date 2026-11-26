Pascuala Jesús Villanueva falleció este jueves a los 63 años. Las condolencias inundaron las redes sociales.

Pascuala falleció a los 63 años en la localidad de Andacollo.

La comunidad de Andacollo se encuentra conmocionada tras conocerse el fallecimiento de una querida y reconocida vecina de esa localidad del norte neuquino. Se trata de Pascuala Jesús Villanueva , quien murió este jueves 26 de noviembre a los 63 años.

De acuerdo con la información confirmada por LM Neuquén , Pascuala, era empleada municipal jubilada y había dedicado gran parte de su vida al cuidado de los más pequeños de la localidad.

La vecina se había ganado el cariño y el reconocimiento de la comunidad de Andacollo, ya que durante años se desempeñó en la Unidad de Acción Familiar (UAF) de la localidad, un espacio municipal destinado al cuidado, la contención y la educación temprana de niños y niñas.

Tras conocerse la triste noticia, el Municipio, distintas instituciones, vecinos y excompañeros de trabajo expresaron sus condolencias y acompañaron a la familia en este doloroso momento.

Pascuala junto a dos de sus hijos. Fotos: Facebook.

El sentido comunicado de la Municipalidad de Andacollo

Luego de conocerse la partida de la querida vecina, el Municipio emitió un sentido comunicado a través de sus redes sociales.

“Desde la Municipalidad de Andacollo lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra vecina y trabajadora municipal jubilada, Pascuala Jesús Villanueva”, comienza el posteo.

“Acompañamos con profundo respeto y afecto a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento, elevando una oración por su eterno descanso”, continúa.

Por último, desde el Municipio aseguraron que el recuerdo de Pascuala “permanecerá siempre en el corazón de quienes la conocimos”.

El comunicado de la Municipalidad de Andacollo. Gentileza: Municipalidad de Andacollo.

El acompañamiento desde Chos Malal

La emisora del norte neuquino, FM Chos Malal, también emitió un comunicado tras el fallecimiento de la vecina, en el que expresó su acompañamiento a su hija, Ruth Ibarra, locutora del medio.

“Desde FM Chos Malal queremos expresar nuestras más sinceras condolencias y acompañar con mucho cariño a Ruth Ibarra ante la irreparable pérdida de su querida mamá, Pascuala Jesús Villanueva, cuyo fallecimiento se produjo en el día de la fecha”, expresaron desde el medio local.

“En este momento de profunda tristeza, hacemos llegar nuestro abrazo afectuoso y solidario a Ruth, a sus familiares y seres queridos, deseándoles mucha fortaleza y consuelo para transitar tan dolorosa pérdida”, agregaron.

“Que los hermosos recuerdos y el amor compartido sean un refugio para sus corazones. Elevamos una oración por su eterno descanso”, finalizaron.

Una “tía” que dejó una huella imborrable en Andacollo

Durante años, Pascuala se desempeñó como “tía” dentro de la UAF local. Su dedicación, paciencia y amor por los niños marcaron a numerosas familias de Andacollo, que hoy la recuerdan con profundo cariño.

La noticia de su fallecimiento generó una catarata de mensajes de despedida en las redes sociales, donde padres y excompañeros de trabajo destacaron su calidad humana y su compromiso con la tarea que desempeñaba.

Ana Laura : “Vuela alto querida Pas, descansa en paz. Guardo hermosos recuerdos como tía de mi hija en la UAF. Una muy buena mujer. Todo mi cariño y acompañamiento a sus hijos y nietos en este difícil momento. ¡Abrazo al cielo!”.

: “Vuela alto querida Pas, descansa en paz. Guardo hermosos recuerdos como tía de mi hija en la UAF. Una muy buena mujer. Todo mi cariño y acompañamiento a sus hijos y nietos en este difícil momento. ¡Abrazo al cielo!”. Ada : “Mis condolencias a su familia. Gracias por tu gran trabajo, dedicación y amor a mis hijos, cuando estabas en la guardería. Vuela muy alto mi reina”.

: “Mis condolencias a su familia. Gracias por tu gran trabajo, dedicación y amor a mis hijos, cuando estabas en la guardería. Vuela muy alto mi reina”. Clau : “QEPD, vuela alto tía Pascuala. Me quedo con los mejores recuerdos. Mis condolencias a toda tu familia”.

: “QEPD, vuela alto tía Pascuala. Me quedo con los mejores recuerdos. Mis condolencias a toda tu familia”. Rosa : “Mis condolencias y respeto a su familia. QEPD tía Pas, gracias por tu amor y paciencia con mis hijos, gracias por cada enseñanza como compañera”.

: “Mis condolencias y respeto a su familia. QEPD tía Pas, gracias por tu amor y paciencia con mis hijos, gracias por cada enseñanza como compañera”. Tizon: “Mi mas sentido pésame a la familia, Q.E.P.D Pascuala, excelente compañera”.

Asimismo, vecinos y amigos se sumaron a las muestras de afecto y recordaron a Pascuala por su sencillez, su fortaleza y su entrega a la familia.