Sin ocultar su dolor por la situación que viven, reiteraron que quieren respuestas concretas sobre la extraña desaparición del trabajador y su posterior hallazgo en medio de un campo.

Los familiares de Emanuel Amadore se movilizaron e insistieron en su pedido para que la causa por su muerte no se cierre.

Más allá de los informes oficiales del Ministerio Público Fiscal (MPF) , la familia de Emanuel Amadore reiteró que seguirá movilizándose para que se esclarezca lo sucedido con el trabajador de Cutral Co que fue hallado muerto en un campo.

Allegados y familiares se movilizaron este martes hasta los tribunales de Cutral Co y con pancartas, mostraron su descontento con la investigación que realizó el MPF.

“Es triste esto que nos tocó a nosotros, no queremos que se archive la causa y nos parece horrible esto. Mi hermano no se fue a morir al medio del campo”, explicó su hermano Enzo en diálogo con Cutral Co al Instante.

La muerte de Amadore en un campo ubicado a casi 20 kilómetros de Plaza Huincul sigue generando múltiples interrogantes y sus familiares quieren conocer detalles claves como el destino de elementos personales como la ropa, documentación, sus lentes y, el celular.

Muy enojado, Enzo insistió que “nos quieren callar con que fue muerte natural. Nos parece una falta de respeto para todos y para él principalmente”.

Sin registros de cámaras de seguridad

Los familiares de Emanuel no ocultan sus dudas sobre el trabajo investigativo posterior a su desaparición y recordaron el incidente con las cámaras de seguridad. “Imposible que nadie lo haya visto, tanto tiempo desde el 29 hasta el 11 de noviembre. No nos parece que el fiscal haga eso. También sabiendo que en los barrios hay demasiadas cámaras y justo colapsaron cuando Emanuel desaparece. Estaba caminando hacia el trabajo y después no se lo vio más”, recordaron.

Dos hermanos fueron acusados por el crimen a balazos de Paolo Andrés Rivera en una audiencia realizada en Cutral Co.

El trabajador fue hallado en un campo ubicado entre las ciudades de Plaza Huincul y Picún Leufú, en un paraje que se conoce como Rankil Co. Debido a la descomposición del cuerpo, la autopsia no se pudo realizar de inmediato y el informe se conoció recién días después.

Muerte natural

Apenas conocieron los detalles del informe forense, los familiares describieron los principales puntos en una carta abierta difundida por las redes sociales: “Se reúne la familia y el fiscal e informa que murió por muerte natural, por deshidratación. Tenía secos los riñones, al empezar con los síntomas de deshidratación, él comienza en un estado de brote psicótico, el cuerpo pide sacarse la ropa, deambula desnudo, su cuerpo estaba quemado por el sol, está en descomposición, no tenía signos de violencia, ni herida con arma de fuego o arma blanca. Falta el examen toxicológico y analizar las larvas para saber cuándo murió. Al no haber un homicidio, ningún tercero (involucrado), se cierra la causa”.

"No se encontró la ropa, el teléfono"

A pesar de estas respuestas que recibieron del MPF, este martes los familiares del trabajador fallecido enfatizaron que “vamos a seguir hasta saber la verdad. Queremos saberlo, no fue solo caminando y se fue a sacar la ropa como dicen, eso es lo raro no se encontró la ropa, el teléfono, como que se lo tragó la tierra y apareció en el medio de la nada y con eso nos tenemos que quedar conformes y no es así”.