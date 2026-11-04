El Gobierno confirmó que podrá derribar aviones hostiles para proteger al Papa León XIV

El dispositivo, según establece la información confirmada por el Gobierno, contempla controles especiales en distintos puntos del territorio nacional.

El operativo de seguridad por la visita del papa León XIV incluirá medidas especiales para proteger el espacio aéreo.

El Gobierno Nacional habilitó el derribo de aeronaves hostiles durante la visita del Papa León XIV a la Argentina, en el marco del operativo de seguridad previsto para proteger al Pontífice y las zonas donde desarrollará sus actividades.

La medida fue oficializada este miércoles en el Boletín Oficial y tendrá vigencia entre el 8 y el 11 de noviembre , mientras el jefe de la Iglesia Católica permanezca en el país.

El dispositivo, según establece la información confirmada por el Gobierno, contempla controles especiales en distintos puntos del territorio nacional.

La disposición establece que la fuerza podrá actuar ante amenazas aéreas como último recurso y con la aprobación del ministro de Defensa, Carlos Presti.

Las actividades papales que estarán bajo protección se realizarán en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, en la provincia de Buenos Aires.

Qué dice el decreto para proteger al Papa León XIV

El decreto 1334/2026 publicado en el Boletín Oficial mencionó que en los eventos que encabezará el Papa asistirán “numerosas autoridades nacionales y extranjeras”, además de la presencia masiva de ciudadanos.

Y destacaron que las circunstancias requieren “adoptar especiales medidas para preservar los intereses vitales fijados por la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y su modificatoria".

"El Comando Conjunto Aeroespacial ejerce la dirección y coordinación en forma permanente de las actividades relacionadas con la Defensa Aeroespacial integral que se realizan a nivel nacional en tiempo de paz”, se señala, mientras se argumenta que “para un adecuado ejercicio de la disuasión, resulta necesario ampliar las ”reglas de protección aeroespacial” en las zonas de operaciones restringidas.

El decreto explicó que la medida es para garantizar “un adecuado ejercicio de la disuasión” y asegurar “la protección de los intereses nacionales y objetivos de valor estratégico en y desde dicho ámbito, adecuando las atribuciones y limitaciones a la libertad de acción en el empleo del Instrumento Militar, regulando la intensidad y modalidad en el uso de la fuerza ante las distintas situaciones que se presenten”.

El decreta aclara que el objetivo de la medida es “enfrentar las agresiones de origen externo, por lo que las situaciones que involucren aeronaves de origen interno quedan regidas por la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y sus modificaciones, que admite el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas solo en forma excepcional y previa declaración del estado de sitio".

Desde el Gobierno indicaron que desplegarán el operativo de seguridad "más grande de la historia argentina".

En qué casos estará autorizado el derribo

El derribo solo se concretará en caso de “vectores incursores de origen externo declarados ‘hostiles’, con el objeto de anular su capacidad de vuelo impidiendo la continuidad de su trayectoria, circunstancias en las que se deberán adoptar las precauciones tendientes a evitar o minimizar la probabilidad de daños a la vida y/o bienes en la superficie (daño colateral)”.

Se usará como como acción de último recurso, luego de la confirmación de la situación prevista (acto hostil), “agotados los procedimientos de identificación, interceptación, advertencia y orden de aterrizaje, y que se haya difundido la declaración de ‘hostil’ al vector incursor” y deberá tener la aprobación del ministro de Defensa.