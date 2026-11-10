El Papa León XIV en Córdoba: quiénes son los niños y adolescentes que lo recibieron en el aeropuerto

León XIV fue recibido además este martes a la mañana por las autoridades cordobesas y el cardenal Ángel Rossi.

El papa celebrará una misa ante alrededor de un millón de fieles.

El Papa León XIV arribó al aeropuerto de Córdoba este martes a las 9 de la mañana, para luego realizar una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea).

En el aeropuerto Ambrosio Taravella fue recibido por autoridades, un grupo de estudiantes, un coro juvenil y personas integrantes del colectivo de discapacidad.

En un momento especial, cuando el papa se bajó del avión de Aerolíneas Argentinas, lo esperaba una comitiva especial integrada por niños y adolescentes.

Los menores son estudiantes de nivel primario y secundario de escuelas de las Alta Cumbres y de la ciudad. Entre los establecimientos convocados se encuentra la escuela Ceferino Namuncurá, ubicada a 2.400 metros sobre el nivel del mar, en las Altas Cumbres, y la escuela Nuestra Señora del Valle, situada en las Sierras Grandes, en la zona de Los Gigantes, a 1.800 metros de altura.

Respecto a los representantes de las organizaciones de discapacidad, la delegación está integrada por miembros de las fundaciones Pique Libre, Superadaptados, Iram, Pequeña Obra Divina Providencia Cottolengo Don Orione, Beatriz Ramseyer y Korper Psicomotricidad, además del Centro Integral de Desarrollo Humano Asociación Civil.

La llegada fue emotiva y marcó un momento único desde la llegada del líder de la Iglesia Católica al país. León se salió del protocolo y saludo a los niños, mientras recibía regalos, los escuchó e incluso se sacó selfies.

La música tuvo un lugar destacado durante la llegada, que estuvo a cargo del coro de adolescentes del Instituto Superior de Educación Artístico Musical Domingo Zipoli, que interpretó un repertorio de obras sacras especialmente preparado para la ocasión.

En otro de los momentos especiales, los niños presentes entregaron un ramo de hierbas aromáticas provenientes de San Pedro, en Traslasierra, localidad donde se celebra el Festival de los Cultivos Aromáticos.

Cómo sigue la agenda del papa León XIV en Córdoba

Luego de saludarlos, el Papa se subió a su vehículo oficial para dirigirse a Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA), donde dará la Santa Misa frente a miles de personas que lo esperan.

Después de la misa, León XIV realizará un recorrido por la capital cordobesa y saludará a los fieles desde el balcón del Arzobispado.

Por la tarde, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, antes de regresar a Buenos Aires, donde realizará un encuentro con los jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Quiénes compartirán un almuerzo con León XIV : el menú especial que lo espera

En las últimas horas, se conoció con quién compartirá un especial almuerzo durante su estadía. Según reveló al diario La Voz el padre Javier Verdenelli, responsable del área de Liturgia de la Arquidiócesis de Córdoba, será una mesa chica de cuatro invitados.

Este almuerzo será compartido con el cardenal y arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi; el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; y sus dos secretarios.

También se conoció cuál será el menú que podrá degustar el líder de la Iglesia Católica: hongos de Calamuchita, quesillo artesanal y lomo.

De postre, León XIV podrá degustar de un tradicional volcán de dulce de leche. La mesa contará además con agua, vino y jugo de naranja exprimido, una de las bebidas que habitualmente prefiere el Pontífice.