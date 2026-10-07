Unas 30 personas se concentraron durante dos noches frente a la vivienda y hubo enfrentamientos con la Policía, que intervino para evitar que la situación escalara.

Tensión en San Martín de los Andes: vecinos atacaron a piedrazos la casa de un acusado de robo. (Foto: gentileza RSM)

La preocupación por los hechos de inseguridad derivó en una situación de extrema tensión en un sector de San Martín de los Andes . Un grupo de vecinos se concentró durante dos noches frente a la vivienda de un hombre acusado de cometer un robo y protagonizó incidentes que obligaron a la intervención policial.

El episodio ocurrió en Chacra 30, en el sector conocido como Las 110, de Cordones del Chapelco. La protesta vecinal se produjo después de que el acusado fuera detenido y posteriormente quedara bajo prisión domiciliaria por una causa relacionada con un robo cometido en un comercio de la ciudad.

Según pudo conocerse, alrededor de 30 personas llegaron hasta el domicilio durante las noches del lunes y martes. En medio de la tensión, comenzaron a arrojar piedras contra la vivienda, con la intención de agredir al hombre señalado por el hecho delictivo.

La situación obligó a desplegar personal policial en el lugar. Los efectivos intervinieron para evitar que el ataque contra la vivienda avanzara y que la concentración terminara en una agresión directa contra el acusado.

Dos noches de incidentes

La particularidad del episodio es que la reacción vecinal no quedó limitada a una sola jornada. Durante dos noches consecutivas se registraron concentraciones frente al domicilio, en un contexto de creciente enojo por los hechos de inseguridad que afectan al sector.

El conflicto se inició después de que el hombre fuera detenido por un robo ocurrido en un comercio de San Martín de los Andes. De acuerdo con la información conocida sobre la causa, durante el hecho habría utilizado un arma blanca.

Tras la detención, la Justicia dispuso que continuara el proceso bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Esa decisión generó malestar entre algunos vecinos, que comenzaron a reunirse frente a la vivienda donde cumple la medida.

Durante las concentraciones se registraron agresiones contra el inmueble mediante el lanzamiento de piedras. La intervención de los efectivos tuvo como objetivo principal impedir que el enfrentamiento pasara a mayores y preservar la integridad de las personas que se encontraban en el lugar.

Pero la presencia policial también generó momentos de tensión. Hubo cruces entre los vecinos y los efectivos que acudieron para controlar la situación, en medio de un escenario que durante varios momentos estuvo cerca de escalar.

El reclamo por seguridad

El malestar de los habitantes de Chacra 30 está relacionado con la preocupación por los hechos delictivos y con la sensación de inseguridad que existe en distintos sectores de San Martín de los Andes.

Sin embargo, la protesta terminó tomando otra dimensión cuando el reclamo derivó en un ataque contra la vivienda de una persona que se encuentra vinculada a una investigación judicial. La situación generó preocupación precisamente por la posibilidad de que la reacción de los vecinos termine provocando nuevos episodios de violencia.

Intervino la Policía para evitar una escalada

La Policía debió intervenir en las dos jornadas para impedir que la concentración terminara en una agresión mayor. Los incidentes incluyeron el lanzamiento de piedras y enfrentamientos con los efectivos que intentaban contener a los vecinos.

La reiteración de las concentraciones durante dos noches consecutivas mantiene en alerta a quienes viven en el sector, especialmente ante la posibilidad de que vuelva a producirse una convocatoria frente a la vivienda.

Mientras la investigación judicial continúa, la preocupación en Chacra 30 está puesta ahora en evitar nuevos incidentes y contener la tensión que se generó alrededor de la vivienda del acusado.