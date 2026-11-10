Islas Malvinas: las cuatro medidas que pidió la Argentina al Tribunal del Mar para frenar Sea Lion

Es la primera vez que la Argentina litiga ante un tribunal internacional contra el Reino Unido por una controversia vinculada con Malvinas.

El embajador Mario Oyarzábal abrió este martes la exposición argentina en Hamburgo . Ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, pidió que se ordene al Reino Unido frenar Sea Lion, el proyecto petrolero de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration al norte de las Islas Malvinas .

La Argentina sostuvo que las perforaciones modificarían de manera permanente el lecho marino. También argumentó que, una vez extraído el petróleo , una decisión posterior del tribunal arbitral difícilmente podría reparar el perjuicio. El Reino Unido ya había adelantado por escrito que pediría el rechazo de todas las medidas.

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy , encabeza la comitiva. Oyarzábal actúa como agente argentino . El equipo jurídico incluye a Marcelo Kohen , que defendió al país en el caso de la fragata Libertad , y a los especialistas Nico Schrijver y Agustín Giustiniani.

Es la primera vez que la Argentina litiga ante un tribunal internacional contra el Reino Unido por una controversia vinculada con Malvinas.

Las cuatro medidas que pide la Argentina

El Gobierno inició el arbitraje internacional el 28 de septiembre, bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El 13 de octubre recurrió al tribunal de Hamburgo para pedir medidas provisionales mientras se constituye el órgano arbitral que tratará la controversia.

El pedido principal es que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación de hidrocarburos en Sea Lion. La Argentina también reclama que Londres se abstenga de usar los datos de exploración en perjuicio de los derechos argentinos sobre la plataforma continental en disputa.

Los otros dos pedidos se refieren al ambiente marino y a las autorizaciones en la zona. El Gobierno exige que el Reino Unido deje de obstaculizar las tareas argentinas de protección ambiental y se abstenga de adoptar medidas que agraven la disputa, incluido el otorgamiento de nuevos permisos de explotación.

El cronograma empresario citado en la presentación argentina ubica el comienzo de las perforaciones a principios de 2027. Navitas prevé extraer el primer crudo en marzo de 2028. La primera etapa contempla once pozos submarinos conectados a un buque de producción y almacenamiento.

La objeción británica a las cautelares

En una nota del 2 de noviembre, el Reino Unido cuestionó que el futuro tribunal arbitral tenga competencia para examinar el reclamo, incluso en esta etapa preliminar. También discutió los derechos que invoca la Argentina y sostuvo que el caso carece de urgencia y de riesgo de daño irreparable.

El Aoka Mizu es el buque de producción y almacenamiento previsto para las dos primeras etapas de Sea Lion. (Foto: Bluewater Energy Services).

Junto con esa nota, Londres presentó las declaraciones de Jack Ford, presidente de la Asamblea Legislativa de las islas, Ian Ramsay, de Navitas, y Samuel Moody, de Rockhopper. Los tres testimonios buscan respaldar la posición británica sobre la urgencia y el riesgo de daño. Londres reservó sus argumentos jurídicos completos para las audiencias.

Los horarios y la decisión del Tribunal

La primera exposición británica del martes 10 de noviembre quedó programada de 11 a 14, hora argentina. El miércoles 11, la delegación argentina volverá a hablar de 6.30 a 8 y el Reino Unido cerrará de 13.30 a 15. Las sesiones son públicas y el Tribunal las transmite en directo.

Los jueces pueden conceder el pedido completo, ordenar parte de las medidas o rechazarlo. La decisión de Hamburgo se limita a las cautelares y el arbitraje por la explotación de hidrocarburos sigue su curso. El Gobierno argentino estima que la orden se conocerá entre dos y cuatro semanas después de las audiencias. El Tribunal todavía no anunció una fecha.