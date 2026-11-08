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en vivo Cobertura LA MAÑANA | NEUQUEN - 8 de noviembre de 2026 - 14:32

El papa León XIV en Argentina VIVO | Cuenta regresiva para la visita histórica del sumo pontífice

Durante tres días, el papa visitará el país. La última visita del líder de la iglesia católica había sido en 1987.

Visita histórica del papa Leon XIV en Argentina

Visita histórica del papa Leon XIV en Argentina

EN VIVO

El papa León XIV inicia este domingo una histórica visita apostólica de tres días a la Argentina, en lo que representa el primer viaje de un pontífice al país en 39 años. La llegada del obispo de Roma genera una profunda expectativa pastoral e institucional, en una gira marcada por un fuerte despliegue de seguridad, gestos hacia los sectores más vulnerables de la sociedad y masivas convocatorias en la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

El Santo Padre pisará suelo argentino tras su paso por Uruguay y será recibido formalmente al pie del avión en el Aeroparque Metropolitano por el presidente Javier Milei, la cancillería y las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina.

Las celebraciones eucarísticas multitudinarias constituirán otro de los ejes centrales del viaje apostólico. El Papa presidirá misas masivas al pie del Monumento a los Españoles en el barrio porteño de Palermo, en el predio de la Federación Argentina de Aviones en la ciudad de Córdoba y en la Basílica de Luján, lugar emblemático que marcará el cierre de su recorrido el próximo miércoles.

Frente a la estimación oficial de que más de siete millones de personas se movilizarán durante las jornadas de la visita, el Poder Ejecutivo nacional puso en marcha un operativo de seguridad sin precedentes.

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La AMIA saludó la llegada del papa León XIV

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) saludó a la comunidad católica y a quienes celebran la llegada del papa León XIV al país, y destacó la importancia de fortalecer el diálogo interreligioso y los valores compartidos para construir una sociedad más fraterna.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, la institución consideró que la visita del Pontífice representa “una oportunidad para renovar el compromiso con el diálogo interreligioso y la promoción de los valores que nos unen”.

En ese sentido, la AMIA convocó a trabajar por “la paz, la concordia, el respeto mutuo y la construcción de una sociedad más fraterna”, y sostuvo que el encuentro y la convivencia deben ser el camino para fortalecer los vínculos entre las distintas comunidades religiosas.

Otro sospechoso detenido en medio del operativo por la llegada de León XIV

La seguridad del operativo papal en Buenos Aires también registró un incidente. Un hombre de 27 años fue detenido en la avenida del Libertador y Kennedy —a metros del escenario montado en Palermo para la misa de León XIV— luego de que efectivos policiales detectaran irregularidades en su documentación.

El detenido se movilizaba en una moto Kawasaki cuya patente simulaba pertenecer a un vehículo oficial y portaba una autorización de circulación apócrifa.

Al ser interceptado, el hombre dijo ser bombero voluntario de Vuelta de Rocha. Sin embargo, el control reveló que sus credenciales eran falsas. Además, llevaba consigo cuatro equipos de comunicación y varias identificaciones cuyo origen y finalidad se encuentran bajo investigación.

La jueza federal María Servini, del Juzgado Federal N°1, dispuso su incomunicación y lo imputó por falsificación de documento público e intimidación pública. La motocicleta fue secuestrada. Las fuentes policiales aclararon que, hasta el momento, no existe vinculación confirmada entre este caso y la detención del obrero de Pilar que había amenazado de muerte al pontífice.

El avión de Aerolíneas Argentinas ya está en Uruguay

La línea aérea nacional es la encargada de trasladar al papa León XIV desde el aeropuerto de Carrasco hacia Aeroparque, donde esta previsto que llegue alrededor de las 16:30 horas.

El Boeing 737 Max8 ha sido ploteado con el escudo papal, la imagen de la Virgen de Luján y la inscripción "Pontifex Máximus". El avión será utilizado también para traslado a Córdoba.

En la previa, un detenido por amenazar de muerte al papa León XIV

La visita del papa estuvo precedida por una alerta de seguridad en Argentina. Un obrero de 49 años fue detenido en Villa Rosa, partido de Pilar, tras realizar una amenaza de muerte contra León XIV.

El pasado viernes, a las 16:30, la Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina recibió el aviso sobre una llamada intimidatoria. Tras 24 horas de rastreo, los investigadores identificaron el domicilio y concretaron el allanamiento.

