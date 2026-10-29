Le robó el auto amenazándolo con dispararle y huyó a Río Negro, pero lo abandonó en medio de la ruta: qué pasó

El auto robado fue hallado en un camino alternativo próximo a la Ruta 69. Los policías detectaron la compra con la tarjeta de crédito de la víctima en la estación Puma de Ruta 7.

Le robó el auto amenazándolo con dispararle y huyó a Río Negro, pero lo abandonó en medio de la ruta.

Un joven de 23 años esperaba dentro de su auto a su amigo que había ido a comprar una cerveza. Era la madrugada del miércoles 28 de octubre y estaba estacionado frente a un mercado en San Patricio del Chañar. De pronto, un desconocido abrió la puerta del conductor y lo amenazó para obligarlo a bajar y robárselo.

"Bajate del auto o te voy a pegar un tiro ", le advirtió, según la denuncia. El asaltante le remarcó que no se trataba de una broma. El joven accedió a salir, pero cuando el delincuente se subió al Volkswagen Fox gris oscuro, comenzó un forcejeo.

En medio de la tensión, el desconocido logró poner primera y escapó por calle Cerro Chapelco. El vehículo, un Volkswagen Fox gris oscuro. El hecho ocurrió alrededor de las 00.30. Tras recibir un llamado telefónico, efectivos de la Comisaría 13 acudieron al lugar y entrevistaron a la víctima. Poco después, el joven se presentó en la dependencia para formalizar la denuncia por el robo del auto.

Las cámaras y las compras del ladrón dejaron un rastro

La víctima expuso en la Comisaría que el hombre vestía un pantalón negro y un pullover negro, con la capucha puesta que le ocultaba el rostro. Con el robo denunciado, la Policía desplegó un operativo de búsqueda que incluyó patrullajes por el ejido urbano y caminos alternativos. También se alertó a otras dependencias, entre ellas el destacamento Picada 1, la División Tránsito de Añelo, el destacamento Barda del Medio y la Comisaría 44 de Villa Manzano.

Sin embargo, el primer despliegue no permitió localizar el vehículo. La investigación avanzó durante la mañana, cuando efectivos de la Comisaría 13 regresaron al sector donde había ocurrido el asalto para relevar cámaras de seguridad y entrevistar a vecinos.

Ese trabajo permitió reconstruir parte del recorrido del Volkswagen Fox. Las imágenes mostraron que el robo ocurrió frente a un mercado en calles Cerro Chapelco y Lago Lacar de San Patricio del Chañar, luego había circulado por Picada 4 y por último había salido hacia la Ruta 7, en dirección oeste, rumbo a la provincia de Río Negro.

A las imágenes se sumaron los datos obtenidos durante las averiguaciones con personas del lugar. Con esa información, los investigadores identificaron a un hombre de 27 años como presunto autor del robo y lograron ubicarlo. El sospechoso fue demorado y trasladado a la Comisaría del Chañar.

Pero la investigación todavía tenía otro objetivo: encontrar el auto. Entre las pistas que permitieron avanzar estuvo la activación de las tarjetas de crédito que la víctima había dejado en el interior del vehículo. Según la información policial, el presunto autor habría realizado compras en un autoservicio Puma, un movimiento que aportó otro dato para reconstruir sus pasos.

El auto robado apareció abandonado al costado de una ruta en Río Negro

Horas más tarde, las tareas de inteligencia y las averiguaciones policiales llevaron a los investigadores hasta la localidad de San Isidro, en Río Negro. La información indicaba que el Volkswagen Fox podía estar estacionado en una calle alternativa de la Ruta Provincial 69.

Una comisión policial recorrió el sector hasta que encontró, en la intersección de Chos Malal y Alejandro Fleming, un vehículo con características coincidentes con el denunciado como robado en San Patricio del Chañar.

El auto había quedado abandonado a la vera de la ruta porque sufrió una falla mecánica y el inconveniente habría impedido que el sospechoso continuara la marcha.

Ante el hallazgo, se solicitó la colaboración de efectivos de la Comisaría 44 de Villa Manzano y de personal de Criminalística de Río Negro, que realizó las pericias correspondientes y el secuestro del vehículo. Posteriormente, el Volkswagen Fox fue restituido a su legítimo propietario.

El sospechoso fue imputado por el robo

La intervención policial, el relevamiento de las cámaras, las entrevistas a vecinos y el seguimiento de los movimientos registrados con las tarjetas de crédito fueron determinantes para esclarecer el hecho y localizar el vehículo.

En menos de 12 horas, los efectivos lograron recuperar el auto en otra provincia y demorar al hombre señalado como presunto autor material del robo. En imágenes difundidas por la Policía de Neuquén, el detenido posa de espaldas con una remera roja con la leyenda "Ángel" y un vaquero gris.

En cuanto al sospechoso quedó imputado por el robo del vehículo, con intervención de la Fiscalía Única de Vaca Muerta Sur.