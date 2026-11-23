Ocurrió cerca del escenario donde tocaba Los Leales, obligó a suspender el show. Hay un herido grave que fue trasladado al Hospital de Quilmes.

Una fuerte explosión en un local de comidas sorprendió este domingo a la noche a los vecinos de Ezpeleta , partido de Quilmes , durante los festejos del 154.º aniversario de la ciudad. El fuego dejó a siete personas heridas y una de ellas presentó quemaduras de gravedad.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado en la esquina de Centenario y Bogotá, a metros del escenario donde se presentaba el grupo Los Leales , cuyo show fue suspendido.

Varios servicios de emergencia acudieron al lugar para asistir a las personas afectadas y algunas de ellas debieron ser trasladadas a centros de salud. El herido con lesiones de mayor gravedad fue un hombre de 32 años , quien presentó quemaduras en el torso, los brazos y parte del rostro .

Las lesiones alcanzaron alrededor del 50% de su cuerpo, por lo que una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) lo trasladó al Hospital de Quilmes.

Según contó el jefe del cuartel de Bomberos de Quilmes, se trató de "una explosión con incendio posterior y la mayoría de las víctimas fueron producto de la misma explosión". Las causas del episodio se encuentran bajo investigación.

Otros heridos de gravedad tras la explosión e incendio

También fue trasladada al hospital de Quilmes una joven de 19 años, con quemaduras por exposición en el rostro y heridas cortantes en el brazo derecho, mientras que su hermano también debió ser asistido por diversas heridas.

Además, una joven de 22 años sufrió cortes en el cuero cabelludo y astillas de vidrio en la zona ocular, luego de que estalló una vidriera. Una menor de edad de 11 años tuvo una lesión cortante en el cuero cabelludo y fue llevada a un hospital por sus padres, y las otras dos personas heridas son mujeres que no presentaban lesiones de gravedad y una de ellas recibió atención médica en el lugar.

Según contó el jefe del cuartel de Bomberos de Quilmes, se trató de "una explosión con incendio posterior y la mayoría de las víctimas fueron producto de la misma explosión". Las causas del episodio se encuentran bajo investigación.

El operativo incluyó el control del incendio y la asistencia sanitaria a las víctimas en un sector que concentraba vecinos y familias por los festejos. La suspensión del espectáculo permitió despejar el área para facilitar el ingreso de los vehículos de emergencia y el trabajo de los equipos que combatieron las llamas.

"Eran tremendas las llamaradas. Se veía mucho fuego. Dicen que el joven más grave era un empleado del local que quedó medio acorralado. Lo vieron corriendo en llamas", dijo un vecino en diálogo con La Nación.

"El espectáculo se suspendió y se evacuó el sector para facilitar el operativo de emergencia. Se instalaron vallados para delimitar y asegurar el área afectada, se estableció un cordón de seguridad para facilitar el ingreso y egreso de las ambulancias y se implementó un cordón sanitario para el traslado de las personas heridas”, indicaron desde la municipalidad bonaerense al mismo medio.