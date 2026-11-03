Los insólitos negocios que aprovecha la gente con la llegada del Papa León XIV: alquilan balcones por 500 dólares

La visita del Pontífice moviliza a comerciantes y vecinos que buscan obtener ganancias con la expectativa por el acontecimiento. Los insólitos emprendimientos.

La visita del Papa León XIV a la Argentina impulsó insólitos negocios que los vecinos y comerciantes aprovechan para hacerse de un dinero extra. Desde propuestas originales hasta servicios para los miles de fieles que esperan la llegada del Pontífice, las iniciativas buscan capitalizar la expectativa por el acontecimiento.

Entre las alternativas que comenzaron a difundirse y que más llamaron la atención aparecen el alquiler de balcones para seguir el traslado del papa por la avenida Libertador en Buenos Aires.

Algo similar ya ocurre en Montevideo y Córdoba, otros de los destinos incluidos en la gira del Sumo Pontífice por Sudamérica.

Alquilan balcones en Libertador por 500 dólares

Uno de los datos más llamativos de la visita del papa es el supuesto alquiler de balcones en Libertador para seguir el recorrido del papa. La noticia fue difundida por Canal 13, que recorrió el lugar y consultó con algunos vecinos que lo confirmaron. Aunque sin revelar demasiados detalles.

Un vecino llamado Eduardo, en Libertador y Olleros, aseguró: "Escuché que ofrecían balcones entre u$s300 y u$s500 el momento que dure que el papa pase por el papamóvil".

También hubo algunos comentarios en redes que hicieron mención a este "negocio": "Hay algunos que cobran u$s500 o más para estar en el balcón y ver todo desde ahí. Ofrecen incluso el uso del baño y en algunos casos, le suman alguna bebida y algo de comer".

Una oferta especial

Quien vive en un edificio frente a donde se montó el escenario para la misa es Guillermo Coppola, quien señaló que tuvo ofrecimientos para alquilar su balcón, tanto de particulares como de medios de comunicación extranjeros.

"No se me ocurre hacerlo. Tal vez vengan mis hijas o algunos amigos. Recibimos al Papa y tengo una vista privilegiada, es para la familia y amigos", respondió.

Los vecinos de Luján también buscan sacar redito de la visita papal

En las calles de Luján, la expectativa por la visita papal también se traduce en nuevas oportunidades para los vecinos. Algunos colocaron carteles con la imagen de León XIV y ofrecen habitaciones en alquiler, mientras que otros acondicionan patios para acampar y espacios para estacionar vehículos. También hay quienes planean vender comida y bebidas o incluso cobrar por el uso de sus baños, en busca de obtener un ingreso extra durante la llegada de miles de fieles.

Una parrilla que se transforma en camping

Lorena Palacios es habitante de Luján, tiene una parrilla junto a sus hijos desde hace tres años y cuenta que ahora encontraron otra oportunidad con la llegada del Papa. En uno de sus patios planea instalar un camping con capacidad para 25 carpas para dos personas. Y en otro un lugar para estacionar. También tendrá dos baños, baños químicos, agua caliente y duchas.

De barbería a expendio de agua y baño para los fieles

Alejo Pérez es dueño de una barbería, un comercio ubicado a la vuelta de la Basílica de Luján. Durante la visita del papa, en lugar de abrir la barbería, va a guardar las cosas del local y aprovechar el espacio para ofrecer agua y permitir que los peregrinos utilicen el baño.

Ya tienen algunos precios estimativos: $ 2.000 por utilizar el baño y $ 1.000 por el agua caliente.

"La verdad es que es un ingreso más. Si nosotros tuviéramos que cerrar ese día sería una pérdida de plata, ya que tenemos que pagar alquiler e impuestos municipales, además de otras cosas. Así que es un día extra", dice.

Alquilar una habitación de la propia casa

Adrián Fiocca vive sobre la calle Ituzaingó al 100 y decidió ofrecer una habitación de su casa para alojar a entre tres y cuatro personas. El espacio tiene una cama matrimonial, un sillón, televisor, wifi y baño privado. Es la habitación en la que vive habitualmente, pero durante esos días piensa mudarse a otro sector de la propiedad, donde viven sus padres.

El precio que fijó es de $ 1,1 millón por día. "Es un ingreso más para mi hijo y para mí", explica sobre la decisión de ofrecer el alojamiento a dos cuadras de la Basílica.

La gomería que va a alojar casi 100 carpas

Julio Quiroga es dueño de una gomería y cuenta con un predio que ya está habilitado por la Municipalidad. De hecho, forma parte del portal que habilitó la comuna para que los fieles puedan contactarse con los dueños de las casas o los predios, servicios.lujan.gob.ar. Julio prepara un espacio para recibir a los peregrinos que quieran acampar durante la visita del Papa.

Calcula que podrán instalar entre 80 y 90 carpas. El lugar tendrá baños y duchas, y también estará preparado para recibir grupos de iglesias o parroquias que lleguen con carpas de mayor tamaño. El precio previsto es de $ 25.000 por persona.

Un lote familiar que se convertirá en estacionamiento

Daniel Zabala vive en Luján de toda la vida. Cuando se enteró de la llegada del Papa, decidió poner en condiciones una parte de un terreno que comparte con un primo para aprovechar el movimiento de vehículos que habrá en la ciudad.

La idea es ofrecer el espacio como estacionamiento, calcula que podrán ingresar unos 30 vehículos. El terreno está a cuatro cuadras de la Basílica y todavía no definió el precio, aunque piensa cobrar alrededor de $ 50.000 por día.

Juan Carlos Ibarra tiene 34 años y vive en Luján en una casa ubicada a tres cuadras de la Basílica. Como otras familias de la ciudad, decidió aprovechar la oportunidad. Su idea es ofrecer el patio que tiene al frente de su casa para que los visitantes puedan dejar sus autos o camionetas durante los cuatro días de la visita. El precio que piensa cobrar es de unos $ 200.000 por vehículo por día.