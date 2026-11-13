Aguinaldo para jubilados: cuánto cobrarán en total entre jubilación, bono y el SAC de diciembre 2026

En el último mes del año, la ANSES depositará la segunda cuota del SAC . Cómo se calcula y la fecha de pago.

Aguinaldo para jubilados: cuál es el monto de diciembre y cuándo se cobra

Diciembre representará un alivio –al menos momentáneo- para el bolsillo de los millones de jubilados y pensionados de la Argentina . Es que, además del haber mensual y la habitual actualización por inflación, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) pagará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario ( SAC ), popularmente conocido como aguinaldo .

Establecido por decreto en 1945 y convertido en ley un año después, el aguinaldo alcanza a la totalidad de los jubilados y pensionados del país. Su reglamentación dispone que se pague dos veces por año calendario: la primera en junio y la segunda en diciembre. Sin embargo, siempre que se acercan estas fechas, se generan las mismas dudas , como por ejemplo cómo se calcula o en qué día exacto se deposita.

Para los jubilados y pensionados del sistema previsional, el mecanismo para calcular el SAC es el mismo que para los trabajadores formales: ANSES pagará el 50% de la remuneración más alta recibida durante el segundo semestre del año.

Como las jubilaciones y pensiones se actualizan mensualmente con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), se da por hecho que el mayor haber es el de diciembre.

El aguinaldo de diciembre representa el 50% del mejor haber cobrado en el segundo semestre del año.

Montos de jubilaciones y pensiones en diciembre de 2026

Jubilación mínima: $453.929,95 con el cálculo del 2,2%

$453.929,95 con el cálculo del 2,2% Jubilación mínima con bono ($70.000): $523.796,70 (sin contar el medio aguinaldo)

$523.796,70 (sin contar el medio aguinaldo) Jubilación mínima con bono y aguinaldo: $730.274

Jubilación máxima: $3.054.518,67

$3.054.518,67 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $363.037,36 ($433.037,36 con bono)

Cuándo paga la ANSES el aguinaldo de diciembre 2026

A diferencia de lo que ocurre con los trabajadores formales, que suelen cobrar el sueldo y el aguinaldo en días distintos, la ANSES deposita el SAC de forma simultánea con el haber correspondiente al haber de diciembre. La fecha exacta, como es habitual, dependerá del monto a percibir y del último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

A principios de año, el organismo previsional definió el calendario de pagos para todo el 2026 y estableció las fechas de cobro para cada mes.

La ANSES depositará el aguinaldo junto a los haberes de diciembre.

De no mediar cambios, estas serían las fechas donde ANSES pagaría los haberes mensuales junto a la segunda cuota del aguinaldo:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminado en 0: a partir del 9 de diciembre

a partir del 9 de diciembre DNI terminado en 1: a partir del 10 de diciembre

a partir del 10 de diciembre DNI terminado en 2: a partir del 11 de diciembre

a partir del 11 de diciembre DNI terminado en 3: a partir del 14 de diciembre

a partir del 14 de diciembre DNI terminado en 4 y 5: a partir del 15 de diciembre

a partir del 15 de diciembre DNI terminado en 6 y 7: a partir del 16 de diciembre

a partir del 16 de diciembre DNI terminado en 8 y 9: a partir del 17 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : a partir del 18 de diciembre

: a partir del 18 de diciembre DNI terminados en 2 y 3 : a partir del 21 de diciembre

: a partir del 21 de diciembre DNI terminados en 4 y 5: a partir del 22 de diciembre

a partir del 22 de diciembre DNI terminados en 6 y 7: a partir del 23 de diciembre

a partir del 23 de diciembre DNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 9 de diciembre

a partir del 9 de diciembre DNI terminados en 2 y 3: a partir del 10 de diciembre

a partir del 10 de diciembre DNI terminados en 4 y 5: a partir del 11 de diciembre

a partir del 11 de diciembre DNI terminados en 6 y 7 : a partir del 14 de diciembre

: a partir del 14 de diciembre DNI terminados en 8 y 9: a partir del 15 de diciembre

El aguinaldo es un derecho para todos los jubilados y pensionados de la ANSES.

Quiénes recibirán el aguinaldo de diciembre y quiénes no

Las personas que están habilitadas para recibir la segunda cuota del aguinaldo son:

Trabajadores en relación de dependencia (sector público o privado)

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

En cambio, no recibirán ningún pago extra estos grupos: