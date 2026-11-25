En el último año recibió más de 8.000 llamadas y el 88% de las personas asistidas fueron mujeres. Este 25N, el reclamo vuelve a poner el foco en el presupuesto estatal.

En Neuquén , las estadísticas de la Línea 148 permiten dimensionar parte de la demanda por recursos para la violencia de género : entre el 25 de noviembre de 2025 y el 25 de noviembre de 2026, el dispositivo recibió más de 8.000 llamadas y atendió 3.000 situaciones de violencia y vulneración de derechos.

En este marco, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres , las calles volverán a ser escenario del reclamo que atraviesa a las organizaciones feministas y a los equipos que trabajan en la asistencia: que los gobiernos destinen el presupuesto necesario para responder a la altura de la problemática que sigue poniendo en riesgo la vida de miles de mujeres.

Los números muestran el volumen de trabajo de un servicio telefónico que funciona para toda la provincia las 24 horas, los 365 días del año, pero también la complejidad de las intervenciones que debe sostener. Del universo de 3000 situaciones atendidas en un año, el 88%, es decir 2.625 situaciones correspondieron a mujeres .

Además, el 62%, 1.881 casos, estuvieron vinculados específicamente con violencia familiar y de género. El dato no es menor dado que la línea 148 está avocada a atender las violencias que sufren distintos sectores: niñas, niños y adolescentes, con personas mayores, con personas con discapacidad y con personas LGBTIQ+.

Lo que tienen en común no es la edad ni la identidad: es que la violencia se mete donde hay vulnerabilidad, por donde hay dependencia, aislamiento o alguien a quien no se le cree. Esa es la pregunta de riesgo que se hacen siempre: quién depende de quién, quién está solo y a quién no se escucha.

Qué representa el 25N para la Línea 148

"El 25 de noviembre recuerda a tres hermanas que fueron asesinadas por enfrentar a una dictadura. Me gusta empezar por ahí porque nos recuerda algo que a veces se olvida: la violencia contra las mujeres siempre fue una cuestión de poder, no un drama de pareja", remarcó Valeria Alessi, directora provincial de la Línea 148 y del Dispositivo de Atención a Varones (DAV) en diálogo con LM Neuquén.

Para la funcionaria del organismo que está dentro de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, este año, el día en que se conmemora aquel triple femicidio, tiene un peso particular. Por un lado señala la alarmante cantidad de mujeres asesinadas, con más de 240 femicidios cometidos entre enero y octubre según recuento de organizaciones.

Por otro lado, el contexto nacional. "Esto pasa en un momento en que muchas herramientas nacionales se achicaron o dejaron de existir. Entonces el 25N no puede ser solo memoria. Es una fecha para preguntarnos qué Estado necesitamos para que esto deje de pasar".

Más de 500 situaciones con indicadores de alto riesgo

"La violencia no viene dividida", planteó Valeria Alessi, directora provincial de la Línea 148 y del Dispositivo de Atención a Varones (DAV), al describir el escenario que encuentran los equipos. Las situaciones que llegan al teléfono muchas veces no están atravesadas solamente por agresiones: también aparecen el consumo problemático, la vulnerabilidad social, la falta de ingresos, los problemas habitacionales y la ausencia de redes familiares o comunitarias.

Para Alessi, esa complejidad obliga a pensar respuestas que no queden limitadas a la intervención de un solo organismo. "El desafío es encontrar una misma estrategia de intervención sin dividirnos del todo", explicó. En ese sentido, destacó la necesidad de fortalecer el trabajo con los centros de salud, los equipos de acompañamiento familiar, el Poder Judicial y los distintos organismos que integran el sistema de protección.

El informe anual de la Línea 148 permite observar qué tipo de situaciones reciben y cómo se clasifican de acuerdo con el riesgo. Durante el período relevado, 530 casos (17,5%) fueron identificados con indicadores de alto riesgo, bajo la categoría Código A. Otros 680 (22,5%) fueron clasificados como Código B, de mediano y bajo riesgo.

Además, 32 situaciones (1%) fueron categorizadas como riesgo de femicidio. Se trata de casos que requieren una intervención especialmente sostenida. Alessi explicó que actualmente el equipo mantiene alrededor de 40 situaciones de este tipo bajo monitoreo permanente.

En otros 1.762 casos (58%) se brindó orientación y asesoramiento. Esta última categoría también es significativa: no todas las personas que llaman necesitan iniciar una denuncia o solicitar una medida judicial. Algunas buscan entender si lo que están atravesando constituye violencia, conocer sus derechos o saber cómo acompañar a una mujer de su entorno.

