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La Mañana papa León XIV

Cuenta regresiva para la llegada del Papa León XIV: itinerario día por día y feriados confirmados

El Sumo Pontífice llegará el 8 de noviembre y permanecerá hasta el día 11. Día y hora de cada una de las actividades.

El Papa León XIV recorrerá Buenos Aires

El Papa León XIV recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján durante su primera visita a la Argentina.

La visita del Papa León XIV a la Argentina ya tiene recorrido y horarios confirmados. Durante cuatro días, el Sumo Pontífice participará de distintas actividades en el país, en una agenda que despertó gran expectativa entre los fieles.

La estadía comenzará el domingo 8 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 11. La organización de la visita contempla diferentes encuentros y actividades en puntos clave del territorio nacional. Los detalles del cronograma oficial.

El itinerario incluye Buenos Aires, Córdoba y Luján, tres destinos centrales del recorrido papal. Además, se confirmaron los feriados y asuetos previstos con motivo de su llegada, una medida que impactará en la actividad habitual de distintos sectores.

Feriados y asuetos por la visita del Papa León XIV

Una vez anunciado el viaje de León XIV, el presidente Javier Milei declaró “de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”. Por ende, se estableció el siguiente cronograma: feriado nacional el lunes 9 de noviembre en todo el país; el martes 10, en la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires; y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.

Robert Francis Prevost, el primer Papa nacido en Estados Unidos y también ciudadano peruano tras sus años como misionero y obispo en ese país, se hará presente el domingo 8 de noviembre por la tarde, tras un breve paso por Uruguay.

El cronograma completo de la visita del Papa

Domingo 8 de noviembre

  • 16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo
  • 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín
  • 17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada
  • 17:50: encuentro con el Presidente de la República
  • 18:30: encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (con discurso papal)

Lunes 9 de noviembre

  • 09:15: visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole
  • 11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles
  • 16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)
  • 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín
  • 18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana
  • 19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal
La ciudad bonaerense de Luján se prepara para recibir a miles de fieles durante la visita del papa León XIV.

La ciudad bonaerense de Luján se prepara para recibir a miles de fieles durante la visita del papa León XIV.

Martes 10 de noviembre

  • 07:30: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba
  • 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba
  • 10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar
  • 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
  • 16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires
  • 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery
  • 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles

Miércoles 11 de noviembre

  • 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires
  • 10:00: misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján
  • 13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza)
  • 14:00: partida del vuelo oficial con destino a la ciudad de Lima, Perú

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