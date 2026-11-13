Quedó filmado: un profesor de rugby acusó a un hombre de mirar a su pareja y lo atacó a trompadas

La brutal agresión ocurrió en una pizzería, y lo seguía golpeando cuando la víctima ya estaba en el piso. El club donde trabaja podría sancionarlo.

La golpiza quedó registrada por las cámaras de seguridad de la pizzería. (Foto: captura del video de seguridad).

Un profesor de rugby fue detenido después de atacar a un hombre en una pizzería, donde lo acusó de haber mirado a su pareja y le dio más de diez trompadas. La agresión quedó registrada en un video y siguió dentro del depósito del comercio, cuando la víctima ya estaba en el piso.

El acusado fue identificado como Martín Roberto Díaz , vinculado al Club Universitario de Córdoba, y quedó detenido el 11 de noviembre. El ataque había ocurrido el 7 de noviembre, cerca de las 21 horas, cuando la víctima estaba sentada en una mesa esperando su comida.

El hombre golpeado es un médico del Servicio Penitenciario, quien sufrió una fractura alrededor del ojo izquierdo. Tras recibir asistencia, contó que había levantado la vista de su celular cuando ingresó la pareja y negó haberle dicho algo a la mujer.

Así fue la brutal golpiza en la pizzería

En una entrevista televisiva, la víctima explicó que observó a la mujer como lo habría hecho con cualquier persona que entrara a la pizzería. "No le hice un piropo ni nada", sostuvo al reconstruir el primer cruce con el acusado.

Después de esa discusión, volvió a concentrarse en su celular, mientras la mujer retiraba la pizza y su pareja pagaba. Cuando parecía que ambos se iban, Díaz lo señaló y, según denunció Mauro, lanzó una amenaza de muerte. "Andá con mucho cuidado que te voy a matar", fue la frase que recordó.

Mauro relató que intentó protegerse con los antebrazos y retrocedió por temor a golpearse la cabeza contra la pared, pero el ataque siguió hasta el depósito. Allí, el agresor lo derribó y le dio más golpes en el rostro y patadas en el pecho y el abdomen.

Según su versión, la mujer permaneció en la puerta y se limitó a decir "Vamos Martín". Empleados y otras personas intentaron intervenir, mientras que el agresor terminó por abandonar el comercio y se fue en una Ford Ranger.

Las lesiones y la investigación para detenerlo

Después de hacer la denuncia, Mauro fue al hospital, donde le realizaron una tomografía y una sutura. Según el diagnóstico que dio a conocer, sufrió una fractura del piso y de la pared medial de la órbita izquierda, sin desplazamiento.

Martín Roberto Díaz fue detenido e imputado por lesiones leves y amenazas. (Foto: Policía de Córdoba).

Los controles médicos continuarán mientras baja la inflamación, ya que todavía deben determinar si necesitará una cirugía. Mauro también explicó que se realizó una evaluación ocular y que deberá repetir los controles oftalmológicos cada 15 días.

Para identificar al acusado, la Policía de Córdoba revisó cámaras públicas y privadas, reunió testimonios y obtuvo la patente de la camioneta. Díaz quedó a disposición de la fiscal Paula Bruera, de la Fiscalía UTI 22, con una imputación inicial por lesiones leves y amenazas, sujeta a la evaluación de los estudios médicos.

El Club Universitario evalúa sanciones

Ante la difusión del video del ataque, la Subcomisión de Rugby del Club Universitario publicó un comunicado en el que expresó su "profunda preocupación y repudio". La institución también manifestó su solidaridad con Mauro y su familia, y les deseó una pronta recuperación.

Las autoridades deportivas anunciaron que evaluarán las medidas disciplinarias y administrativas que correspondan, aunque en el comunicado no precisaron qué sanción recibiría Díaz ni si sería apartado de sus funciones.