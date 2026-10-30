Efectos de El Niño en la salud: se extiende la gripe y hay más internaciones en hospitales que el año pasado

La ocupación de camas hospitalarias aumentó en los sectores de adultos y pediatría respecto de 2025. Salud solicitó extender por 30 días el Plan Invierno.

Las internaciones por enfermedades respiratorias mantienen en alerta al sistema de salud de Neuquén , que registró un aumento en la ocupación de camas hospitalarias respecto del mismo período del año pasado. Aunque las consultas en las guardias se mantienen estables, los cuadros que requieren internación continúan por encima de los niveles habituales para esta época del año, en un escenario marcado por las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño .

De acuerdo con los datos informados por el Ministerio de Salud provincial a LM Neuquén , durante la semana epidemiológica 42, que abarcó del 18 al 24 de octubre, la ocupación de camas para pacientes adultos pasó del 53,89% en 2025 al 58,12% en 2026. El incremento también se observó en pediatría, donde la ocupación subió del 25,54% al 31,58%, y en las camas destinadas a adultos y niños, que pasaron del 25% al 31,74%.

En neonatología, en tanto, la variación fue menor: la ocupación pasó del 33,33% al 35,42%. Según el análisis de la cartera sanitaria, las patologías respiratorias constituyen la principal causa de las internaciones y mantienen una demanda asistencial que obliga a sostener medidas de refuerzo más allá de los meses tradicionalmente asociados al invierno.

Claudio Espinoza

La directora provincial de Gestión de la Salud, Mariana Casullo, explicó que en los últimos años se modificó el comportamiento habitual de las enfermedades respiratorias. Mientras que antes los casos se concentraban principalmente durante los meses de frío intenso y luego descendían, ahora la curva epidemiológica se extiende durante períodos más largos.

“Lo que nos viene pasando en los últimos años es que la curva epidemiológica que antes se daba en los meses de más frío se aplanó y se mantiene como muy larga durante todos los meses”, señaló la funcionaria.

Casullo indicó que, aunque las consultas disminuyeron, continúan registrándose enfermedades como la gripe y otros cuadros gripales. En particular, remarcó que la cantidad de pacientes pediátricos internados por patologías respiratorias sigue siendo importante para esta altura del año, cuando se esperaba una reducción más marcada de los casos.

La situación también se refleja en la evolución de las internaciones. Según el informe oficial, durante 2025 la ocupación de camas mostraba una meseta o un leve descenso hacia la semana epidemiológica 42. Este año, en cambio, la curva correspondiente a pacientes adultos evidenció un repunte durante las semanas 40 y 41.

El impacto del fenómeno de El Niño

Desde el ministerio de Salud vincularon la persistencia de las enfermedades respiratorias con la combinación de la demanda asistencial y las condiciones climáticas atípicas asociadas al fenómeno de El Niño. Las precipitaciones continuas, la llegada de masas de aire frío, la humedad elevada y las bajas temperaturas favorecen la permanencia de virus respiratorios y dificultan el descenso estacional de los casos.

Las lluvias en septiembre fueron mucho más de las habituales.

Casullo advirtió que las condiciones climáticas previstas podrían extender esta situación durante los próximos meses. El fenómeno de El Niño podría mantener temperaturas ambientales más bajas de las esperadas para el verano, lo que contribuiría a prolongar la circulación de virus respiratorios.

“Este cambio climático que se espera en este fenómeno genera que estos virus puedan prolongarse a lo largo de todo el verano”, sostuvo la directora provincial.

La funcionaria planteó así un escenario en el que las enfermedades respiratorias podrían continuar generando demanda hospitalaria incluso cuando habitualmente se registra una disminución de los cuadros vinculados al frío.

En cuanto a la distribución territorial de la ocupación, el relevamiento del ministerio identificó una mayor presión asistencial en las zonas de más densidad poblacional, principalmente en la Región Confluencia y la Zona Centro. En esas áreas, los niveles de ocupación relevados oscilan entre el 40% y el 80%, según los sectores y establecimientos.

Extienden el Plan Invierno

Ante la continuidad de las internaciones, el ministerio de Salud formalizó el pedido para prorrogar durante otros 30 días el Plan Invierno, una estrategia que permite reforzar la respuesta sanitaria durante los períodos de mayor circulación de enfermedades respiratorias.

El Hospital Castro Renón de la Provincia de Neuquén.

La medida contempla mantener los esquemas de refuerzo y la posibilidad de designar personal de enfermería eventual, con el objetivo de garantizar la atención de los cuadros agudos y facilitar la disponibilidad de camas hospitalarias.

Casullo explicó que la decisión responde a la necesidad de sostener recursos y capacidad de respuesta frente a una curva epidemiológica que ya no se concentra únicamente en los meses más fríos.

Si bien las consultas en las guardias de adultos y pediatría permanecen estables, desde la cartera sanitaria advirtieron que podrían aumentar. Por eso, la continuidad del plan busca anticiparse a una eventual suba de la demanda y evitar que la persistencia de los cuadros respiratorios comprometa la atención.