El papa León XIV en Argentina VIVO | Cuenta regresiva para la visita histórica del sumo pontífice

El papa León XIV inicia este domingo una histórica visita apostólica de tres días a la Argentina, en lo que representa el primer viaje de un pontífice al país en 39 años. La llegada del obispo de Roma genera una profunda expectativa pastoral e institucional, en una gira marcada por un fuerte despliegue de seguridad, gestos hacia los sectores más vulnerables de la sociedad y masivas convocatorias en la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.
La AMIA saludó la llegada del papa León XIV
La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) saludó a la comunidad católica y a quienes celebran la llegada del papa León XIV al país, y destacó la importancia de fortalecer el diálogo interreligioso y los valores compartidos para construir una sociedad más fraterna.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, la institución consideró que la visita del Pontífice representa “una oportunidad para renovar el compromiso con el diálogo interreligioso y la promoción de los valores que nos unen”.
En ese sentido, la AMIA convocó a trabajar por “la paz, la concordia, el respeto mutuo y la construcción de una sociedad más fraterna”, y sostuvo que el encuentro y la convivencia deben ser el camino para fortalecer los vínculos entre las distintas comunidades religiosas.
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