En el lugar secuestraron tres teléfonos celulares —uno de ellos sindicado como el usado para la amenaza— y un dron cuyas capacidades operativas siguen siendo analizadas por los peritos.

El detenido quedó imputado por amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista. La causa tramita en el Juzgado Federal de Campana.

El contenido exacto de los mensajes amenazantes y las declaraciones del sospechoso aún no trascendió públicamente.

Karina Milei: “Todo listo para recibir al papa León XIV”

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, afirmó que está “todo listo para recibir al papa León XIVy expresó su deseo de que la visita del santo padre sea una oportunidad de unión para los argentinos.

“Desde el Gobierno Nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico”, sostuvo la funcionaria en un posteo difundido a horas de la llegada del Papa.

Karina Milei manifestó además “enorme alegría y esperanza” por la visita del Sumo Pontífice y deseó que el encuentro permita que “todos los argentinos” se encuentren unidos, en “una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios”.

El posteo fue acompañado por un video de diferentes tomas de la Casa Rosada con todos los preparativos y banderas argentinas y del Vaticano flameando.

El Gobierno, ante un test clave en su vínculo con la Iglesia con el arribo del Papa

Por Juan Pablo Kavanagh.

El Gobierno tiene por delante un desafío de gran proporción: entre el 8 y el 11 de noviembre, deberá cuidar al máximo cada detalle de la gira por el país del papa León XIV.

Tendrá que demostrar que está a la altura de los acontecimientos, que la organización no posee contratiempos y, sobre todo, sin generación de decibeles en medio de un vínculo cargado de tensión con la Iglesia Católica argentina, que ya avisó que hay reclamos sin resolución.

Mientras se ajustan los últimos preparativos de la travesía papal, el oficialismo escuchó, pero no respondió los últimos pedidos eclesiásticos locales. A través del titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, la institución hizo pública su preocupación por la falta de avances de la ley de Ludopatía. La normativa que prohíbe la publicidad de las casas de apuestas y establece medidas preventivas de la enfermedad, tuvo sanción el 27 de noviembre de 2024 en Diputados. Fue un impulso de la oposición. Pero se durmió en el Senado y en pocos días puede perder estado parlamentario.

En el transcurso de estos años tiempo, La Libertad Avanza armó su propio texto que apuntó fundamentalmente al combate del juego ilegal, sin mención a las operadoras. Una iniciativa que no conformó las expectativas de la Iglesia, que claramente prefiere la propuesta opositora porque está a 37 votos de ser sancionada.

Las divergencias entre la Casa Rosada y la Iglesia quedaron a plena luz. Pero no son novedosas y hay un dato que lo demuestra: el Presidente nunca quiso recibir a las autoridades católicas. Pero sí aceitó vínculos con referentes de otros credos, sobre todo el judío. En el entorno presidencial, y previo al conocimiento del arribo papal, expresaron cierto malestar con la entidad religiosa por sus vínculos con el peronismo.

De hecho, cerca del jefe de Estado se enteraron de la foto que tuvo Colombo con dirigentes de la CGT e intendentes del Partido Justicialista el pasado 10 de mayo, para hablar de la delicada situación social, y estallaron: consideraron que la Iglesia “siempre juega al pobrismo y con el peronismo, ahora se preocupan por la pobreza”.

La agenda papal en Argentina

El papa León XIV llegará a la Argentina este domingo a las 16:30, al aterrizar en el Aeroparque Jorge Newbery en un vuelo procedente de Montevideo.

Tras su arribo, el Santo Padre participará de un homenaje ante el Monumento al General San Martín en la plaza homónima, para luego trasladarse a la Casa Rosada, donde mantendrá una audiencia con el presidente Javier Milei.

La jornada inicial concluirá a las 18:30 en el Palacio Libertad, donde pronunciará un discurso ante autoridades nacionales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

La agenda pastoral continuará el lunes 9 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y una misa abierta en el Monumento a los Españoles a las 11:30. Por la tarde, León XIV encabezará un encuentro con sectores del trabajo y movimientos sociales en la UCA, una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín y las vísperas en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 se trasladará a Córdoba para presidir una misa en la Escuela de Aviación Militar y reunirse con la comunidad eclesiástica local, regresando a Buenos Aires para una vigilia juvenil nocturna.

El miércoles 11, previa visita al Complejo Penitenciario de Devoto, el Papa oficiará la misa central en la Basílica de Luján a las 10:00. Tras la celebración, se dirigirá al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para emprender viaje hacia Perú a las 14:00, dando por finalizada su gira por el país.

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