Las tres parábolas bíblicas que usó Milei en su discurso en el templo Jesús es Rey de Neuquén

El Presidente recurrió a la tentación en el desierto, la puerta estrecha y la casa sobre la roca para explicar su programa económico.

En su discurso durante la inauguración del nuevo auditorio de la Iglesia Jesús es Rey de Neuquén , el presidente Javier Milei no presentó su programa económico con cifras ni con gráficos. Lo hizo con parábolas . Ante unas 2.500 personas reunidas en el templo de J. J. Lastra 3100, el mandatario recurrió a tres pasajes del Nuevo Testamento —la tentación en el desierto, la puerta estrecha y la casa sobre la roca— para trazar un paralelo entre la fe cristiana y su visión del Estado, la deuda pública y el populismo.

No es la primera vez que Milei apela al lenguaje bíblico. Desde su campaña electoral, las referencias religiosas son parte constitutiva de su retórica política. Pero en Neuquén, en el marco del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, esa estrategia discursiva alcanzó su expresión más elaborada.

El primer relato que Milei evocó es el de la tentación de Jesús en el desierto, narrado en Mateo 4. Según el texto bíblico, tras cuarenta días de ayuno, el diablo se le apareció tres veces con propuestas de solución inmediata: convertir piedras en pan para saciar el hambre, lanzarse desde el pináculo del templo para demostrar su poder, y recibir todos los reinos del mundo a cambio de un acto de adoración. En los tres casos, Jesús rechazó el atajo y respondió citando las Escrituras.

Milei tomó esa estructura narrativa para describir el funcionamiento de los gobiernos populistas. La promesa de bienestar inmediato —el pan de piedra— sería, en su lectura, la emisión monetaria. "Los gobiernos populistas emiten dinero para intentar cumplir con sus promesas imposibles y ganar poder en el proceso", dijo. El resultado, según el presidente, no es la prosperidad anunciada sino la inflación: un espejismo que se desvanece y deja una sociedad empobrecida y sin horizonte.

La segunda parábola: la puerta estrecha

El segundo pasaje que empleó Milei pertenece al Sermón del Monte, específicamente a Mateo 7:13-14, donde Jesús contrasta dos caminos. La puerta ancha y espaciosa es la que eligen muchos; lleva a la destrucción. La puerta estrecha es angosta, exigente, y pocos la encuentran; pero conduce a la vida.

En términos bíblicos, la enseñanza apunta a que no basta con una observancia superficial: el camino verdadero implica una transformación del corazón, no solo del comportamiento externo. Es un sendero que puede generar incomprensión y dificultades —la palabra griega original, "thlibo", evoca presión y persecución— pero que sostiene a quien lo transita.

Milei aplicó esa imagen a su propuesta de gobierno. "No creemos en soluciones fáciles. No creemos en combatir el populismo con más populismo", afirmó. El camino ancho, en su lectura, es el de las promesas electorales fáciles; el estrecho, el del ajuste fiscal y el equilibrio presupuestario. "No es justo que el Estado gaste más de lo que recauda y le pase la factura a las siguientes generaciones con deuda o a los más vulnerables con inflación", sostuvo.

Claudio Espinoza

La tercera parábola: la casa sobre la roca

El cierre del discurso recurrió a la parábola de los dos cimientos, también ubicada al final del Sermón del Monte en Mateo 7:24-29. Jesús compara a quien escucha y practica sus palabras con un hombre que construye su casa sobre la roca: cuando llegan las lluvias y los vientos, la estructura resiste. Quien oye pero no actúa edifica sobre arena: ante la misma tormenta, su casa se derrumba.

El mensaje central del pasaje es que la diferencia entre ambas construcciones no está en lo que se ve por fuera, sino en los cimientos, en lo que hay debajo. La obediencia es la prueba de una fe auténtica.

Milei se apropió de esa imagen para describir su proyecto de país. "Hoy, desde nuestro gobierno, estamos construyendo un edificio pensado para durar décadas. Estamos sentando las bases para el siglo de oro de la Argentina", afirmó. Y cerró con una cita directa de la parábola: "Esa es la Argentina que queremos construir, un país fundado sobre la roca de la justicia, la responsabilidad y el esfuerzo".