Mostró el kit de los voluntarios que participarán de la visita del Papa León XIV: el detalle que llamó la atención

Los materiales fueron entregados a quienes colaborarán en Buenos Aires y Luján. La publicación generó repercusiones entre los usuarios.

Mostró el kit que recibió por ser voluntaria en la visita del papa León XIV y el video despertó curiosidad por los elementos que contiene.

Una joven mostró en sus redes sociales el kit de los voluntarios que participarán de la visita del Papa León XIV a la Argentina y generó repercusiones por los elementos que recibieron.

La convocatoria reunió a personas que colaborarán en distintos puntos del país durante la estadía del jefe de la Iglesia Católica. La preparación incluye la distribución de materiales para identificar a los participantes y facilitar las tareas de asistencia.

Los kits ya fueron entregados en Buenos Aires y Luján , de acuerdo con la sede elegida durante la inscripción.

Entre los elementos se encuentran una credencial, una mochila, una tarjeta SUBE y una remera, entre otros artículos. Al mostrar el contenido, la joven reaccionó con una expresión que resumió su sorpresa: "¡Tremendo!".

Sin embargo, el detalle más inesperado apareció al final del video: un paquete de papas fritas que les entregaron mientras esperaban para retirar sus materiales. La joven acercó el envase a la cámara y mostró que tenía imágenes religiosas y un sello alusivo a la visita papal.

“Lo más importante son estas papas fritas que nos dieron por la espera”, bromeó, sorprendida por el diseño del envoltorio.

En Buenos Aires, la distribución se realizó en el Regimiento de Patricios, donde también se entregaron los kits a quienes se anotaron para participar en ambas localidades. En Luján, el punto de entrega fue el Club El Ateneo, destinado a quienes eligieron colaborar exclusivamente allí.

Qué incluyen los kits para los voluntarios

Cada kit contiene una credencial identificatoria, una mochila, una tarjeta SUBE habilitada para los traslados vinculados al voluntariado entre el 6 y el 13 de noviembre, un gorro, una botella, un rosario, una remera y una pulsera identificatoria.

La organización indicó que la pulsera deberá conservarse sin colocar hasta el inicio de las funciones asignadas, ya que una vez puesta no podrá retirarse.

En el Regimiento de Patricios se dispuso un circuito para agilizar la entrega, con sectores destinados a verificar las inscripciones, distribuir credenciales y tarjetas de transporte, entregar mochilas y organizar las prendas según los talles.

También se habilitaron espacios de asistencia para quienes trabajan durante las jornadas.

Personas de distintos puntos del país participaron del armado y la organización de los paquetes. Entre los elementos incluidos, los rosarios tienen un significado especial: fueron elaborados por familias vinculadas al movimiento de Schoenstatt, que acompañaron espiritualmente a los futuros voluntarios.

El cronograma completo de la visita del Papa León XIV

-Domingo 8 de noviembre

16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo

llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín

visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín 17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada

ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17:50: encuentro con el Presidente de la República

encuentro con el Presidente de la República 18:30: encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (con discurso papal)

-Lunes 9 de noviembre

09:15: visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole

visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles

Misa masiva en el Monumento de los Españoles 16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)

encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín

encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana

celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana 19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal

-Martes 10 de noviembre

07:30: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba

salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba

llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba 10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires

vuelo Córdoba - Buenos Aires 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery

llegada al Aeroparque Jorge Newbery 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles

-Miércoles 11 de noviembre