Un hombre de San Martín de los Andes que cumple un castigo impuesto en 2019 por explotar a empleadas en sus negocios fue el protagonista de una audiencia donde se analizó el otorgamiento de su libertad.

La investigación por trata de personas en San Martín de los Andes se inició en 2016 y en 2019 llegó a juicio.

Tras cumplir una severa pena de prisión efectiva por el delito de trata de personas , un hombre de nacionalidad boliviana impulsó un pedido para recuperar su libertad. Lo hizo ante el área de Ejecución del Tribunal Oral Federal neuquino (TOF).

El trámite fue llevado a cabo por la defensa oficial y se resolvió en una audiencia realizada mediante la plataforma Zoom.

El hombre condenado, identificado como Ronald Alcides Viza Cruz , ya había logrado algunos beneficios durante el presente año como las salidas laborales.

El proceso en contra de Viza Cruz se remonta a 2016, cuando en forma circunstancial una víctima puso al descubierto la traumática situación que le tocaba vivir. Según la investigación, una mujer que era empleada del hombre en una tienda, vivía en condiciones de cuasi esclavitud.

Tras lo resuelto por la Cámara Federal de General Roca, los fiscales neuquinos podrán avanzar con la causa abierta por trata de personas y lavado de activos.

“Acá se trata de dos mujeres en condiciones de precariedad, a quienes les ofrecen un trabajo y ven la posibilidad de juntar dinero para sus hijos. Aceptan y viajan en distintos momentos junto a sus patrones. Cuando llegan acá, esas condiciones originales cambian”, destacó en la acusación inicial el fiscal federal José Nebbia.

"Ni le dijeron dónde estaba el hospital"

Las tiendas de Viza Cruz se encuentran en la ciudad cordillerana de San Martín de los Andes y la situación de dos empleadas se conoció cuando una de ellas concurrió al hospital por un fuerte dolor de estómago.

Al respecto, el fiscal precisó en el juicio realizado en 2019 que “los imputados no la acompañaron ni le dijeron dónde estaba el hospital. Ella llegó preguntando a la gente en la calle. Cuando volvió a la casa, la imputada se enojó porque ella le comentó que en el hospital había dicho donde trabajaba, le refirió que tendría que haber dicho que era turista”.

Durante el debate oral también se indicó que la propuesta original de trabajo era por un sueldo mensual de 600 dólares, pero que nunca se los pagaban en su totalidad.

Por el contrario, las mujeres solo recibían dinero cuando pedían para enviar a sus familiares en Bolivia, el resto era retenido por los empleadores.

"Imposición del patrón"

“Las víctimas realizaban tareas y no percibían a cambio la remuneración que por ley les correspondía, siendo la metodología una ilegítima imposición del patrón a sus empleados, no pactada de manera previa con las víctimas”, se resaltó en el fallo definitivo del TOF sobre la modalidad de pago que había impuesto Viza Cruz.

Además de Viza Cruz, su esposa también fue juzgada por el delito de trata de personas y recibió una pena en suspenso.

Libertad condicional confirmada

En la actualidad, Viza Cruz cumple prisión domiciliaria y tras la solicitud de su defensora oficial, consiguió acceder al beneficio de la libertad condicional. Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) no hubo oposición y solo se requirió que cumpla las pautas que el juez determine.

El condenado tuvo oportunidad de manifestarse y recalcó que cumplió con las reglas impuestas por la justicia federal.

De esta forma, el juez de Ejecución confirmó el otorgamiento de la libertad condicional y repasó las distintas pautas que deberá cumplir el hombre.