Una llave olvidada desencadenó la peor pesadilla: así fue el insólito robo de un 0km en la puerta de su casa

El dueño se olvidó la llave de su vehículo nuevo en el interior, se dio cuenta en pocos minutos, pero cuando volvió ya era tarde. A los 10 días, se concretó el robo del vehículo.

Un vecino de la localidad de Plottier se encuentra viviendo una verdadera pesadilla , la cual se desató por un descuido al bajarse de su auto para ir a comprar a un supermercado. Se olvidó la llave del vehículo en el interior, pero se dio cuenta a los 2 minutos y regresó. Sin embargo, ese pequeño lapso de tiempo fue suficiente para que un ladrón se llevara el dispositivo . A los 10 días pasó lo peor, lo rastrearon hasta su domicilio y se llevaron el vehículo.

El damnificado, Francisco Donato, explicó en diálogo con LU5 que el primer hecho ocurrió hace dos semanas. Como cualquier otro día en su rutina diaria, fue a trabajar a la ciudad de Neuquén y luego a jugar al fútbol con amigos. Al finalizar, emprendió el regreso a casa, pero antes pasó por un supermercado ubicado sobre calle Lanín . Al bajarse del vehículo se olvidó la llave , la cual funciona por proximidad, en su interior.

Si bien se dio cuenta de manera casi inmediata y regresó para ir a buscarla, un ladrón al acecho ya había aprovechado la oportunidad para llevarse del interior del Peugeot 208 nuevo la mochila del propietario y la misma llave . "Cuando volví, vi que las luces estaban parpadeando y me di cuenta que ya me habían robado y el auto se cerró automáticamente. Fue una imprudencia mía", reconoció.

A su vez, agregó que tuvo que llamar a su hermano en Plottier para que le alcanzara el duplicado y pudiera regresar a su casa. Aunque parecía que el mal momento ya había pasado, Francisco nunca se imaginó que lo peor estaba por venir.

Pasaron 10 días desde el hurto cuando, aparentemente el mismo delincuente, rastreó su domicilio, se escabulló en la oscuridad de la noche y se llevó el vehículo en tan sólo 22 segundos.

No sólo fue el robo lo que lo estremeció, sino también el hecho de que el sujeto había realizado un importante trabajo para averiguar la dirección de su vivienda. Ahora no sólo tiene su auto, el cual había comprado en febrero, sino que también sabe dónde vive.

"El robo del auto fue el 27 de octubre por la noche, en Plottier. Se ve que la mochila que robó tenía algún documento que lo llevó a descifrar mi dirección o buscó en Google mi nombre y encontró mis datos", reflexionó.

Imagen ilustrativa.

El robo del auto quedó captado por una cámara de seguridad

Por su parte, Francisco explicó que el martes 27 salió a pasear a su perro alrededor de las 20.30 y, al regresar, se puso a cocinar. Fue recién cerca de las 22 horas cuando su mamá salió y se dio cuenta que el Peugeot 208 no estaba. En medio de la desesperación y consultas, un vecino aportó las imágenes captadas por su cámara de seguridad.

"En la grabación se ve a una sola persona con una campera de dos colores que se acerca al auto. En 22 segundos se subió y salió. Tenía la llave y claramente se encargó de buscar mi información. Dejó pasar algunos días y después regresó", indicó, indignado.

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"Uno cree que no va a pasar nada, que no van a volver y, aparte, no lo hicieron de inmediato", afirmó Francisco. Y agregó: "Ya hice la denuncia en la Policía y en la compañía de seguro".

El auto en cuestión es un Peugeot 208 color blanco, comprado recién en febrero de este año con patente AI017CB. No tiene ninguna característica particular que lo diferencie de otros vehículos del mismo modelo. Quien tenga información o sospechas sobre su ubicación puede acercarse a la Comisaría más cercana para dar aviso inmediato.