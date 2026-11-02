Cuenta regresiva para la llegada del Papa León XIV: itinerario día por día y feriados confirmados

El Sumo Pontífice llegará el 8 de noviembre y permanecerá hasta el día 11. Día y hora de cada una de las actividades.

La visita del Papa León XIV a la Argentina ya tiene recorrido y horarios confirmados. Durante cuatro días, el Sumo Pontífice participará de distintas actividades en el país, en una agenda que despertó gran expectativa entre los fieles.

La estadía comenzará el domingo 8 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 11 . La organización de la visita contempla diferentes encuentros y actividades en puntos clave del territorio nacional. Los detalles del cronograma oficial .

El itinerario incluye Buenos Aires , Córdoba y Luján , tres destinos centrales del recorrido papal. Además, se confirmaron los feriados y asuetos previstos con motivo de su llegada, una medida que impactará en la actividad habitual de distintos sectores.

Feriados y asuetos por la visita del Papa León XIV

Una vez anunciado el viaje de León XIV, el presidente Javier Milei declaró “de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”. Por ende, se estableció el siguiente cronograma: feriado nacional el lunes 9 de noviembre en todo el país; el martes 10, en la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires; y el miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires.

Robert Francis Prevost, el primer Papa nacido en Estados Unidos y también ciudadano peruano tras sus años como misionero y obispo en ese país, se hará presente el domingo 8 de noviembre por la tarde, tras un breve paso por Uruguay.

El cronograma completo de la visita del Papa

Domingo 8 de noviembre

16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo

llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín

visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín 17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada

ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17:50: encuentro con el Presidente de la República

encuentro con el Presidente de la República 18:30: encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (con discurso papal)

Lunes 9 de noviembre

09:15: visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole

visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles

Misa masiva en el Monumento de los Españoles 16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)

encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín

encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana

celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana 19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal

La ciudad bonaerense de Luján se prepara para recibir a miles de fieles durante la visita del papa León XIV.

Martes 10 de noviembre

07:30: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba

salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba

llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba 10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires

vuelo Córdoba - Buenos Aires 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery

llegada al Aeroparque Jorge Newbery 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles

Miércoles 11 de noviembre