Suspendieron el juicio de cesura de Maximiliano Avilez, ex novio de Luciana Muñoz y fijaron nueva fecha para diciembre

La familia de la joven había denunciado dilaciones judiciales y reclamado una condena efectiva. Mientras tanto, la investigación por la desaparición de Luciana Muñoz continúa a cargo de Fiscalía Federal.

La audiencia de cesura contra Maximiliano Avilez , el exnovio de Luciana Muñoz declarado culpable de falso testimonio en el marco de la investigación por la desaparición de la joven, fue reprogramada.

La nueva fecha abarca dos audiencias el 14 y 15 de diciembre de 2026 , a las 8.30, en la Sala 13 de la Ciudad Judicial de Neuquén, según figura en la agenda judicial del sistema Dextra del Poder Judicial de Neuquén.

Por su parte, el fiscal continúa siendo Andrés Azar por la fiscalía de Actuación Genérica, el querellante Alfredo Cury , la abogada defensora Sol Pérez de León y los jueces intervinientes Lucas Yancerelli, Marco Lupica Castro y Juan Pablo Encina .

Claudio Espinoza

La cesura es la etapa en la que se debate y determina la pena que corresponde imponer a una persona después de que se declara su responsabilidad penal. Para este proceso la familia confirmó que están citadas tres testigos que realizarán una exposición sobre el daño que ocasionó la mentira de Avilez.

“Mientras suspenden la audiencia, Luciana sigue desaparecida”

En este caso, tras la suspensión de la audiencia que ya había sido fijada, Mirta Muñoz, la abuela de la joven; Lila Aguerre, su mamá; y la Asamblea por la aparición con vida denunciaron demoras y reclamaron que se avance tanto en la definición de la pena por falso testimonio como en la investigación principal por la desaparición de Luciana Muñoz.

En un comunicado difundido al conocerse la nueva fecha, familiares y referentes de la Asamblea cuestionaron al Poder Judicial por lo que consideran una dilación de la causa.

“Mientras suspenden la audiencia, Luciana sigue desaparecida”, expresaron en el documento, en el que también reclamaron una pena efectiva de prisión para Avilez así como para Maicol Maravella y Ángel Gómez, a quienes señalan por presunto encubrimiento mediante falso testimonio. Esos jóvenes también participaron del juicio en calidad de testigos.

Sebastián Fariña Petersen

La familia también cuestionó que, mientras no se define la consecuencia penal para quienes fueron acusados de mentir durante la investigación, continúa sin haber respuestas sobre el paradero de Luciana. Las denuncias públicas de los familiares y de la Asamblea se refieren a encubrimiento de los responsables.

El reclamo se inscribe en una búsqueda que ya superó los dos años. En este contexto, Mirta, Lila e integrantes de la Asamblea viajaron al 39º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, realizado en Córdoba, para difundir el caso y ampliar la convocatoria por la aparición con vida de la joven, al reunirse con familiares de otras causas, como Flavia Currumil, mamá de Silvia Cabañares y Delicia Mamami desaparecida en aquella provincia.

Por qué Avilez fue declarado culpable

Avilez fue declarado penalmente responsable por falso testimonio por una declaración que brindó el 27 de julio de 2024, durante la investigación por la desaparición de Luciana Muñoz, vista por última vez el 13 de julio de ese año.

La acusación fiscal sostuvo que mintió cuando afirmó que hacía aproximadamente un mes o un mes y medio que no veía a la joven. La declaración había sido tomada en el Departamento de Seguridad Personal, durante las primeras actuaciones para establecer qué había ocurrido con ella. Sin embargo, otros testimonios indicaron que había sido vista más recientemente.

El veredicto fue dividido: dos de los jueces votaron por la culpabilidad, Luis Yancarelli y Juan Pablo Encina, mientras Marco Lupica Cristo se pronunció por la absolución. Si bien dio los fundamentos de por qué encontraba dudas razonables y no encontraba culpable de falso testimonio a Avilez, Lupica Cristo realizó un extenso discurso dedicado a la madre de Luciana, Lila Aguerre en pos de que el Estado brinde la verdad sobre lo que pasó con la joven de Gran Neuquén.

Los reclamos a la Justicia Federal por la búsqueda de Luciana Muñoz continúan

Mientras que la familia de Luciana mantiene el reclamo para que se establezcan responsabilidades penales por los testimonios que considera falsos no dejan de continuar el reclamo a la Justicia Federal que tiene a su cargo la investigación que busca saber qué ocurrió con la joven y dónde está.

El 8 de septiembre Lila Aguerre y Mirta Muñoz se presentaron frente a la Fiscalía Federal 2 de Neuquén, acompañadas por organizaciones feministas y de izquierda, para exigir información concreta sobre los avances de la investigación.

A casi un año del traspaso de la causa al fuero federal, cuestionaron que se mantengan abiertas 16 hipótesis sin respuestas que permitan conocer el paradero de Luciana. La familia pidió ser recibida por los fiscales, pero no obtuvo una reunión y acudió a la Defensoría, representada por Pedro Pugliese.

Sebastián Fariña Petersen

Para Lila, la incertidumbre resulta cada vez más difícil de soportar. “No vamos a permitir que sigan pasando más años. Queremos esclarecimiento en la investigación de mi hija Luciana Muñoz Aguerre”, afirmó.

Por su parte, al cumplirse dos años de la desaparición el 13 de julio de 2026, desde la Fiscalía Federal indicaron a LM Neuquén que el expediente de Fiscalía Provincial llegó el 30 de diciembre de 2025 y estaba incompleto. Cecilia Pagano Mata indicó que eran las “piezas de un rompecabezas” con 165 testimonios.

“Nosotros la buscamos viva porque es la hipótesis principal”, enfatizó la fiscal federal, que recibió la causa por la posible comisión del delito de trata de personas. Sus dichos marcaron una gran diferencia respecto a lo que, según Lila Aguerre, la mamá de Luciana, le remarcaba el fiscal Andrés Azar y la Policía. Sin embargo, la familia continúa denunciando dilaciones.