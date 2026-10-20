Insólito: en menos de una semana robaron dos veces en el mismo local

Ocurrió en un comercio de la cordillera neuquina. Los delincuentes quedaron grabados.

Un nuevo caso de inseguridad en San Martín de los Andes volvió a generar preocupación entre los comerciantes luego de que una boutique de ropa fuera víctima de dos robos en menos de una semana. El último episodio ocurrió este domingo por la noche , cuando tres delincuentes llegaron al establecimiento, rompieron la puerta de ingreso y escaparon con una importante cantidad de mercadería.

El comercio afectado se encuentra ubicado sobre la avenida Koessler . De acuerdo a la denuncia de los damnificados, el hecho ocurrió alrededor de las 23 , cuando dos hombres y una mujer se acercaron al negocio.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad permiten observar cómo dos de los sospechosos ingresaron al local. Los delincuentes lograron llevarse prendas de vestir, zapatos y otros artículos que se encontraban a la venta.

El robo también provocó daños materiales en el acceso al establecimiento.

Dos robos en menos de una semana

Los propietarios del local afectado, Betty Boutique, denunciaron que días atrás habían sufrido otro robo. En aquella oportunidad, desconocidos dañaron parte de la vidriera del establecimiento y sustrajeron distintos elementos de su interior.

Cuando los propietarios todavía intentaban recuperarse de aquel episodio, los delincuentes volvieron a atacar el negocio. Esta vez, rompieron la puerta de ingreso y consiguieron llevarse una mayor cantidad de mercadería.

Esperan avances en la investigación

Tras el segundo robo, los propietarios de Betty Boutique realizaron la denuncia correspondiente y fueron citados por la Fiscalía para aportar información sobre lo ocurrido.

Según indicaron, entregaron los registros de las cámaras de seguridad.

Con esa información, esperan que la Justicia autorice nuevas medidas que permitan avanzar en la investigación y recuperar al menos una parte de los elementos sustraídos.

Por el momento, la Policía y la Fiscalía trabajan para esclarecer los hechos y establecer formalmente la identidad de los responsables.

Vecinos atacaron a piedrazos la casa de un acusado de robo

A principios de mes, la preocupación por los hechos de inseguridad derivó en una situación de extrema tensión en un sector de San Martín de los Andes. Un grupo de vecinos se concentró durante dos noches frente a la vivienda de un hombre acusado de cometer un robo y protagonizó incidentes que obligaron a la intervención policial.

El episodio ocurrió en Chacra 30, en el sector conocido como Las 110, de Cordones del Chapelco. La protesta vecinal se produjo después de que el acusado fuera detenido y posteriormente quedara bajo prisión domiciliaria por una causa relacionada con un robo cometido en un comercio de la ciudad.

Según pudo conocerse, alrededor de 30 personas llegaron hasta el domicilio durante las noches del lunes y martes. En medio de la tensión, comenzaron a arrojar piedras contra la vivienda, con la intención de agredir al hombre señalado por el hecho delictivo.

La situación obligó a desplegar personal policial en el lugar. Los efectivos intervinieron para evitar que el ataque contra la vivienda avanzara y que la concentración terminara en una agresión directa contra el acusado.