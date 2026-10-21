Alerta por fuertes tormentas en Neuquén, advierten por un "jueves negro": qué tienen que hacer los vecinos

Con alerta amarilla por tormentas, la Municipalidad limpia alcantarillas y canales. Piden no levantar rejas de los sumideros: “Se puede caer una persona, un animal o un vehículo”.

La ciudad de Neuquén se prepara para un jueves que asoma muy complicado en el pronóstico . Según el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , rige una alerta amarilla por tormentas para toda la provincia entre la mañana y la tarde, y ya empiezan las recomendaciones para ir abriendo el paraguas.

Se esperan tormentas localmente fuertes, con abundante caída de agua en poco tiempo, ráfagas y granizo ocasional. Los acumulados previstos rondan entre 10 y 35 milímetros, aunque podrían superarse en algunos puntos.

Con ese pronóstico, y en una semana en la que las lluvias ya superaron el promedio anual, distintas áreas de la Municipalidad de Neuquén intensificaron las tareas de limpieza y mantenimiento del sistema pluvial para prevenir anegamientos en los barrios.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, aseguró que el municipio trabaja de manera preventiva desde hace tiempo frente a los fenómenos climáticos intensos y advirtió que la ciudad deberá prepararse cada vez más para este tipo de eventos.

Limpieza de alcantarillas. Foto archivo.

Alerta por tormentas: los sumideros, canales y pluviales

Según explicó el funcionario, las tareas incluyen el mantenimiento y la limpieza de sumideros, pluviales y canales, tanto entubados como a cielo abierto. Neuquén cuenta con 360 sumideros, y mantenerlos despejados es clave para que el agua escurra.

Haspert detalló que las rejas de los sumideros cumplen una función central: impedir el ingreso de botellas, cartones, plásticos y nailon que pueden obstruir el sistema. Esos residuos, indicó, suelen llegar desde la basura que se arroja desde los vehículos, de desechos mal dispuestos en la vía pública o de bolsas que quedan desparramadas cuando se revuelven los cestos.

El tipo de tormenta que anticipa el SMN, con mucha agua en poco tiempo, es justamente el que más complica a la ciudad. “Tenemos una ciudad con una inclinación importante desde la barda hacia el río, eso hace que el agua tome mucha velocidad y, cuando cae mucha cantidad de milímetros en poco tiempo, es lo que satura al sistema pluvial de la ciudad”, explicó el subsecretario.

En ese marco, destacó que las obras de infraestructura que se ejecutan en Neuquén son fundamentales para mejorar el drenaje del agua.

Qué pasa durante la tormenta

Haspert aclaró que el trabajo no arranca cuando empieza a llover, sino mucho antes. Durante el temporal, los equipos municipales recorren las calles con rastrillos y bolsas para retirar los residuos que se acumulan sobre las rejas y evaluar posibles obstrucciones.

Cuando una cuadra se inunda por completo, de cordón a cordón, lo más probable es que haya un tapón dentro del sistema pluvial. En esos casos, a veces hay que esperar uno o dos días hasta que baje el nivel del agua para poder ingresar a los conductos y retirar lo acumulado, que en general son botellas de plástico.

Chistian Haspert advirtió qué es lo que pueden y no hacer los vecinos por la tormenta.

El funcionario recomendó a los vecinos y vecinas limpiar las canaletas de sus viviendas y sacar los residuos recién el viernes, cuando ya no haya alerta. También advirtió que los pronósticos pueden cambiar por el viento y el desplazamiento de las tormentas hacia otras localidades, aunque insistió en sostener las tareas preventivas.

Por último, hizo un pedido especial para cuando un sumidero deje de captar agua. “No levanten la reja, porque de esa manera ingresan los residuos a ese lugar, hay que hacer otro trabajo para destaparlo y es muy peligroso, se puede caer una persona, un animal o un vehículo, porque si hay mucha agua no lo ves”, dijo.

Para el viernes, el SMN no prevé alertas en la región, por lo que la inestabilidad empezaría a ceder hacia el fin de semana.