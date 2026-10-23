Usaron un inhibidor para robar dinero de una camioneta: cayó un sospechoso

El hecho ocurrió el pasado 14 de septiembre en Neuquén y el allanamiento se realizó en Balsa Las Perlas. La Policía secuestró un revólver, objetos robados y un auto.

Le inhibieron la alarma de la camioneta y le robaron dinero en efectivo: cayó un sospechoso

Un hombre fue víctima de un robo con un inhibidor de alarma en la ciudad de Neuquén y la Policía logró dar con un sospechoso en Balsa Las Perlas , en Río Negro . Durante el allanamiento en la propiedad secuestraron un revólver, objetos denunciados como robados por el damnificado y un auto. Se trata de una modalidad implementada desde hace muchos años y la cual se viene incrementado de manera preocupante.

De acuerdo a información brindada por la Policía de Neuquén, la investigación estuvo a cargo del personal de la División Robos y Hurtos, dependiente del Departamento Delitos contra la Propiedad y leyes Especiales. En el marco de la misma, realizaron una diligencia judicial en la localidad rionegrina el martes 22 de octubre, la cual arrojó resultados positivos.

La investigación se inició a partir de un episodio ocurrido el pasado 14 de septiembre en la ciudad de Neuquén, cuando autores sustrajeron una mochila del interior de una camioneta, sin ocasionar daños.

En su interior había dinero en efectivo y otros elementos de valor. Para concretar el robo, los sospechosos habrían utilizado un inhibidor de señal, una modalidad delictiva que permite impedir el cierre centralizado de los vehículos.

"A partir de distintas tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a los presuntos autores y establecer cuál habría sido el vehículo utilizado para cometer el hecho", detallaron.

El trabajo se desarrolló de manera coordinada con personal policial de la provincia de Río Negro. Como resultado de las pesquisas, se concretó un allanamiento en un domicilio de Balsa Las Perlas, mediante una orden judicial tramitada por exhorto.

Allí se secuestró un automóvil Volkswagen Voyage blanco, elementos de interés para la causa, un revólver y distintos objetos denunciados como robados por el damnificado. Además, se identificó a un hombre de 49 años vinculado a la investigación.

Por disposición de la Fiscalía de Río Negro, el sujeto fue imputado por la presunta tenencia ilegal de un arma de fuego y quedó a disposición de las autoridades policiales de esa provincia. Sin embargo, aún se investiga si tuvo participación activa en el robo en cuestión.

"El procedimiento fue resultado del trabajo conjunto entre la División Robos y Hurtos de la Policía del Neuquén y el Cuerpo de Investigaciones de Cipolletti, destacándose la labor investigativa y la cooperación interprovincial para avanzar en el esclarecimiento de hechos delictivos y recuperar bienes sustraídos", concluyeron.

Otro detenido por robar con un inhibidor de alarma

El mismo día, la Policía informó que también hubo otro detenido por robar objetos de vehículos con un inhibidor de alarma. El allanamiento, en este caso, se llevó a cabo en la capital neuquina.

La investigación se inició a partir de una denuncia por un robo ocurrido el pasado 19 de septiembre en el estacionamiento de la Isla 132. Según lo denunciado, u na persona había dejado estacionado un vehículo laboral y, al regresar aproximadamente una hora después, constató que le habían robado una valija con prendas de vestir, herramientas, una computadora portátil y otros elementos, sin que se registraran daños en el rodado.

Por su parte, durante el allanamiento se identificó y demoró a un joven de 21 años, mientras que se procedió al secuestro de una camioneta Fiat Fiorino blanca, una valija negra, auriculares inalámbricos y otros elementos de interés para la causa, entre ellos una base de carga de un inhibidor de señal y un teléfono celular.

El procedimiento quedó sujeto a las directivas de la Fiscalía interviniente, que deberá determinar los pasos procesales correspondientes.