En cuanto a las modalidades identificadas, la violencia psicológica es la más frecuente, con 1.989 situaciones (44%). Le siguieron la física, con 1.023 (23%); la económica y patrimonial, con 398 (9%); la simbólica, con 188 (4,5%), y la sexual, con 138 (3%). Los porcentajes no representan situaciones excluyentes: en un mismo caso pueden coexistir varias formas de violencia.

Evaluación del riesgo

La directora de la Línea 148 distinguió la evaluación de la violencia de la evaluación del riesgo. "Las situaciones no necesariamente comienzan con una agresión física. Muchas veces se desarrollan de manera progresiva, con humillaciones, amenazas, desvalorización, aislamiento, manipulación y control sobre las decisiones de las mujeres", destacó. También aparecen formas de violencia digital que van en aumento, como la vigilancia de las redes sociales, la exigencia de contraseñas o la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

La evaluación del riesgo contempla tanto las características de las agresiones, la frecuencia y la intensidad, así como las condiciones en las que se encuentra la persona que las atraviesa. El miedo, la ansiedad, el estado de alerta permanente, la falta de redes de apoyo y la dependencia económica son algunos de los indicadores que los equipos consideran.

Entre las señales de mayor gravedad mencionó las amenazas de muerte, los antecedentes de intentos de estrangulamiento o de intento de femicidio, el acceso a armas por parte del agresor, el incumplimiento de medidas cautelares y las amenazas contra los hijos o familiares. "La ausencia de lesiones físicas o de una denuncia judicial no implica ausencia de violencia ni de riesgo", advirtió.

Por eso, planteó que la inlcusión de la Línea 148 en la Secretaría de Emergencias no es un dato administrativo, es una manera de mirar el problema. "Un femicidio casi nunca es un rayo en un cielo despejado: hay señales antes. Nuestro trabajo es leerlas a tiempo", aseguró.

Qué sucede después de una llamada al 148

El abordaje de cada caso se inicia con una llamada telefónica, donde las 16 operadoras profesionales que reciben los llamados —de las áreas de trabajo social, psicología y psicología social— no saben qué hay del otro lado. Quien se comunica puede necesitar orientación.

Pero si detectan que existe un riesgo inminente, las operadoras activan una respuesta de emergencia: se comunican con la comisaría más próxima al domicilio o solicitan una ambulancia, mientras mantienen el contacto telefónico con quien pidió ayuda. Una vez superada esa primera instancia de peligro, el equipo continúa con la contención y evalúa los pasos a seguir para dar continuidad a la intervención.

A partir de allí, construye junto con la mujer una posible estrategia de intervención, teniendo en cuenta qué necesita, qué quiere y qué está en condiciones de sostener.

Esa estrategia puede incluir dos dimensiones: la judicial, vinculada con las denuncias y las medidas de protección, y la psicosocial, que contempla el acompañamiento de equipos de salud, centros de atención y dispositivos especializados.

De esta manera, se pone en marcha una articulación que puede involucrar a la Policía, los centros de salud, el Polo de la Mujer, las defensorías, los juzgados y las fiscalías. Si hay un incumplimiento de las medidas o una situación que requiere asistencia inmediata, la Línea puede gestionar la intervención policial. Cuando identifica un riesgo elevado, también remite informes a los organismos correspondientes.

Alessi destacó que el equipo de seguimiento tiene un papel fundamental en esta etapa. No se trata de recibir una comunicación y cerrar la intervención, sino de volver a contactar a las mujeres, coordinar con otros dispositivos y verificar si las estrategias acordadas están funcionando. Por ejemplo, en las situaciones categorizadas como riesgo de femicidio, el monitoreo es permanente. "Esas situaciones no las cerramos nunca", explicó Alessi.

¿Por qué la mujer no se va? La pregunta que propone cambiar

La directora también cuestionó que, en algunos casos, toda la responsabilidad de sostener una investigación penal recaiga sobre las mujeres, incluso cuando atraviesan contextos de extrema vulnerabilidad. Consideró que, ante situaciones de riesgo muy alto y episodios reiterados de violencia, las fiscalías deberían evaluar la posibilidad de actuar de oficio, sin dejar toda la carga del proceso sobre quien está siendo agredida.

En esa misma línea, advirtió sobre la revictimización institucional que puede producirse cuando se juzga a una mujer porque retoma el vínculo con el agresor, desiste de una denuncia, manifiesta sentimientos afectivos o no responde a las estrategias de intervención que le proponen los equipos.

