El hombre estaba internado con el 50% de su cuerpo quemado. Qué se sabe hasta el momento.

Murió uno de los heridos de la explosión de un local de comidas en Ezepeleta.

Este martes por la mañana se conoció la muerte de uno de los heridos por una fuerte explosión en un local de comidas en Ezpeleta, partido de Quilmes, durante los festejos del 154º aniversario de la ciudad.

El fuego dejó a siete personas heridas y una de ellas murió debido a la gravedad de sus quemaduras.

Se trata de Nahuel Aguilar de 32 años, quien presentó quemaduras en el 50% de su cuerpo en torso, los brazos y parte del rostro. Estaba internado bajo pronóstico reservado con asistencia respiratoria en el Hospital de Quilmes.

El municipio de Quilmes dio a conocer la trágica noticia a través de sus redes sociales. "El Municipio de Quilmes expresa sus condolencias por el fallecimiento de Nahuel Aguilar", escribieron.

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El hecho ocurrió en un comercio ubicado en la esquina de Centenario y Bogotá, a metros del escenario donde se presentaba el grupo Los Leales, cuyo show fue suspendido. El incendio ocurrió tras la explosión de una garrafa.

El joven trabaja en el local de comidas hace 2 semanas

Según reveló TN, Aguilar era cocinero y encargado de este comercio gastronómico, quien estaba haciendo la manipulación de las mangueras con las garrafas.

La familia del joven se enteró a primera hora de este martes su fallecimiento, a 24 horas de su internación.

Este lunes, Ludmila, la hermana de la víctima, había contado a los medios que habían solicitado el traslado de su familiar al Hospital del Quemado. "Tenemos que esperar", dijo entonces la mujer, que contó que hacía 15 días que había abierto la rotisería.

El siniestro se encuentra bajo investigación e interviene la Fiscalía N22, que, en principio, caratuló el caso como lesiones culposas y realiza el peritaje correspondiente para determinar las causas del hecho.

Qué se sabe sobre la trágica explosión

Según contó el jefe del cuartel de Bomberos de Quilmes, se trató de "una explosión con incendio posterior y la mayoría de las víctimas fueron producto de la misma explosión".

También había sido trasladada al hospital de Quilmes una joven de 19 años, con quemaduras por exposición en el rostro y heridas cortantes en el brazo derecho. Aún así, el resto de los heridos fueron dados de alta.

El operativo incluyó el control del incendio y la asistencia sanitaria a las víctimas en un sector que concentraba vecinos y familias por los festejos. La suspensión del espectáculo permitió despejar el área para facilitar el ingreso de los vehículos de emergencia y el trabajo de los equipos que combatieron las llamas.

"Eran tremendas las llamaradas. Se veía mucho fuego. Dicen que el joven más grave era un empleado del local que quedó medio acorralado. Lo vieron corriendo en llamas", dijo un vecino en diálogo con La Nación.

"El espectáculo se suspendió y se evacuó el sector para facilitar el operativo de emergencia. Se instalaron vallados para delimitar y asegurar el área afectada, se estableció un cordón de seguridad para facilitar el ingreso y egreso de las ambulancias y se implementó un cordón sanitario para el traslado de las personas heridas”, indicaron desde la municipalidad bonaerense al mismo medio.