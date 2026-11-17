El cuerpo fue hallado en el paraje La Islita, ubicado a unos 10 kilómetros del casco urbano de la ciudad cordillerana.

La Justicia y la Policía de San Martín de los Andes investigan las circunstancias en las que murió un hombre cuyo cuerpo fue encontrado en el paraje La Islita , ubicado a unos 10 kilómetros del casco urbano de la ciudad cordillerana. Si bien la causa se encuentra en plena etapa de investigación y resta conocer el informe forense definitivo.

El Comisario Inspector Félix Oscar Gómez, coordinador operativo de la Dirección Seguridad Lagos del Sur, explicó en diálogo con LM Neuquén que el operativo se inició durante la tarde del viernes 13 de noviembre , alrededor de las 16, luego de que las autoridades recibieran un llamado de alerta sobre la presencia de una persona desvanecida en ese sector, cercano a un sendero dentro de la Comunidad Mapuche Curruhuinca, en el Parque Nacional Lanín .

Al arribar al lugar, el personal policial constató que el hombre ya no presentaba signos vitales . De acuerdo a la información brindada, el hallazgo se produjo en la zona de un zanjón que, si bien no llega a ser un barranco pronunciado, presenta una pendiente irregular y está cubierta por rocas de gran tamaño .

Los primeros peritajes y la hipótesis principal

Por su parte, el Comisario inspector comentó que, por el momento, no es posible establecer con total certeza la mecánica exacta de lo ocurrido, pero los indicios recolectados en el terreno coinciden con la hipótesis de un accidente.

La principal presunción es que el hombre caminaba por ese sector escarpado cuando habría trastabillado, perdido el equilibrio y caído, golpeándose fuertemente la cabeza contra una de las rocas del lugar.

A su vez, indicó que la víctima no era un turista, sino un vecino de la zona. Aunque actualmente residía en San Martín de los Andes, pertenecía a la comunidad de ese sector y era un amplio conocedor del terreno.

En este sentido, Gómez comentó que una de las líneas de investigación que se estableció en el momento se centra en las horas previas al desenlace. Según los datos recabados hasta el momento, el hombre se habría reunido previamente con otras personas de ese mismo sector.

Para confirmar la causa exacta del deceso y determinar si existió algún otro factor interviniente, se ordenó la realización de la autopsia correspondiente y estudios complementarios, cuyos resultados aún se aguardan para avanzar con el expediente judicial.

La investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal, que trabaja en este momento para confirmar la causa real de la muerte y la hipótesis que se maneja en estas horas sobre el trágico hecho.

Una turista se descompensó y murió en Puerto Canoa

Cabe recordar que en enero de este año, una mujer de 51 años murió en Puerto Canoa, a la vera del lago Huechulafquen, en Neuquén. El personal del lugar le realizó maniobras de RPC durante más de una hora, hasta la llegada de una ambulancia, que confirmó su deceso.

El hecho conmocionó a turistas y trabajadores del lugar, en medio de la temporada estival y en una zona que suele recibir visitantes en esta época.

A través de un comunicado, el Parque Nacional Lanín informó que, ante un aviso recibido por la Radioestación, personal del área Puerto Canoa tomó conocimiento de la presencia de la mujer, que estaba descompensada y sin signos vitales en el Centro de Informes.