Medicamentos gratis de PAMI: los requisitos de noviembre 2026, topes de ingreso y cómo tramitarlo

El PAMI especificó determinados requisitos para que sus afiliados puedan acceder de manera gratuita a los medicamentos en noviembre de 2026 .

El PAMI (Programa de Atención Médica Integral) brinda cobertura del 100% en medicamentos ambulatorios a afiliados que, por razones sociales, no pueden afrontar su costo con el descuento habitual. Pero, ¿cuáles son los requisitos , topes de ingreso y cómo tramitarlos en noviembre de 2026 ?

El PAMI , subraya que, si el afiliado cumple con determinados requisitos, podrá hacer el trámite online para solicitar hasta cuatro medicamentos sin cargo .

En noviembre de 2026 , los jubilados y pensionados que se encuentren afiliados al PAMI podrán solicitar los medicamentos gratuitos si es que cumplen con una serie de requisitos y documentación que exige ese organismo .

El PAMI brinda cobertura del 100% en medicamentos ambulatorios a afiliados que, por razones sociales, no pueden afrontar su costo con el descuento habitual.

Entre los requisitos, aparecen los siguientes:

Ingresos mensuales menores a uno coma cinco (1,5) del haber mínimo previsional . En hogares donde el afiliado o un miembro del grupo conviviente sea titular de Certificado Único de Discapacidad (CUD) deberán ser menores a tres haberes mínimos previsionales. En la actualidad, el haber mínimo es de $444.158,45 (importe sin bono adicional).

. En hogares donde el afiliado o un miembro del grupo conviviente sea titular de Certificado Único de Discapacidad (CUD) deberán ser menores a tres haberes mínimos previsionales. En la actualidad, el haber mínimo es de $444.158,45 (importe sin bono adicional). No estar afiliado a medicina prepaga .

. No poseer más de un inmueble .

. No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo.

No poseer vehículo con menos de diez años de antigüedad , salvo hogares donde el afiliado o un miembro del grupo conviviente es titular de Certificado Único de Discapacidad (CUD).

con menos de , salvo hogares donde el afiliado o un miembro del grupo conviviente es titular de Certificado Único de Discapacidad (CUD). No ser titular de activos societarios que evidencien capacidad económica plena.

El PAMI subraya que, en el caso de no cumplir con los puntos 1 y 2, pero el costo de los medicamentos indicados para su tratamiento es igual o mayor al 15% de su ingreso previsional mensual, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de reconsideración.

Para ello PAMI le solicitará:

Informe social (Disposición 7339/GPSyC/13).

Escala de vulnerabilidad Socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05).

Revalidación médica.

Los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos, pero igualmente deben realizar el trámite de solicitud del subsidio por razones sociales.

En noviembre de 2026, los jubilados y pensionados que se encuentren afiliados al PAMI podrán solicitar los medicamentos gratuitos si es que cumplen con una serie de requisitos y documentación que exige ese organismo.

Cómo gestionar los medicamentos gratuitos ante el PAMI

Si el afiliado al PAMI necesita gestionar hasta 4 medicamentos, debe cumplimentar el trámite a través de la página web oficial del PAMI. Para ello, deberá contar con la siguiente documentación:

Credencial.

Documento Nacional de Identidad.

Receta Electrónica de la medicación solicitada.

Esta debe ser emitida por el médico de cabecera o especialista y contar con el diagnóstico que da origen a la prestación, en forma detallada o con codificación de la CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión).

En tanto, si el afiliado necesita tramitar hasta 6 medicamentos, puede iniciar el trámite en la web o acercándose a la Agencia/UGL. Una vez autorizado, podrá retirar la medicación en la farmacia presentando la receta.

En este caso, precisará reunir la siguiente documentación: