Sigue el fuego tras la grave explosión en Remedios de Escalada: quiénes son los dos detenidos

Hay varias dotaciones de bomberos para controlar el incendio. Aun no pueden cortar el gas.

Una gravísima explosión de un caño de gas se produjo durante la mañana de este viernes en la localidad de Remedios de Escalada , partido de Lanús. Según la información oficial hasta ahora se registraron 21 heridos, de los cuales 6 son de gravedad, según las cifras oficiales.

Según informó Claudio Arale, director de Defensa Civil de Lanús, la fuga y explosión de gas se provocaron por la perforación accidental de un caño de gas de media presión en medio de obras.

"Se recibió un alerta por un escape de gas seguido de una explosión", dijo el funcionario. "Aparentemente perforaron un caño de media presión que provocó la fuga y explosión", explicó.

Los 21 heridos fueron enviados a distintos centros de salud de la zona. Los 6 que se encuentran graves fueron derivados al hospital regional de agudos Evita de Lanús con quemaduras y contusiones de diversa consideración.

Arale confirmó que de los 21 heridos, ocho ya recibieron el alta y otras seis quedaron bajo observación. Entre los seis heridos graves, hay uno con el 80 por ciento del cuerpo quemado y otro intubado.

"Trabaja bomberos voluntarios de Lanús oeste, cuartel de bomberos de Lanús con apoyo de Avellaneda, Sarandí, Dock Sud, Villa Dominico, Wilde, Echenagusia", detalló.

Según afirmó Arale, es la empresa la que tiene que terminar de cerrar los caños de gas. "Una vez que Metrogas corte el suministro, nuestros bomberos y personal de Defensa Civil van a poder avanzar sobre los edificios afectados para tener un verdadero panorama del impacto".

Según informó TN, a las 12:15 Metrogas logró prensar uno de los extremos del caño de media presión de gas afectado por la explosión y aún trabajan para el prensado del otro extremo. Esto es para cortar de forma total el suministro. "Esto demanda la realización de pozos en sectores alejados del lugar del siniestro y una vez sean prensados los dos extremos se va a poder reducir y eliminar totalmente la fuga de gas y extinguir la llama", explicaron.

Por último, Arale quiso llevar tranquilidad a la población, pero pidió precaución. "La situación está controlada. Solo estamos a la espera de que Metrogas realice los cortes", dijo, y agregó: "solicitamos que despejen las arterias de circulación".

Dos empleados de Metrogas quedaron detenidos tras la explosión

Según informó Arale horas más tarde, la fiscalía a cargo de la investigación, detuvo a dos empleados jerárquicos de Metrogas que se encontraban presentes en el lugar luego de la explosión.

La causa está a cargo de la fiscal Yanina Estévez, de la Unidad Funcional de Instrucción ( UFI ) 6 de Lanus.

Habló un representante de Metrogas

En diálogo con TN, el director de Asuntos Corporativos de Metrogas, Alejandro Di Lazzaro, afirmó que los operarios de la empresa recibieron el alerta de la fuga de gas a las 9:44 de la mañana.

El sector donde ocurrió la explosión estaba siendo intervenido por trabajadores de una empresa tercerizada por Metrogas, que ejecuta una obra de renovación de la red de gas. Según informó, un operario de esa empresa habría provocado la rotura utilizando una tuneladora.

Según estimó, el segundo extremo del caño afectado estará, "en el mejor de los casos", prensado en la próxima hora, lo que posibilitará que se extinga el fuego.

Qué dijo la dueña de la fiambrería donde ocurrió la explosión

"Entré al negocio y había olor a gas. Perforaron un caño, la pérdida era enorme y explotó todo." Con esas palabras, Elisa, dueña de la fiambrería ubicada en el epicentro de la explosión, describió el momento en que su negocio —y todo lo que lo rodeaba— voló por los aires. Habló minutos después del hecho, visiblemente conmocionada.

@maclorena

"Nos agarró como una onda expansiva. Explotó todo, no me quedó nada", dijo la mujer en una nota con Crónica Tv. Además de su local, enumeró que se vieron afectados una pollería, una casa de ropas, una casa, edificios y una tienda de mascotas.

Elisa contó que ella y quienes estaban en el local tuvieron que salir corriendo antes de que el fuego los alcanzara. Fue directa al señalar responsabilidades: "Fue una imprudencia. Una negligencia total. Parecía que no tomaban conciencia". Y cerró con una frase que resumió el drama: "Estamos vivos, pero nos quedamos sin nada".