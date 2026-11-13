Aguinaldo para jubilados: cuánto cobrarán en total entre jubilación, bono y el SAC de diciembre 2026

En el último mes del año, la ANSES depositará la segunda cuota del SAC. Cómo se calcula y la fecha de pago.
Diciembre representará un alivio –al menos momentáneo- para el bolsillo de los millones de jubilados y pensionados de la Argentina. Es que, además del haber mensual y la habitual actualización por inflación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), popularmente conocido como aguinaldo.
Establecido por decreto en 1945 y convertido en ley un año después, el aguinaldo alcanza a la totalidad de los jubilados y pensionados del país. Su reglamentación dispone que se pague dos veces por año calendario: la primera en junio y la segunda en diciembre. Sin embargo, siempre que se acercan estas fechas, se generan las mismas dudas, como por ejemplo cómo se calcula o en qué día exacto se deposita.
Cómo se calcula y de cuánto será el aguinaldo de los jubilados y pensionados en diciembre 2026
Para los jubilados y pensionados del sistema previsional, el mecanismo para calcular el SAC es el mismo que para los trabajadores formales: ANSES pagará el 50% de la remuneración más alta recibida durante el segundo semestre del año.
Como las jubilaciones y pensiones se actualizan mensualmente con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), se da por hecho que el mayor haber es el de diciembre.
Montos de jubilaciones y pensiones en diciembre de 2026
- Jubilación mínima: $453.929,95 con el cálculo del 2,2%
- Jubilación mínima con bono ($70.000): $523.796,70 (sin contar el medio aguinaldo)
- Jubilación mínima con bono y aguinaldo: $730.274
- Jubilación máxima: $3.054.518,67
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $363.037,36 ($433.037,36 con bono)
Cuándo paga la ANSES el aguinaldo de diciembre 2026
A diferencia de lo que ocurre con los trabajadores formales, que suelen cobrar el sueldo y el aguinaldo en días distintos, la ANSES deposita el SAC de forma simultánea con el haber correspondiente al haber de diciembre. La fecha exacta, como es habitual, dependerá del monto a percibir y del último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.
A principios de año, el organismo previsional definió el calendario de pagos para todo el 2026 y estableció las fechas de cobro para cada mes.
De no mediar cambios, estas serían las fechas donde ANSES pagaría los haberes mensuales junto a la segunda cuota del aguinaldo:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminado en 0: a partir del 9 de diciembre
- DNI terminado en 1: a partir del 10 de diciembre
- DNI terminado en 2: a partir del 11 de diciembre
- DNI terminado en 3: a partir del 14 de diciembre
- DNI terminado en 4 y 5: a partir del 15 de diciembre
- DNI terminado en 6 y 7: a partir del 16 de diciembre
- DNI terminado en 8 y 9: a partir del 17 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: a partir del 18 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: a partir del 21 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: a partir del 22 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: a partir del 23 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de diciembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: a partir del 9 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: a partir del 10 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: a partir del 11 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: a partir del 14 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: a partir del 15 de diciembre
Quiénes recibirán el aguinaldo de diciembre y quiénes no
Las personas que están habilitadas para recibir la segunda cuota del aguinaldo son:
- Trabajadores en relación de dependencia (sector público o privado)
- Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
En cambio, no recibirán ningún pago extra estos grupos:
- Monotributistas.
- Trabajadores informales o no registrados.
- Profesionales independientes que cobran honorarios (abogados, arquitectos, contadores, ingenieros, etc).
- Beneficiarios de planes sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), planes de desempleo y becas Progresar.
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