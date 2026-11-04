Así transformaron una camioneta Hilux en el papamóvil que llevará a León XIV

Los ingenieros tuvieron que resolver cómo soportar el peso de los ocupantes y la estructura que montaron en la caja para el traslado del Papa.

Gustavo Salinas entrega la llave conmemorativa al nuncio Michael Wallace Banach, junto a la Hilux adaptada para León XIV. (Foto: Toyota Argentina)

El Papamóvil argentino ya está listo para llevar a León XIV durante su visita en el país en los próximos días. Se trata de un vehículo especialmente diseñado para el Papa.

El tramo argentino del viaje empieza el domingo 8 de noviembre, con la llegada de León XIV a Aeroparque desde Montevideo. El itinerario incluye actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, antes de que el Papa siga viaje a Perú el miércoles 11.

Toyota Argentina ya entregó las dos pick up Hilux acondicionadas como Papamóviles para la visita de León XIV a la Argentina. Una de las unidades fue presentada ante el Nuncio Apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, mientras que la otra permanece en Córdoba bajo custodia de Gendarmería Nacional.

Se trata de dos camionetas Toyota Hilux que trasladarán al Papa León XIV en la Argentina salieron de la planta de Zárate. Toyota donó las camionetas y las envió a Córdoba, donde la empresa Vallé Equipamientos las preparó para los recorridos de la visita.

Así fue la transformación de las camionetas en Papamóvil

La automotriz informó que ambas camionetas fueron desarrolladas sobre la base de Hilux fabricadas en su planta de Zárate, provincia de Buenos Aires, y adaptadas según los requerimientos establecidos por el Vaticano.

Buena parte del peso iba a quedar atrás, en la caja de la camioneta, donde habitualmente se carga mercadería o herramientas. Debían montar la estructura para el traslado del Papa y calcular cuánto iba a pesar con todos sus ocupantes. Ese reparto de la carga obligó a revisar la suspensión.

Para la conversión, Toyota eligió la Hilux de cabina simple. La carrocería de dos puertas deja más lugar en la caja para instalar el sector donde viajará el pontífice.

La versión que sirvió de base lleva un motor turbodiésel de 2,4 litros, con 150 CV y 400 Nm de torque, y caja manual de seis marchas.

Los ingenieros calcularon la carga para cinco personas sobre el eje trasero y dos sobre el delantero. Con ese reparto, modificaron los elásticos y los amortiguadores. Los primeros sostienen el peso y los segundos controlan el movimiento de la suspensión cuando la camioneta pasa por un desnivel.

Vallé Equipamientos se encargó de montar la estructura de los papamóviles según las especificaciones del Vaticano. Las camionetas son blancas, con detalles dorados y el escudo papal en las puertas. En la caja llevan un parabrisas delante del espacio destinado al Papa.

Una camioneta en Buenos Aires y otra en Córdoba

Toyota presentó la primera unidad en el concesionario Kansai. Allí, Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, le entregó una llave conmemorativa al nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach.

Si bien aún no se conocieron imágenes oficiales, comenzaron a circular algunas fotos que recrear la transformación, pero realizadas con Inteligencia Artificial y que reflejarían cómo serían los papamóvil.

Kansai intervino en las gestiones con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina y dará asistencia a la camioneta durante las actividades en Buenos Aires. Para el operativo de la visita, Toyota también aportará 20 vehículos de apoyo.

El lunes 9, el Papa tiene prevista una visita al Cottolengo Don Orione de Claypole y una misa frente al Monumento de los Españoles, en Buenos Aires. El martes 10 volará a Córdoba para celebrar una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. En esa provincia quedó la segunda Hilux, bajo custodia de Gendarmería Nacional.

La grúa y la Trafic que usó Juan Pablo II

En junio de 1982, en plena Guerra de Malvinas, el Automóvil Club Argentino preparó el vehículo para la primera visita de Juan Pablo II.

Juan Pablo II pasa por Leandro N. Alem y Tucumán en el Ford F-350 que el Automóvil Club Argentino adaptó para su visita de 1982. (Foto: La Nación)

Los mecánicos tomaron una grúa de auxilio Ford F-350, le quitaron el equipo de remolque y montaron en su lugar una cabina con vidrios antibalas.

Para el segundo viaje, en 1987, Renault acondicionó una Trafic en su fábrica de Santa Isabel, Córdoba. Sevel armó otra unidad con la carrocería de una Chevrolet C-10 y el chasis de un C-30.

Ese papamóvil se conserva en el Complejo Museográfico Enrique Udaondo, en Luján, donde León XIV celebrará su última misa de la visita.