Javier Milei invitó a Victoria Villarruel y a los gobernadores para reunirse con el Papa León XIV

El encuentro se realizará en el Palacio Libertad. Quiénes son los mandatarios invitados por el Gobierno.

El Gobierno convocó a Victoria Villarruel a la recepción de León XIV pese a su enfrentamiento con Javier Milei (Foto: Reuters / Agustín Marcarian)

El Gobierno Nacional decidió convocar a Victoria Villarruel y a los gobernadores al encuentro que encabezará el Presidente junto al Papa León XIV e n el Palacio Libertad, pese al enfrentamiento entre la vicepresidenta y Javier Milei.

La invitación alcanza a los 23 gobernadores, al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y a diputados y senadores de todas las fuerzas.

La Casa Rosada busca reunir en una misma ceremonia a autoridades del oficialismo y de la oposición, junto con diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

Los expresidentes quedaron fuera de la lista. La Casa Rosada justificó esa decisión por el espacio limitado del edificio y explicó que dará prioridad a las autoridades nacionales y provinciales en funciones.

La recepción será el domingo 8 de noviembre, a las 18.30 horas, pocas horas después de la llegada del pontífice a la Argentina.

El reclamo del Senado para que participe Villarruel

La convocatoria a la vicepresidenta llega después de un pedido aprobado por unanimidad en el Senado el jueves 29 de octubre. La iniciativa de José Mayans reunió firmas de distintos bloques, entre ellas las de Patricia Bullrich, de La Libertad Avanza, y Eduardo Vischi, de la UCR.

León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre y ese mismo día se reunirá con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil (Foto: EFE / Fabio Frustaci)

La declaración solicitó al Ejecutivo y a la Cancillería que tomaran las medidas necesarias para “asegurar la participación institucional de este Senado, encabezado por su presidenta” en el encuentro.

Los senadores invitaron además al Papa a visitar el Congreso y plantearon la posibilidad de una reunión con una delegación parlamentaria encabezada por Villarruel, sujeta a la disponibilidad de su agenda. La vicepresidenta todavía no confirmó su asistencia a la recepción.

Los gobernadores invitados y los expresidentes excluidos

La convocatoria provincial no distingue entre aliados y adversarios de la Casa Rosada. Por eso abarca a Axel Kicillof, de Buenos Aires; Ricardo Quintela, de La Rioja; y Gildo Insfrán, de Formosa. Los jueces de la Corte Suprema forman parte de los invitados.

La presencia de mandatarios de todos los partidos ya se había anunciado en septiembre, en una reunión organizativa encabezada por Karina Milei con representantes de la Iglesia y de las jurisdicciones que recibirán al pontífice.

Para justificar la exclusión de los exmandatarios, desde el Gobierno argumentaron que “estarán representados en las fuerzas políticas presentes en el evento”.

Cuándo llegará el Papa y cómo seguirá su visita

León XIV arribará desde Uruguay al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 a las 16.30. Antes de ir al Palacio Libertad, visitará el monumento al general San Martín y tendrá la bienvenida oficial y un encuentro con Milei en la Casa Rosada.

El Gobierno prevé una última reunión de coordinación este lunes con la avanzada del Vaticano en el Palacio San Martín. Participarán las áreas de Culto y Seguridad, junto con el equipo de Karina Milei, para revisar los recorridos, los traslados y la organización de las actividades.

El lunes 9 de noviembre, el Papa visitará el Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa a las 11.30 frente al Monumento a los Españoles. El martes viajará a Córdoba y regresará a Buenos Aires para una vigilia con jóvenes.

La visita terminará el miércoles 11, con una recorrida por un complejo penitenciario y una misa a las 10 en Luján. La partida desde Ezeiza hacia Lima está prevista para las 14.