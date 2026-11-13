"Se voló todo, fue como un misil", violenta explosión en las calles de Remedios de Escalada: hay 20 heridos

Trabajan bomberos en medio de la desesperación de los vecinos. Vecinos afirman que el fuego está incontrolable.

Una trágica explosión se registró este viernes minutos antes de las 11 de la mañana.

Una trágica explosión se registró este viernes minutos antes de las 11 de la mañana. Por el momento se presume que se debió a un pérdida de gas en medio de trabajos que realizaban en las calles de Remedios de Escalada, Buenos Aires.

El origen de la explosión aún no fue confirmado oficialmente. "Se voló todo, la explosión fue como un misil. Hay muertos, mi amigo se acercó más a la esquina y un almacén conocido no quedó nada, voló todo. Esto es una locura", dijo Walter un vecino a TN.

Vecinos escucharon una fuerte detonación y los bomberos acudieron al lugar. "En la calle Beltrán están trabajando, poniendo medidores de gas nuevos", señaló.

Según señaló Infobae, la explosión se originó luego de que una máquina dañara un caño de distribución de gas en medio de trabajos realizados por la distribuidora Metrogas.

@EstebanTomeo

Asimismo, se conoció que evacúan un geriátrico que está a media cuadra del lugar de la explosión. Bomberos trabajan en el lugar y el fuego continúan. Vecinos indican que "el fuego está incontrolable, los bomberos están llorando", dijo.

A pesara de la información brindada por los vecinos, desde TN indicaron que Metrogas informó que no hay muertos, pero si hay dos operaciones de la empresa tercerizada heridos.

Ariana, otra vecina de Remedios de Escalada, describió el impacto que tuvo la detonación en el barrio. “Fue horrible, se sintió como un trueno muy fuerte”, afirmó.

@capocchisandra

La mujer señaló que las calles de la zona estaban cortadas porque se realizaban tareas sobre caños de gas. También destacó la rápida llegada de los bomberos. “Estoy temblando, fue horrible”.

Con el correr de los minutos, se conoció que la explosión ocurrió en el centro comercial de Remedios de Escalada.

"Una fiambrería desapareció, había gente adentro"

"Hubo gente herida, en esa esquina donde se ve fuego era una fiambrería que desapareció, había gente ahí adentro. Donde se ve el fuego era una fiambrería y había gente amiga. Estamos averiguando qué pasó. Hubo dos explosiones más, relató Andrés, otro de los vecinos.

"Hay una edificio enfrente que está casi destruido, casi desaparecido. Vi gente herida, había uno de los operarios todo quemado", agregó.

14 personas heridas por la grave explosión

De acuerdo a lo que se conoció, ingresó un llamado advirtiendo sobre tres locales incendiándose este viernes por la mañana. El primer relevamiento indica personas con quemaduras.

El informe de la Policía de Buenos Aires confirma que hay 20 heridos, 5 de ellos con quemaduras graves, todos trasladados al Hospital de Agudos Evita. Asimismo, hay 29 autos destrozados por la explosión.