"La condición de víctima no depende de su comportamiento ni de sus decisiones. El derecho a la protección no puede estar condicionado a que la persona se comporte como esperamos que lo haga una víctima", sostuvo.

En tanto, uno de los aspectos que Alessi considera centrales para comprender la violencia de género es la falta de autonomía económica. Desde la Línea 148 observan que muchas mujeres que atraviesan situaciones de violencia dependen económicamente de quienes las agreden. Algunas no tienen empleo formal, otras tienen hijos a cargo y también hay casos en los que los varones pagan el alquiler, los servicios o los gastos cotidianos del hogar.

En ese escenario, la posibilidad de separarse no depende exclusivamente de una decisión individual. La violencia económica puede aparecer a través del control de los ingresos, la apropiación del dinero, el incumplimiento de las cuotas alimentarias o incluso el endeudamiento forzado.

"Muchas mujeres se endeudan hoy para sostener la comida de sus hijos. Se endeudan con una aplicación, con la tarjeta o los mismos varones las obligan a sacar algún crédito", describió Alessi. Esa situación puede profundizar la dependencia y hacer todavía más difícil cortar el vínculo.

Por eso, propuso cambiar una pregunta que suele aparecer en el sentido común cuando en lugar de preguntarse "por qué una mujer no se va de una relación violenta", se da por hecho que la puerta está abierta.

"Y muchas veces está cerrada desde adentro: sin ingresos, con hijos, sin familia cerca, y con un miedo fundado, porque el momento de la separación es uno de los de mayor riesgo", señaló y agregó que cambiaría la pregunta. "No por qué no se va, sino con qué se va: ¿Con qué casa, con qué dinero, con quién al lado, con qué red, con qué posibilidades de construir una vida autónoma y viable?".

Por eso, la directora señaló que una mujer puede contar con medidas cautelares, un botón antipánico, un dispositivo dual o una consigna policial, pero si no tiene ingresos para alimentarse, una vivienda, acompañamiento de los propios entornos familiares o recursos para sostener a sus hijos, esas herramientas no necesariamente alcanzan para construir una salida.

Diez años de atención y el desafío de llegar a toda la provincia

Neuquén vive un crecimiento exponencial por la actividad petrolera y energética. Solo por semestre arriban unas 25 mil personas en busca de trabajos, encontrando en su mayoría turnos largos y alquileres caros. El impacto en la vida comunitaria y los riesgos también crecen con esos factores.

"El crecimiento económico no derrama igualdad por sí solo: la igualdad hay que organizarla. Por eso para nosotros es clave estar en el territorio, con equipos en el norte y en el sur, con la 148 Itinerante en los barrios de Chos Malal, y no solo en Confluencia. Que la respuesta no dependa del código postal", indicó Alessi.

Actualmente, el organismo atiende el universo de 3000 situaciones de violencia por año solo con un equipo en Neuquén capital, una dupla en San Martín de los Andes y una trabajadora para toda la zona Norte. Incluso, la directora señaló que están trabajando con la red interinstitucional de Rincón de los Sauces para evaluar la conformación de un equipo del Dispositivo de Atención a Varones (DAV) que pueda trasladarse a esa localidad y acompañar el trabajo que ya realiza el hospital. Actualmente, el dispositivo tiene una sede en Neuquén capital, que abarca la región Confluencia, y otra en Villa La Angostura.

"No te vamos a pedir que denuncies para escucharte"

El mensaje final está dirigido tanto a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia como a su entorno y pueden advertir que algo no está bien. Alessi remarcó que no es necesario haber decidido denunciar ni haber sufrido una agresión física para comunicarse con la Línea 148: sentirse vigilada, tener miedo o no sentirse segura en la propia casa también son motivos suficientes para pedir orientación.

Además, recordó que familiares, amistades o personas cercanas pueden llamar para consultar cómo acompañar. "De la violencia nadie sale sola. Se sale con otras y con otros", planteó Alessi, al insistir en que la respuesta no puede quedar únicamente en manos de quien está atravesando la situación. En ese sentido, vinculó el trabajo de la Línea 148 y del dispositivo con una mirada que busca anticiparse a los episodios más graves, identificar los riesgos y actuar antes de que se produzca una emergencia.

"Ninguna mujer se salva sola, y ninguna comunidad está bien si deja solas a sus mujeres", expresó. La funcionaria retomó así el enfoque que impulsa Luciana Ortiz Luna desde la Secretaría: entender que gestionar el riesgo también implica proteger derechos y construir respuestas colectivas, porque "la violencia no es un destino" y prevenirla es una responsabilidad compartida.